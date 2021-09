Performanţa trebuie premiată în toate domeniile de activitate, inclusiv în sport. Cum performanţele olimpice sunt tot mai puţine, cu atât mai mult trebuiesc onoraţi cei care le obţin. Sportivii medaliaţi la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 au primit în cadrul unui eveniment care a avut loc la sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, automobile hibrid din partea partenerului COSR, Toyota România. Astfel, campioanele olimpice din barca de dublu vâsle, Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar, au fost recompensate cu câte o maşină Toyota C-HR Full Hybrid, în valoare de 31.000 de euro. Medaliaţii cu argint Ana-Maria Popescu (scrimă), Ciprian Tudosă, Marius Cozmiuc (canotaj, 2 rame fără cârmaci), Cosmin Pascari, Ştefan Berariu, Mugurel Semciuc şi Mihăiţă Ţigănescu (canotaj, 4 rame fără cârmaci) au primit câte o Toyota Corolla Touring Sports Full Hybrid, în valoare de 26.000 de euro. Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a afirmat că se bucură de performaţele obţinute la ultima ediţie a JO: "În 2017 am plecat cu mare încredere pe un nou drum, către Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. Ştiam că e dificil, că suntem în declin, dar împreună cu o nouă echipă cu oameni experimentaţi, cu tineri plini de energie ne-am propus să refacem decalajul faţă de adversarii noştri. Am muncit mult şi am reuşit să oprim declinul, am reuşit să fim puţin mai buni decât în 2016, la Rio. Am trecut prin momente dificile aşa cum a trecut întreaga planetă. Noi împreună cu partenerii noştri suntem în în slujba sportivilor şi le-am răsplătit eforturile pe care le-au făcut în acest an deosebit de greu, în care au depăşit bariere greu de imaginat. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a fost mereu partenerul lor şi a sprijinit federaţiile sportive din România". Campioana olimpică Simona Radiş a afirmat că nu a avut până acum o maşină proprie, reuşind să înveţe să conducă folosind automobilul prietenului său: "Am carnet de patru ani, dar nu am avut până acum maşina mea, doar maşina prietenului. Dar pot să spun că am învăţat bine să conduc pe maşina lui, sunt pregătită să intru în stăpânirea maşinii mele. Chiar mâine dimineaţă voi urca în ea şi voi pleca la drum spre Botoşani, unde mă aşteaptă părinţii mei. De când am auzit de maşina asta am căutat pe internet toate detaliile, toate informaţiile. Chiar astăzi am furat un pic startul şi am venit mai devreme să văd despre ce e vorba, pentru că auzisem că maşinile sunt deja aici şi am transmis şi Ancuţei informaţiile pe care le-am aflat. I-am spus că avem maşini gri şi că sunt faine. Nu puteam să mai rezist până în seara aceasta", Colega ei din barca de dublu vâsle, Ancuţa Bodnar, a afirmat că şi-ar dori ca în urma participării la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, să reuşească să obţină o altă maşină.

La evenimentul de la sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român au participat printre alţii ambasadorul Japoniei la Bucureşti, Hiroshi Ueda, preşedinţi ai unor federaţii sportive şi foşti mari sportivi. România s-a clasat pe locul 46 în clasamentul medaliilor obţinute la Jocurile Olimpice.