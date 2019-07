CONGRES USR:Dan Barna - desemnat candidatul USR pentru alegerile prezidenţiale

În cursa internă pentru desemnarea candidatului la prezidenţiale au mai fost înscrişi Mihai Goţiu, Dragoş Dinulescu şi Dumitru Stanca.

----

Dumitru Stanca, unul dintre cei patru competitori înscrişi în cursa internă a USR pentru desemnarea candidatului partidului la prezidenţiale, consideră că profilul lui corespunde aşteptărilor românilor.

"Sunt cel de la care a pornit - cred eu - şi nebunia acestei campanii interne şi care a avut curajul să tulbure apele acestei desemnări a candidatului USR la funcţia prezidenţială (...) Am spus în primul mesaj pe forum o rugăminte către membrii USR de a creiona profilul candidatului pe care şi l-ar dori românii. Am avut puţine răspunsuri şi în următorul mesaj v-am spus că mă regăsesc în toate caracteristicile enunţate într-o mai mică sau mai mare măsură (...) Mi-am bazat candidatura pe una dintre opţiunile românilor când vine vorba de încrederea în instituţiile statului şi v-am spus în mesajul meu că Armata se bucură de o mare încredere în rândurile românilor. V-am mai spus, de asemenea, că nu e posibil ca un cadru militar în activitate să candideze, pentru că e interzis prin lege (...) aşa că sunt convins că eu aş capitaliza această încredere a românilor ca şi candidat al USR la preşedinţia României. (...) Sunt convins că profilul meu corespunde aşteptărilor românilor. Sunt convins că românii vor 'cumpăra' candidatul Stanca Dumitru", a spus Stanca la Congresul USR, potrivit Agerpres.

El a menţionat că USR va trebui, într-un termen foarte scurt după preluarea guvernării, să furnizeze bunăstare românilor.

"Printr-o reformă constituţională trebuie să pregătim momentul în care România să devină o republică prezidenţială (...) Sunt unul dintre cei care-şi doresc ca Prutul să nu mai fie graniţa dintre două Românii", a declarat Stanca.

În opinia sa, preşedintele este ca un actor care joacă rolul vieţii lui.

"Suntem pe scena Teatrului Naţional (...) asta mă face să-mi imaginez preşedintele României ca pe un actor care joacă rolul vieţii lui pentru el şi pentru ţara pe care o reprezintă pe plan mondial şi european (...) Dumneavoastră sunteţi azi regizorul care distribuie în rolul vieţii sale un debutant, adică pe mine, să joace rolul vieţii lui şi rolul vieţii României în următorii cinci ani pe scena lumii şi a Europei (...) Sper ca raţiunea să depăşească orgoliile şi să faceţi azi alegerea potrivită pentru USR şi pentru România", a adăugat Stanca.

----

Preşedintele PLUS, Dacia Cioloş, a anunţat, astăzi, că Alianţa 2020 USR-PLUS intenţionează să meargă la următoarele alegeri în tandem, cu un candidat pentru funcţia de preşedinte, dar şi cu unul pentru funcţia de prim-ministru.

"Ştiu că astăzi colegii de la USR îşi desemnează candidatul la preşedinţia României în cadrul congresului, ei au decis să facă un congres, noi am ales să facem prin democraţie directă, prin vot direct al tuturor membrilor. După ce vom finaliza şi noi procedura, în cadrul alianţei vom decide care dintre cei doi candidaţi, de la PLUS sau de la USR, va fi candidatul alianţei la preşedinţia României şi care va fi candidatul susţinut de alianţă pentru funcţia de prim-ministru, pentru că intenţia noastră este să mergem în tandem cu cei doi candidaţi, la preşedinţie şi pentru funcţia de prim-ministru. Pentru că obiectivul nostru (...) este să câştigăm alegerile parlamentare şi să guvernăm în România", a declarat Cioloş în cadrul unei conferinţe de presă.

Liderul PLUS a prezentat şi un calendar al alegerilor interne pentru desemnarea candidaţilor la funcţiile de preşedinte şi de primar al Capitalei.

