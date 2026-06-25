Marocul a „intrat într-o altă dimensiune” şi „trebuie să ţintească titlul”, a declarat selecţionerul Mohamed Ouahbi după calificarea de miercuri în 16-imile Cupei Mondiale, asigurată printr-o victorie cu 4-2 asupra Haiti.

"Cum vom atinge acest obiectiv? Dând 200% în fiecare meci şi pregătindu-ne cât mai temeinic posibil", a explicat el.

După victoria cu 4-2 împotriva celor din Haiti, el crede că formaţia sa a avut statistici foarte bune. "Am avut posesia; ei au reuşit doar două şuturi, iar asta a dus la două goluri", a continuat el.

"A fost un meci de tranziţie; nu aveau nimic de pierdut. Au jucat mingi lungi, iar noi am făcut lucrurile bine. Trebuia doar să gestionăm mai bine tranziţiile", a observat antrenorul.