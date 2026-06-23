Franţa şi Norvegia s-au calificat în faza superioară a competiţiei, iar Kylian Mbappe şi Erling Haaland au mers aproape cap la cap, cu câte două goluri fiecare. Diferenţa este că francezul a avut parte şi de un adversar suplimentar: natura.

La Philadelphia, vicecampioana mondială en-titre a învins Irakul cu 3-0, însă ploaia torenţială, fulgerele şi tunetele au furat o parte din spectacol. Organizatorii au evacuat tribunele, iar partida a intrat într-o pauză forţată de aproape două ore. Oamenii au fugit din calea cerului, iar cerul părea că are foarte multe de spus.

Mbappe, aflat la meciul cu numărul 100 pentru Franţa, a marcat în minutele 14 şi 54, iar Dembele a închis tabela în minutul 66. Mbappe a ajuns la o maturitate fotbalistică impresionantă. Nu mai este doar vioara întâi, ci întregul cvartet ofensiv.

La New Jersey, Norvegia şi Senegal au oferit unul dintre cele mai frumoase meciuri ale turneului. Nordul disciplinat şi Africa exuberantă s-au întâlnit într-un duel în care nimeni nu a părut dispus să se mulţumească cu puţin.

Pedersen a deschis scorul înainte de pauză, iar apoi a intrat în scenă Erling Haaland. Omul pe care îl aşteptau toţi la Mondial a mai lovit de două ori, în minutele 48 şi 58. Senegalul, condus de un Sarr excelent, a refuzat să accepte sentinţa. A redus diferenţa şi a mai înscris o dată în prelungiri, dar timpul era deja aliatul nordicilor.

Astfel, Franţa şi Norvegia merg mai departe. Mbappe şi Haaland au câte două goluri în această etapă şi par condamnaţi să se tot dueleze. Unul joacă de parcă ar sfida gravitaţia, celălalt de parcă ar sfida anatomia umană. Între ei, fotbalul are norocul să trăiască o nouă rivalitate.

Iar natura, după ce şi-a făcut numărul la Philadelphia, a lăsat în cele din urmă mingea să decidă.