"Până pe 20 iulie, cei care doresc să candideze pentru preşedinţia României şi pentru Primăria Bucureşti vor putea să îşi depună candidatura, să se înscrie, iar începând cu săptămâna viitoare, de pe 22 şi până pe 27 iulie, vom avea vot deschis, electronic, pentru toţi membrii de partid", a precizat Dacian Cioloş, relatează Agerpres.

----

Dragoş Dinulescu, unul dintre cei patru competitori înscrişi în cursa internă a USR pentru desemnarea candidatului partidului la prezidenţiale, a declarat la Congresul USR că reprezintă "altceva decât cutuma".

"Dacă mă votaţi, mă votaţi pentru că reprezint altceva decât cutuma. Sigur, cei care au deja mandat din partea filialelor să voteze un anumit candidat, da, trebuie să le respecte mandatul şi să facă aşa cum au decis filialele. Cei care nu aveţi mandat sau care sunteţi nehotărâţi sau care acum vedeţi în mine un om interesant şi capabil, e greu într-un sfert de oră să vin şi să recuperez handicapul pe care-l am faţă de oameni cu notorietate, dar dacă veţi vota, veţi vota cu inima şi pentru USR. Asta e cel mai important. Să nu uitaţi că asta e ideea - nu să ne băgăm în faţă să ocupăm o funcţie şi eventual să nu mai eliberăm scaunul, ci să pregătim întotdeauna pe cei care vin din spate. Dacă va fi să candidez la alegerile prezidenţiale din partea USR, vreau un singur mandat, nu mai mult, pentru că aşa mi se pare normal. Oamenii când sunt într-o funcţie se învechesc şi nu e bine", a spus Dinulescu.

El a menţionat tiparul ca preşedintele partidului trebuie să fie şi candidat la preşedinţie.

"Eu nu sunt un om cu notorietate, cum sunt colegii mei parlamentari, eu vin din urmă, aşa cum mulţi dintre voi sunteţi (...) oameni care nu sunteţi publici (...) Am mai spus-o şi la întâlnirea aceea înregistrată care s-a întâmplat joi că, din punctul meu de vedere, candidatura nostră, a celor celor patru care suntem acum, în faţa voastră, nu e despre Dinulescu, despre Barna, despre Goţiu, despre Stanca, e despre voi şi despre cum veţi reuşi să scăpaţi de anumite obiceiuri, anumite tipare care s-au împământenit în România. De pildă, tiparul că preşedintele partidului trebuie să fie şi candidat la preşedinţie. Nu e un atac în niciun fel la Dan Barna", a mai spus Dinulescu.

El a făcut referire la câţiva membrii tineri ai USR.

"Ăştia sunt oamenii noştri, ăştia sunt copiii noştri, pe ei trebuie să-i scoatem în faţă. Până la urmă despre asta e vorba (...) Candidatura mea aici e pentru cei care vin din urmă şi despre cei care vin din urmă, pentru majoritatea voastră. Ştiu despre mine că sunt spontan şi reactiv, nu sunt genul care să iau o palmă şi să întorc şi celalălalt obraz. Dacă veţi considera că sunt bun să vă reprezint la alegerile prezidenţiale şi dacă voi ajunge preşedintele României o să fiu la fel de reactiv, la fel de implicat şi la fel de spontan ca în viaţa de zi cu zi. (...) Mi-aş fi dorit ca această campanie internă (...) să fie mult mai mediatizată decât a fost, pentru că trebuie să ne adresăm electoratului întregii ţări. (...) Votaţi cu inima!", a adăugat Dinulescu, potrivit Agerpres.

-----

Preşedintele USR, Dan Barna, le-a cerut, astăzi, celor peste 500 de delegaţi al Congresul USR să aibă încredere în el că poate reprezenta cu succes formaţiunea în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale din toamna acestui an.

