ADVERTORIAL:Care sunt etapele organizarii incinerarii de catre o casa de servicii funerare din Bucuresti?

Fiecare om are dreptul sa decida ce se va intampla cu trupul sau dupa moarte, daca va fi inhumat sau incinerat. Chiar daca multi crestini considera ca incinerarea este o practica interzisa de Biblie, adevarul este ca nu exista nicio mentiune de acest gen in Sfanta Scriptura. Totusi, unii preoti spun ca arderea ar fi un act dispretuitor fata de natura umana, intrucat Dumnezeu a spus ca "suntem pamant si in pamant trebuie sa ne intoarcem". In orice caz, din punct de vedere moral si legal, oamenii sunt suverani si, daca decid ca dupa moarte trupul lor sa fie incinerat, este datoria familiei si a casei de servicii funerare din Bucuresti sa faca toate demersurile in acest sens.

De altfel, o casa de servicii funerare Bucuresti mai poate realiza incinerarea si la cererea expresa a familiei, chiar daca defunctul nu si-a exprimat aceasta dorinta in timpul vietii. Singurul loc in care se practica incinerarea in Romania este crematoriul uman de la Vitan-Barzesti din Bucuresti. Pentru a realiza o programare in acest sens, sunt necesare urmatoarele: actul de identitate al persoanei care solicita incinerarea, in copie si original; certificatul de deces; adeverinta de incinerare; certificatul de imbalsamare; certificatul de depunere la capela; avizul sanitar de transport mortuar si autorizatia de ridicare si transport ale urnei cu ramasitele umane.

Trebuie sa intelegeti ca, in ciuda greutatilor prin care treceti in momentul pierderii unei persoane apropiate, pentru compania de servicii funerare din Bucuresti incinerarea este o urgenta. Tocmai din acest motiv, in timp ce dumneavoastra veti avea timp sa va luati ramas bun, aceasta va demara intregul proces. Totusi, pentru ca lucrurile sa functioneze optim si intregul proces sa se desfasoare cat mai rapid cu putinta, este nevoie sa fiti cooperanti si sa furnizati firmei de pompe funebre toate informatiile si documentele necesare.

O casa de servicii funerare din Bucuresti cu o experienta indelungata va parcurge urmatoarele etape: constatarea decesului; imbalsamarea; toaletarea; livrarea sicriului si asezarea defunctului in el; obtinerea documentelor necesare incinerarii; transportul sicriului; depunerea acestuia la capela crematoriului sau la orice alta capela; transportul acestuia la crematoriu; ceremonia de ramas bun. Practic, nu exista foarte multe diferente, din punct de vedere organizatoric si al implicarii unei firme de pompe funebre, intre inhumare si incinerare.

Legislatia din Romania prevede, insa, o diferenta semnificativa intre inhumare si incinerare. Mai exact, la ceremonia din urma au voie sa participe exclusiv persoane majore, fiind de datorita furnizorului de servicii funerare din Bucuresti sa anunte acest lucru. Aceasta prevedere legala importanta, care a intrat de curand in vigoare, are rolul de a-i proteja pe minori de o imagine care i-ar putea insoti pentru tot restul vietii. Cenusa provenita in urma operatiunii de incinerare va fi depusa in urna asigurata de crematoriu, care va fi pastrata timp de 45 de zile.

Casa de servicii funerare din Bucuresti va informeaza asupra faptului ca, in perioada respectiva de timp, trebuie sa va decideti asupra depunerii urnei fie la domiciliu, fie in cavouri, gropi sau in nisele crematoriului.