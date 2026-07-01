Fostul internaţional suedez Zlatan Ibrahimovici nu a putut decât să recunoască superioritatea absolută a Franţei împotriva Suediei(3-0), în 16-imile Cupei Mondiale.

Pe platoul FOX, unde lucrează ca expert, fostul jucător al PSG a lăudat Les Bleus, în special despre priceperea lor ofensivă.

„Am spus-o înainte de meci, nu am văzut încă nici cea mai mică slăbiciune la această echipă franceză”, a observat fostul jucător al PSG.

„Fiecare dintre atacanţii lor poate câştiga meciul. Au jucat un meci foarte bun astăzi. Olise nu a marcat, dar are o viziune pe care Dembele şi Mbappe nu o au; vede oportunităţi de joc pe care ei nu le au, chiar dacă au calităţi diferite. Vom vedea cât de departe poate ajunge Franţa, dar este înfricoşător.”