"Acum este momentul nostru! După toate lucrurile pe care am reuşit să le facem împreună în ultimii trei ani, sunt sigur că avem o şansă reală ca USR-PLUS să dea preşedintele. Şi ştiu că aveţi curajul să intrăm în această competiţie. Ştiu că avem voinţa să mergem până la capăt pe acest drum. Suntem Games of Thrones ca viziune, dar ca energie suntem Star Trek-ul României. Vă cer doar să aveţi încredere în mine că vă pot reprezenta cu succes şi în calitate de candidat la preşedinţia României", a spus Barna de la tribuna Congresului USR, care va stabili cine este candidatul Uniunii pentru alegerile prezidenţiale, potrivit Agerpres.

Barna a amintit că în urmă cu trei ani USR a început un drum ce are ca punct final schimbarea felului în care se face politică în România şi oricât de neverosimil părea acest obiectiv şi oricât de greu a fost şi este încă acest drum, după trei ani membrii Uniunii pot spune că au reuşit să facă ceea ce foarte puţini au crezut că ar putea fi posibil să se întâmple.

"Am arătat că oamenii obişnuiţi, care nu au mai făcut niciodată politică, pot crea un partid, pot intra în Parlament, pot deveni vocea relevantă a străzii într-o societate. Într-un fel, povestea noastră este aceeaşi cu povestea tuturor celor care au încercat să schimbe ceva în România în ultimii 30 de ani. Povestea noastră este de fapt povestea antreprenorilor care au pornit de la zero şi cărora cei din jur le-au spus n-ai să reuşeşti, n-ai relaţii, n-ai bani, nu ai cum. Este povestea voluntarilor din societatea civilă, cărora lumea le-a spus că nu vor putea să schimbe nimic, că aşa se fac lucrurile în România, că fără bani nu mişcă nimeni un deget. Este povestea tinerilor care s-au întors în ţară după ce şi-au terminat studiile în străinătate deşi li s-a spus la ce te întorci, îi întrebau ceilalţi. (...) Este povestea profesorilor care au continuat să facă performanţă deşi nimeni nu le-a dat vreo mână de ajutor, este povestea medicilor care au continuat să lucreze într-un sistem bolnav, este povestea funcţionarilor, da, a funcţionarilor oneşti şi competenţi care încearcă în fiecare zi să schimbe lucrurile în ciuda nepotismelor, a corupţiei şi imposturii din partea feudală a administraţiei româneşti. Este de fapt povestea oamenilor care au ieşit în stradă şi au rămas acolo să lupte împotriva abuzurilor şi care au rămas în stradă să înfrunte gazele lacrimogene şi bastoanele jandarmilor pe 10 august. Povestea noastră este povestea tuturor românilor care au ales să nu mai stea deoparte. Despre asta este USR", a spus Dan Barna.

Liderul USR a adăugat că şi povestea sa a început tot acum trei ani.

"Eram cu familia la socri, de Paşte. Am primit un telefon, era Dacian Cioloş care mă întreba dacă vreau să fac parte din echipa de la Ministerul Fondurilor Europene. Am zis 'da', şi vă mărturisesc că îmi este foarte greu să mă gândesc că în acel moment şi până la acest discurs au trecut doar trei ani. Nu am făcut niciodată politică înainte de USR, eram antreprenor. (...) Dar după jumătate de an în guvern, mi-am dat seama că nu mă mai pot întoarce la viaţa mea de dinainte. Cred că ştiţi cu toţii secvenţa din Matrix când Neo trebuie să aleagă între pastila roşie şi cea albastră. Cea roşie îl aducea înapoi la viaţa de dinainte, în vreme ce pastila albastră îi deschidea ochii şi vedea lumea din jurul lui cum era cu adevărat. Cam aşa a fost şi la mine. Am acceptat această provocare şi am intrat în USR. Am intrat în USR în 2016 şi am ajuns deputat de Sibiu în Camera Deputaţilor. La congresul din 2017 voi m-aţi ales preşedintele partidului. De atunci şi până astăzi partidul a crescut de la 1.700 la aproape 15.000 de membri, de la 40 la peste 450 de filiale", a adăugat deputatul Uniunii.

