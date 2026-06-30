Presa germană a făcut o evaluare dură a eşecului cu Paraguayul, descriind meciul drept „un nou coşmar pentru fotbalul german”, după o altă eliminare umilitoare de la Cupa Mondială, ratând optimile de finală pentru a treia oară consecutiv.

"Un alt coşmar pentru fotbalul german. Eliminare jenantă împotriva Paraguayului. Am ratat trei lovituri de departajare", a deplâns tabloidul german Bild.

Ziarul i-a acordat antrenorului Julian Nagelsmann nota 6 (cea mai mică notă posibilă în sistemul german). Bild a descris performanţa drept "dezastruoasă" şi a descris echipa germană ca fiind "lentă, plictisitoare şi letargică".

Aceeaşi afirmaţie a fost reluată şi pe site-ul Suddeutsche Zeitung, principalul cotidian din Munchen, care a titrat "o nouă umilinţă". "Meciul a dat impresia că cineva a apăsat butonul de încetinire. Germania, care la această Cupă Mondială, după victoria cu 7-1 împotriva echipei Curaçao, nu a oferit nicio performanţă convingătoare, se întoarce acum acasă cu un bilet de întoarcere pe deplin meritat", a adăugat Suddeutsche Zeitung.

Cvadrupla campioană mondială în 1954, 1974, 1990 şi 2014, Germania a suferit trei eşecuri consecutive la turneele finale Cupei Mondiale, fiind eliminată în faza grupelor în 2018 şi 2022 şi în şaisprezecimile de finală în 2026. Ultima apariţie a Mannschaft-ului în ultimul careu al unui turneu major a fost în semifinala Euro 2016, unde a pierdut în faţa Franţei.

Pentru Kicker, înfrângerea Germaniei împotriva Paraguayului este "o recunoaştere a eşecului pentru fotbalul german şi pentru Nagelsmann", antrenorul echipei naţionale care a preluat funcţia în toamna anului 2023 şi are contract până în 2028. Revista punctează faptul că Nagelsmann "nu a reuşit să canalizeze şi să dezvolte punctele forte ale echipei sale". "Pentru a treia oară consecutiv, echipa naţională a Germaniei nu a reuşit să ajungă în optimile de finală ale unei Cupe Mondiale. Aceasta este o recunoaştere a eşecului şi o dovadă că Germania se îndepărtează tot mai mult de vârful fotbalului mondial. Motivele sunt numeroase şi ar fi mult prea simplist să-i atribuim singura responsabilitate pentru acest eşec lui Julian Nagelsmann", a scris Kicker pe site-ul său.