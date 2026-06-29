Echipa Iranului, eliminată în prima rundă a Cupei Mondiale din 2026, va părăsi luni cantonamentul din Tijuana, Mexic, a anunţat, duminică, staful tehnic, citat de AFP.

Avionul delegaţiei iraniene este programat să plece din Tijuana în jurul orei 18:00, ora locală, luni (4:00 dimineaţa marţi, în România), potrivit ofiţerului de presă al echipei Melli.

Cu trei remize, Iranul a terminat pe locul trei în Grupa G, nereuşind să se califice printre cele opt echipe clasate pe locul trei din întreaga fază a grupelor pentru 16-imile de finală.

Tensiuni mari

A şaptea participare a Iranului la Cupa Mondială a fost marcată de tensiuni mari cu Statele Unite, în contextul conflictului continuu din Orientul Mijlociu. Războiul declanşat în februarie de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului a făcut ca participarea sa să fie incertă până în ultimul moment. Echipa, care iniţial trebuia să-şi stabilească tabăra de bază în Tucson, Arizona, a trebuit să aleagă Tijuana în ultimul moment, înainte ca Statele Unite să refuze să acorde vize unui număr de 12 membri ai staff-ului său tehnic.

Iranul a criticat, de asemenea, condiţiile de primire pe teritoriul american, unde a jucat cele trei meciuri (Los Angeles şi Seattle), protestând în special faţă de faptul că echipei sale i s-a permis să ajungă în Statele Unite doar cu o zi înainte de primele două meciuri.

Pentru meciul final de la Seattle, însă, autorităţile americane le-au permis iranienilor să debarce cu două zile înainte de a înfrunta Egiptul, dar jucătorii şi staff-ul au trebuit să se întoarcă la Tijuana imediat după meci.