El a amintit, între altele, că USR a strâns peste un milion de semnături pentru iniţiativa "Fără Penali" şi, împreună cu aliaţii de la PLUS, a câştigat peste două milioane de voturi la alegerile pentru Parlamentul European.

"Am devenit o forţă politică care se bate de la egal la egal cu partidele vechi, PSD şi PNL. Am devenit membri cu drepturi depline ai ALDE Europe şi suntem membri fondatori ai celui de-al treilea grup din Parlamentul European, Renew Europe şi suntem singura forţă politică din România care deţine preşedinţia unui grup parlamentar în Parlamentul European. (...) Dar este o funcţie în statul român care este mai importantă decât toate celelalte. Preşedinţia României. Şi dacă este o funcţie care are mai mare nevoie de o parte din ADN-ul USR, de curajul, puterea de acţiune şi elanul USR, aceasta este funcţia de Preşedinte al României. Singura forţa politică din România care are astăzi o viziune şi care a arătat că este dispusă să meargă mai departe decât oricare alta pentru a transforma această viziune în realitate este USR. Noi, USR PLUS am spus ceea ce vrem încă din primele zile de la crearea partidului: vrem o României în care legea este lege pentru toată lumea,în care banul public este cheltuit corect şi transparent, în care munca şi meritele chiar sunt preţuite mai mult decât banii şi relaţiile. (...) Vrem să trăim într-o ţară civilizată. Şi eu cred că fiecare dintre noi înţelege exact ce înseamnă acest lucru", a spus Dan Barna.

Potrivit acestuia, dacă trebuie să definim ce înseamnă o ţară civilizată, nu ar exista un indicator mai relevant decât dorinţa românilor de a trăi în propria lor ţară.

"Da, vrem o Românie din care tinerii să vrea să rămână. Astăzi mai mult de jumătate dintre tineri îşi văd viitorul în afară României. Este cea mai dureroasă cifră din istoria noastră recentă. Ca să vă daţi seama de dimensiunea acestei drame naţionale, gândiţi-vă că fiecare dintre noi are în familie sau în grupul de prieteni cel puţin o persoană care lucrează sau trăieşte în afara graniţelor ţării. Spun asta pentru a înţelege că emigraţia nu este doar o cifră îngrozitoare, este o realitate pe care o experimentăm cu toţii. (...) Ceilalţi, vechile partide şi toţi cei care au condus România vreme de 30 de ani, sunt responsabili pentru cifra asta aşa cum arată ea acum. Sunt responsabili pentru milioanele de români care au plecat din ţară. Nu ne putem aştepta ca cei care au provocat acest dezastru să reuşească, magic, acum să îl repare.

Noi suntem singurii care putem să schimbăm asta şi, dacă judecăm după numărul de voturi pe care l-am primit pe 26 mai din partea tinerilor şi din partea celor care au plecat din ţară, aş zice că şi ei cred acelaşi lucru, un sfert de Românie crede că noi putem schimba România. Iar celor care ne spun că nu avem şanse, că nu suntem pregătiţi, le aduc aminte de antreprenorii care au pornit de la zero, de voluntarii din societatea civilă, de tinerii care s-au întors, de profesorii, medicii, funcţionari şi toţi cei care au avut curajul să nu stea deoparte. Astăzi suntem mai puternici ca niciodată", a subliniat liderul USR.

-----

Aproximativ 500 de delegaţi din Bucureşti şi din ţară s-au reunit, astăzi, în cadrul celui de-al patrulea Congres al Uniunii Salvaţi România, la Teatrul Naţional Bucureşti.

Forul de conducere al USR va desemna candidatul Uniunii pentru alegerile prezidenţiale din luna noiembrie şi vor fi adoptate mai multe modificări la Statutul partidului.

În cursa internă pentru a fi desemnat candidat la prezidenţiale s-au înscris Dan Barna, Mihai Goţiu, Dragoş Dinulescu şi Dumitru Stanca.

La Congres vor fi supuse votului 51 de modificări la Statutul partidului.

Tot astăzi se va întruni şi Consiliul Naţional al PLUS.