După şapte ani la conducerea Federaţiei Saudite de Fotbal, preşedintele acesteia, Yasser Al-Misehal, şi-a anunţat demisia.

Aceasta vine după eliminarea Arabiei Saudite de la Cupa Mondială din 2026, după remiza 0-0 din faza grupelor împotriva Capului Verde.

Cu două puncte, saudiţii au terminat pe ultimul loc în Grupa H, iar campania lor pentru Cupa Mondială a luat sfârşit.

Preşedintele Federaţiei Saudite de Fotbal (SAFF) a deplâns situaţia, declarând că „eşecul echipei noastre naţionale de a se califica în următoarea fază a Cupei Mondiale este un rezultat care nu este la înălţimea ambiţiilor noastre colective şi îmi asum întreaga responsabilitate pentru acest eşec”.

Arabia Saudită participa la a treia sa Cupă Mondială consecutivă, a şaptea per total, fiind eliminată în prima rundă de fiecare dată, cu excepţia unei participări în optimile de finală din ediţia din 1994.

Demiterea lui Herve Renard din funcţia de antrenor principal cu două luni înainte de începerea competiţiei a avut, fără îndoială, un impact asupra performanţei echipei.