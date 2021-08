Revenit în ţară de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, David Popovici a demonstrat că se descurcă la fel de bine pe uscat, în faţa microfoanelor, precum o face şi în apă.

Sportivul s-a declarat încântat de primirea de la aeroport: "Nu mă aşteptam la primirea asta, e foarte frumos, mai ales că au venit băieţii de la Subcarpaţi, Emil, cred că sunt extraterestru, sunt fanul lor. Acum eu sunt fanul lor, nu mai sunt ei fanii mei că au venit aici. Le mulţumesc tuturor care au venit, este frumos. Nu prea am văzut oraşul Tokyo, în bula în care am stat la Jocurile Olimpice, izolaţi de lumea exterioară, a fost frumos, a fost greu, a fost obositor, dar mă bucur că am reuşit să fiu în cel mai mare vârf de formă pe care aş fi putut să-l am şi să câştig cât mai multă experienţă de la jocuri. Până la Paris mai sunt destul de multe concursuri şi sper să le urmăriţi şi pe acelea". Întrebat ce le transmite celor care se aşteptau la o medalie: " Nu le transmit nimic, toate lumea îşi doreşte ce-şi doreşte de la mine, numai că noi nu avem timp să îndeplinim dorinţele altora. Avem timp să îndeplinim ce vrem noi şi am îndeplinit cu vârf şi măsură"

Popovici ne-a anunţat că deocamdată le-a transmis un avertisment adversarilor lui din competiţiile următoare, dar ce e mai bun abia urmează: Sper să-i sperii puţin şi nu am vrut decât să le arăt un trailer pentru ce ceea ce urmează în următorii ani. Acum primesc şi eu complimente de la ei nu le fac numai eu lor. Foarte tare m-a motivat faptul că ştiam că lumea e trează să mă vadă, la semifinale şi finale, care erau dimineaţa în România, am înotat cu gândul la toţi românii care s-au trezit să mă vadă, şi nu numai, şi asta m-a ajutat foarte mult, m-a împins foarte mult".

În vârstă de 16 ani, Popovici a terminat pe locul al patrulea proba de 200 de metri liber de la JO şi pe locul al şaptelea pe cea de 100 de metri liber.