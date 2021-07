Copilul minune al înotului mondial a fost la un vârf de unghie de o medalie olimpică la una dintre probele în care concurează. David Popovici a ocupat locul 4 în finala la 200 metri liber, de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

În vârstă de 16 ani, Popovici a încheiat cursa cu timpul de 1.44.68. Titlul olimpic a fost câştigat de britanicul Tom Dean, cu timpul de 1.44.22. Locul doi a fost ocupat de Duncan Scott (1.44.26), iar pe trei a fost brazilianul Fernando Scheffer (1.44.66).

''Cred că dacă îmi lăsam o unghie un pic mai lungă, poate luam locul trei, dar nu contează asta. Am venit aici setat să fac cât de bine pot eu, am şi reuşit. Şi nu aş putea să fiu mai satisfăcut. Aştept să-mi reproşeze antrenorul, eu nu pot decât să mă bucur şi o să se bucure şi el, sunt sigur. Scopul meu iniţial nu a fost să iau medalie, a fost câştig cât de multă experienţă se poate, să le pot arăta tuturor la ce nivel pot să aduc crawl-ul. Eu nu consider că am pierdut medalia, consider că am câştigat locul IV'', a declarat David Popovici la zona mixtă după finala de la 200 m liber.

Popovici a adăugat că şi-a construit foarte bine cursa din finală şi este mulţumit de cum şi-a respectat planul său în bazin: ''Cred că m-am descurcat foarte bine, am reuşit tot ce mi-am propus, puteam să plec mai tare acolo, să fac întoarcerea mai nu ştiu cum, chestii de înotător, dar sunt sigur că mi-am construit cursa aproape perfect. Pe ultima lungime, ştiam că nu e nimeni mai bun decât mine, aşa că am făcut tot ce aveam de făcut şi am dovedit ce aveam de dovedit în primul rând mie''.

Sportivul nu şi-a spus însă ultimul cuvânt în concursul olimpic.