Ultima etapă din grupa K a fost mai degrabă un exerciţiu de administrare a avantajului decât un festival al fotbalului ofensiv. Columbia şi Portugalia au încheiat la egalitate, 0-0, un rezultat care le-a convenit ambelor şi care le-a trimis fără emoţii în şaisprezecimi.

Partida a avut ritm, dar puţine riscuri. Columbienii au părut preocupaţi să-şi păstreze primul loc, portughezii să nu piardă poziţia secundă. Când două echipe bune decid că prudenţa este mai valoroasă decât spectacolul, tabela rămâne de multe ori neatinsă. Exact asta s-a întâmplat.

Columbia termină grupa cu şapte puncte şi fără să lase impresia că a fost nevoită să joace la capacitate maximă. Nu a fermecat, dar a fost eficientă. A câştigat când trebuia şi nu s-a expus inutil atunci când remiza era suficientă. Este una dintre acele echipe care cresc odată cu turneul şi pe care adversarii preferă să le evite.

Portugalia încheie pe locul secund, cu cinci puncte. După începutul ezitant şi remiza cu RD Congo, lusitanii şi-au regăsit liniştea prin victoria categorică împotriva Uzbekistanului, iar egalul cu Columbia le-a asigurat calificarea fără emoţii. Rămâne însă impresia că această echipă încă joacă sub potenţialul lotului pe care îl are.

În celălalt meci, RD Congo şi-a câştigat pe teren dreptul de a visa mai departe. Uzbekistanul a lovit primul, prin Shomurodov, şi pentru câteva zeci de minute a lăsat impresia că îşi poate încheia participarea cu fruntea sus. După pauză însă, africanii au apăsat acceleraţia. Wissa a egalat din penalty, Mayele a întors scorul, iar acelaşi Wissa a închis definitiv meciul în prelungiri. Calificarea congolezilor de pe locul al treilea este una meritată. Au remizat cu Portugalia, au pierdut la limită în faţa Columbiei şi au avut maturitatea să câştige exact partida pe care nu aveau voie să o rateze.

Uzbekistan părăseşte competiţia fără niciun punct, însă debutul său mondial nu poate fi redus doar la clasament. A marcat, a avut momente bune şi a arătat că diferenţa dintre debutante şi naţiunile consacrate continuă să se micşoreze. Grupa K confirmă încă o tendinţă a acestui Campionat Mondial: marile favorite nu mai domină autoritar fiecare meci, iar echipele considerate outsideri sunt din ce în ce mai greu de învins. Într-un asemenea context, Columbia pare una dintre formaţiile care şi-au gestionat cel mai inteligent drumul spre fazele eliminatorii.