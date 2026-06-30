La jumătatea Cupei Mondiale, peste o mie de drone au fost deja detectate în jurul stadioanelor care găzduiesc meciuri din Statele Unite, potrivit lui Andrew Giuliani, coordonatorul Casei Albe pentru turneul final, informează lequipe.fr.

La jumătatea turneului, peste o mie de drone au fost detectate şi peste 300 neutralizate, a declarat luni Andrew Giuliani, şeful echipei de la Casa Albă însărcinată cu organizarea Cupei Mondiale, de la Centrul pentru Cooperare Poliţienească Internaţională, condus de FBI, lângă Washington.

Statele Unite au plasat operaţiunile de combatere a dronelor în centrul eforturilor lor de securitate pentru Cupa Mondială, pe care o organizează împreună cu vecinii săi mexicani şi canadieni, şi au alocat câteva sute de milioane de dolari în acest sens. Puterile autorităţilor locale au fost extinse pentru a bruia şi intercepta aceste dispozitive, iar zeci de ofiţeri de poliţie locali, care îşi desfăşoară activitatea în cele unsprezece oraşe gazdă americane, au primit instruire specializată la un centru de instruire al FBI.

La mijlocul lunii iunie, FBI a susţinut că a dejucat un complot de a ataca gala MMA de la Casa Albă, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a lui Donald Trump. Complotul a implicat lansarea de drone încărcate cu explozibili în vecinătate.