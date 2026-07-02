Belgia s-a calificat în optimile de finală după una dintre cele mai nebune partide ale acestui Campionat Mondial. A fost un meci în care fotbalul a refuzat orice urmă de logică şi a preferat scenariile scrise de autori cu prea multă imaginaţie. La Seattle, poveştile s-au spus la prânz, dar pentru noi, în miez de noapte, au avut parfumul legendelor cu diavoli care refuză să se întoarcă în infern.

Senegalezii au început fără complexe şi au dat impresia că au venit să închidă socotelile înainte de termen. Diarra a deschis scorul în minutul 24, iar Ismaila Sarr a făcut 2-0 în minutul 51. Belgienii păreau dezorientaţi, lipsiţi de vlagă şi, mai ales, de idei. În acel moment, puţini ar mai fi pariat pe o revenire.

Nervii au cedat înaintea fotbalului. În minutul 70, camerele de televiziune i-au surprins pe Youri Tielemans şi Leandro Trossard la un pas de încăierare. Când doi coechipieri sunt mai preocupaţi să se certe între ei decât cu adversarul, de regulă povestea se termină prost. Numai că aceasta era o seară în care regulile obişnuite nu mai aveau nicio valoare.

Au venit ultimele minute şi, odată cu ele, miracolul. Romelu Lukaku a redus diferenţa în minutul 86, iar Tielemans, omul care cu puţin timp înainte părea gata să împartă pumni, a egalat în minutul 89. Dintr-odată, stadionul Lumen Field a trecut din registrul tragediei în cel al comediei absurde. Meciul, împreună cu zecile de mii de spectatori, a migrat spre prelungiri.

Nici acolo scenariul nu s-a liniştit. Belgienii au împins jocul înainte, Senegalul s-a apărat cu disperare. În minutul 116, Lukebakio a lovit bara şi părea că ghinionul îşi cere drepturile. Numai că fotbalul modern are un personaj secundar care fură tot mai des spectacolul: VAR-ul. Reluările au descoperit un fault asupra lui Tielemans înaintea ratării, iar arbitrul a arătat punctul cu var.

Când lumea îşi făcea deja calculele pentru loviturile de departajare, Belgia a primit un penalty la finalul prelungirilor. Parcă însuşi cronometrul refuza să închidă povestea. La minge s-a prezentat, firesc, Tielemans. Acelaşi Tielemans care, cu aproape o oră înainte, părea gata să-şi rezolve conflictele cu pumnii. A transformat fără emoţii şi a aruncat tribunele în aer.

Dracii Roşii câştigă partida, 2-2 după 90 de minute, 3-2 după prelungiri. Senegalul pleacă acasă cu una dintre cele mai dureroase înfrângeri ale turneului. În fotbal, uneori, între erou şi condamnat nu stau decât câteva minute şi o decizie a VAR-ului. Pentru belgieni, povestea merge mai departe. Senegalezii s-au mai ales cu o poveste tristă.