Mexicul s-a calificat în optimile Cupei Mondiale după o victorie clară, 2-0, în faţa Ecuadorului. Gazdele turneului au demonstrat că ospitalitatea are limite, iar acestea apar exact acolo unde începe fotbalul.

În noaptea dinaintea partidei, suporterii mexicani au organizat o serenadă pe dos în faţa hotelului ecuadorienilor. Au cântat, au claxonat şi au făcut suficient zgomot încât somnul adversarilor să devină un lux. A doua zi, fotbaliştii au continuat programul de „primire”, de această dată pe gazon.

Quinones a deschis scorul în minutul 22, iar Raúl Jimenez a dublat avantajul nouă minute mai târziu. Două lovituri suficiente pentru a trimite Mexicul mai departe şi pentru a stinge rapid speranţele Ecuadorului.

Partida a mai oferit un moment care spune multe despre direcţia în care încearcă FIFA să ducă jocul. Ecuadorianul Hincapie a devenit al doilea fotbalist de la acest turneu eliminat pentru că şi-a acoperit gura cu mâna în timp ce vorbea cu un adversar, gest interzis de noul regulament. În ritmul acesta, peste câţiva ani s-ar putea ca fotbaliştii să fie obligaţi să-şi anunţe dinainte şi gândurile.

Dincolo de ironii, există un detaliu pe care viitorul adversar ar trebui să-l privească foarte atent. Mexicul a câştigat toate cele patru meciuri disputate la această Cupă Mondială fără să primească gol. Într-o competiţie în care favoritele au început să dispară, o defensivă care nu a cedat nici măcar o dată valorează aproape cât un atac de cinci stele.

Urmează Anglia sau RD Congo. Indiferent cine va fi de partea cealaltă a terenului, va avea în faţă o echipă care ştie să organizeze petreceri zgomotoase înainte de meci şi să păstreze liniştea deplină în propria poartă după fluierul de start.