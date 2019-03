Avans de 35% al afacerilor companiei româneşti de outsourcing Optima, în 2018

Optima, compania de outsourcing cu capital majoritar românesc, a realizat afaceri de peste 22 milioane de lei în 2018, cu 35% mai mult decât în anul precedent, potrivit unui comunicat trimis redacţiei.

Daniel Mereuţă, director general Optima, a declarat: "An de an continuăm să creştem într-un ritm alert şi asta datorită faptului că ne adaptăm în mod constant la contextul pieţei, fie că vorbim despre clienţi sau de resursele umane implicate. Anul trecut am înregistrat o premieră, în sensul că am trecut pragul de 20 de milioane de lei cifra de afaceri, care a fost şi unul din obiectivele noastre pentru anul 2018. Practic, am început să culegem roadele strategiei noastre de extindere în ţară. Creşterea a avut la bază extinderea operaţiunilor pentru clienţii existenţi, adăugând în acelaşi timp şi proiecte noi în special pentru industria financiară. Vom continua să ne dezvoltăm şi în 2019 şi lucrăm deja la extinderea operaţiunilor noastre atât în Iaşi cât şi în Braşov. Ne mărim echipa, spaţiul de birou, ne pregătim pentru un nou ciclu de creştere, chiar dacă anul acesta se anunţă mai dificil din punct de vedere macroeconomic".

Potrivit sursei citate, anul trecut compania a pus accentul pe eficientizare, abordând, în acelaşi timp proiecte noi, din afara zonei operaţionale, dar care vizează zona resurselor umane.

"Spre exemplu, anul trecut am lansat un program de traininguri gratuite pe care le oferim în afara companiei, oricui doreşte să aprofundeze sau să înveţe ceva nou, în special în zona de sales şi marketing aplicat. Credem că este de datoria noastră să începem să fim proactivi în pregătirea viitorilor colegi şi să punem umărul la reducerea decalajului între ceea ce îşi doresc angajatorii şi oferta de competenţe existentă în piaţă. Este şi un mod de a ne implica mai mult în comunitatea unde activăm, prin încercarea de a întoarce tinerilor din aceste comunităţi o parte din ce am învăţat noi şi am acumulat în toată activitatea noastră, de la înfiinţare, până în prezent", precizează Daniel Mereuţă.

Reprezentantul companiei a adăugat că în acest an Optima îşi propune să încurajeze un mediu cât mai intraprenorial.

"Am bugetat în acest sens o sumă importantă pe care o vom investi în cele mai bune idei pe care le vom găsi în interiorul companiei. Avem deja 400 de colegi în echipele din Bucureşti, Iaşi şi Braşov care pot genera un input consistent din punct de vedere al inovaţiei. Prin urmare pentru 2019 cuvântul de ordine rămâne creşterea şi dezvoltarea, dar cu mai multă îndrăzneală în ceea ce priveşte inovaţia", mai adaugă Daniel Mereuţă.

Compania Optima a fost înfiinţată în 2010 şi are sediul în Bucureşti, fiind membră în Association of Business Service Leaders (ABSL). În prezent, în Optima activează 300 de angajaţi în centrele din Bucureşti şi Iaşi. Optima face parte din Grupul Next Capital cu afaceri în factoring, cumpărare şi recuperare de creanţe, cu o valoare anuală a finanţărilor de peste 50 de milioane de euro. Grupul Next Capital are acţionariat majoritar românesc, iar minoritar fondul de investiţii britanic North Bridge Capital Partners.