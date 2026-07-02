Selecţionerul echipei Bosniei, Sergej Barbarez, a declarat, miercuri, că jucătorii săi ar trebui să plece 'cu capul sus' după înfrângerea cu 2-0 suferită în faţa Statelor Unite, în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, relatează EFE.

'Am început bine meciul, aveam un sentiment bun în privinţa lui. Jocul era sub control şi aveam posesia, dar apoi am comis o greşeală şi am primit gol. La acest nivel, eşti pedepsit imediat', a declarat Barbarez la conferinţa de presă de după meci.

'I-am felicitat pe băieţi după meci, am fost foarte mândru. m-a cuprins puţin emoţia şi le-am spus că este un rezultat pe care ar trebui să-l sărbătorim. Trebuie să rămânem cu capul sus', a adăugat el.

'Am dat totul, am făcut tot ce am putut. Asta e situaţia', a recunoscut antrenorul.