Echipa Senegalului a fost eliminată de Belgia după ce a condus cu 2-0, în 16-imile Cupei Mondiale din 2026 (2-3 după prelungiri), iar jucătorul Pape Gueye a reacţionat pe contul său de Instagram.

La un story, pe un fundal negru apare un text plin de subînţelesuri: "Voi reveni să vă spun câteva cuvinte despre eliminare... dar anunţ astăzi că, atâta timp cât va rămâne această echipă tehnică, voi lua o pauză de la naţională".

Lansat în echipa naţională a Senegalului de către Aliou Cisse în 2021, fostul jucător al echipei Olympique Marseille (2020-2024) are acum 45 de selecţii. Cu toate acestea, a fost înlocuit de trei ori în timpul meciurilor din cadrul acestei Cupe Mondiale şi a intrat cu brio în meciul împotriva Irakului (două goluri, o pasă decisivă), într-o partidă în care fusese menajat la începutul meciului.

Noua sa ieşire prematură din teren împotriva Belgiei a fost picătura care a umplut paharul. "Mă simţeam bine din punct de vedere fizic", a asigurat el la finalul meciului. "În final, antrenorul este cel care decide... Este o chestiune de respect."