Recordul de prezenţă pentru o singură ediţie a Cupei Mondiale, care datează din 1994, a fost doborât joi. Peste 3,6 milioane de spectatori au asistat la meciuri de la începutul competiţiei, potrivit FIFA.

Anunţul a fost făcut în timpul reprizei secunde a meciului dintre Germania şi Ecuador (1-2) de la East Rutherford, New Jersey, când ecranele uriaşe ale stadionului au afişat noul record absolut de prezenţă, de 3.605.357 de spectatori, declanşând ovaţii în picioare din partea publicului. Cupa Mondială din 2026 a devenit joi cea mai frecventată din istoria turneului, depăşind recordul stabilit în 1994, cu aproape 3,6 milioane de spectatori, a anunţat FIFA.

Cu 44 de meciuri de jucat, numărul total de spectatori ar putea, teoretic, aproape să dubleze recordul din 1994, stabilit tot în Statele Unite. La acea vreme, Cupa Mondială a constat în doar 52 de meciuri (faţă de 104 în prezent). Stadionele se mândresc cu o rată medie de ocupare de peste 99%.