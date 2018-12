Echipa naţională de handbal a obţinut calificarea în semifinalele Campionatului European, unde va întâlni Rusia, marea favorită, astăzi de la ora 18.30. Acesta este lucrul cel mai important. Există şi aspecte care umbresc această calificare. În primul rând este vorba despre accidentarea gravă la genunchi a Cristinei Neagu, liderul echipei noastre, care va sta pe tuşă, conform primelor estimări, cel puţin şase luni. O altă problemă o reprezintă exprimarea din teren din ultimele trei meciuri, departe de ceea ce au arătat tricolorele în prima fază a grupelor. Pentru scăderea de turaţie, antrenorul Ambros Martin are o explicaţie legată de formatul competiţiei: "Ar trebui ca EHF să se gândească şi la jucătoare. Nu e neapărat vorba de ce a păţit Cris­tina Neagu. Este păcat ca aşa ceva să se întâmple. Să jucăm două meciuri decisive la rând, înaintea semifinalei. Nu este posibil! Distrug inima jucătoarelor, distrug tot ce contează în acest sport. Vă rog, faceţi ceva! Nu vă mai gândiţi doar la voi! Am luptat pentru a ajunge aici, am meritat să ajungem aici. Nici nu mai contează nimic acum."

Crina Pintea s-a arătat afectată de rezultatul cu Ungaria, dar şi de accidentarea gravă a Cristinei Neagu: "Acum nu e vorba de arbitraj, am avut multe situaţii clare pe care nu le-am utilizat şi ne-a costat. Puteam câştiga meciul ăsta. Am avut şi cinci goluri, am fost super motivate, dar meciul are 60 de minute, am făcut foarte multe greşeli. Nu am avut emoţii, dar au fost şi multe faze care puteau fi de partea noastră. Nu au fost. Am ratat mult. Mă doare sufletul pentru Cristina Neagu, sper din tot sufletul să nu fie ceva grav. Mă doare foarte tare. În meci am fost la mâna noastră. Noi trebuia să dăm tot şi să câştigăm, nu să stăm la mâna altora."

Tricolorele s-au calificat în semifinalele Campionatului European din Franţa - chiar dacă au pierdut meciul cu reprezentativa Ungariei, cu scorul de 31-29 - performanţă care îi aduce şi "biletul" pentru Campionatul Mondial din 2019, fără a mai fi nevoie să joace faza eliminatorie din play-off. Tricolorele antrenate de Ambros Martin vor juca în semifinalele cu Rusia, în celălalt meci se vor întâlni Olanda şi Franţa. Potrivit regulamentului, primele trei clasate la CE din 2018 obţin automat calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor. Însă între cele patru semifinaliste ale CE din acest an se numără chiar campioana mondială en-titre Franţa, calificată direct la CM, astfel că Olanda, România şi Rusia obţin "biletele" la turneul final al CM de anul viitor. Campionatul Mondial din 2019 va avea loc în Japonia şi reprezintă principalul criteriu de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2020).