• Tranzacţii de 43,1 milioane lei, sub cele din sesiunea anterioară

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent creşteri în ultima sesiune de tranzacţionare a săptămânii trecute, în ton cu aprecierile pieţelor europene. Indicele BET, ce grupează cele mai lichide douăzeci de titluri de la bursa noastră, a avut un avans de 0,62%, la 18.563 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a urcat cu 0,29%, până la 3.451 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 43,1 milioane lei, sub cea din sesiunea anterioară, de 90 milioane lei, circa 80% din rulaj provenind din schimburile cu acţiuni.

În piaţa "regular", topul lichidităţii a fost condus de acţiunile One United Properties (ONE), ce au cumulat un rulaj de 7,6 milioane de lei, titlurile ONE încheind ziua în creştere cu 0,24%, la preţul unitar de 0,852 lei.

Pe poziţia a doua în topul valorii tranzacţiilor s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), au crescut cu 1,02%, la preţul de 0,789 lei, pe fondul unor schimburi de şase milioane lei.

Acţiunile Banca Transilvania (TLV) au încheiat ziua la preţul unitar de 28,35 lei, în scădere cu 0,18%, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 5,5 milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile Hidroelectrica (H2O), ce au cumulat un rulaj de 3,3 milioane lei, acţiunile producătorului de energie încheind ziua în creştere cu 0,8%, la preţul de 126 lei.

În piaţa "deals" nu a fost realizat niciun schimb.

Indicele BET-FI, al SIF-urilor plus Fondul Proprietatea, s-a apreciat cu 0,44%, până la 60.523 puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 0,6%, la 1.325 puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a avut un recul de 0,45%, până la 1.041 de puncte.