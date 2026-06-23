După ce a asigurat locul Norvegiei în 16-imile Cupei Mondiale, Erling Haaland a recunoscut că nu este îngrijorat de meciul împotriva Franţei de vineri.

La prima lor participare la Cupa Mondială după 28 de ani, norvegienii s-au calificat în 16-imi şi vor înfrunta Franţa pentru primul loc în Grupa I vineri (ora 22:00) la Boston. Dar lui Erling Haaland nu pare să-i pese prea mult de acest meci, aşa cum a recunoscut pentru Fox Sports după meci. „Sincer, nu mă interesează cu adevărat acest meci acum”, a spus el. „Ne-am calificat. Am reuşit să ne calificăm, ceea ce este incredibil, aşa că acest meci nu mă interesează atât de mult. Probabil ne vor învinge, probabil vor câştiga tot turneul”, a afirmat el.

Cu dubla sa, atacantul lui Manchester City i s-a alăturat lui Kylian Mbappe pe locul doi în clasamentul marcatorilor turneului, cu patru goluri, cu unul mai puţin decât Lionel Messi (5).

Întrebat de Reuters despre posibilitatea de a visa deschis la un titlu la Cupa Mondială, Haaland a evitat întrebarea.