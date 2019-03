ADVERTORIAL:Prima data cand cumperi vestiare metalice? Afla cum sa alegi modelul potrivit!

Prima data cand cumperi vestiare metalice? Afla cum sa alegi modelul potrivit!

Majoritatea oamenilor isi desfasoara activitatea profesionala in hainele "de strada", indiferent daca job-ul lor impune un anumit cod vestimentar (spre exemplu camasa, costum etc). Este vorba, in general, despre persoanele care realizeaza o munca de birou, in fata unui laptop sau calculator. Totusi, anumite categorii de angajati trebuie sa se schimbe inainte sa inceapa munca. Vorbim despre medici, asistenti medicali, bucatari, sportivi si alti profesionisti din diverse domenii, care nu pot munci in hainele obisnuite fie din ratiuni practice, fie de igiena. Acestia trebuie sa se schimbe in halate, echipamente, sorturi si sa isi depoziteze hainele si bunurile intr-un loc securizat.

Cel mai bun astfel de loc este reprezentat de vestiare metalice, obiecte de mobilier construite special pentru a depozita haine si bunuri. Acestea pot avea diverse forme, dimensiuni si compartimentari, putand fi prevazute cu umerase, bancute, polite, casete etc. Daca si tu activezi intr-un domeniu care presupune lucrul in alte haine decat cele de strada si esti in cautarea unor vestiare metalice, sfatul nostru este sa apelezi la un furnizor profesionist, care sa iti garanteze o oferta variata si produse de cea mai buna calitate, de la branduri recunoscute la nivel international.

Spre exemplu, OfficeClass, magazinul online de papetarie, birotica si obiecte de mobilier nr 1 din Romania, iti pune la dispozitie sute de modele de vestiare metalice, cu dimensiuni cuprinse intre 350 x 350 x 1.800 milimetri si 1.050 x 500 x 1.800 milimetri si cu preturi incepand de la 424 de Lei. Daca este pentru prima data cand trebuie sa cumperi astfel de obiecte de mobilier, cel mai probabil nu esti familiarizat cu toate caracteristicile acestora si nu stii ce model se potriveste pentru specificul activitatii tale.

In aceste conditii, OfficeClass iti pune la dispozitie o unealta extrem de utila, care iti permite sa compari diverse modele de vestiare metalice disponibile pe site. In continuare, iti prezentam o comparatie intre trei modele, pentru a vedea asemanarile si deosebirile dintre ele:

Vestiar metalic cu picioare si 2 usi VS Vestiar metalic cu 4 usi VS Vestiar metalic mini cu 9 usi fara accesorii

- pret: 512,29 Lei (cu o reducere de 72,50 Lei fata de pretul obisnuit) VS 724,70 Lei (cu o reducere de 66,16 Lei) VS 1.336,96 Lei (cu o reducere de 347,19 Lei);

- dimensiuni: 350 x 350 x 1.800 milimetri VS 600 x 500 x 1.800 milimetri VS 889 x 450 x 1.500 milimetri;

- dotari: 2 casete, suport pentru agatat haina, suport eticheta pe usa VS 4 casete, bara umerase, suport eticheta pe usa pentru fiecare compartiment VS 9 casete, suport eticheta pe usa pentru fiecare compartiment;

- greutate: 17 kilograme VS 37 kilograme VS 40 kilograme;

- garantie: 24 Luni VS 12 Luni VS 12 Luni.

In rest, celelalte caracteristici ale acestor vestiare metalice sunt identice: sunt realizate din otel, dotate cu usi batante, vopsite ignifug si livrate in stare gata asamblata. In plus, daca alegi sa cumperi vestiare metalice de la OfficeClass, vei beneficia de solutii personalizate, accesorii si numeroase reduceri sau cadouri.