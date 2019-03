DRAGNEA, DESPRE SOLICITAREA DNA DE ÎNCEPERE A URMĂRIRII PENALE A LUI TĂRICEANU:"Cred că până la sfârşitul lunii martie ar trebui să se voteze"

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, îl critică pe fostul premier Dacian Cioloş, preşedintele PLUS, arătând că este o ''tactică securistă'' aceea de a-i cere să facă publică declaraţia pe propria răspundere că nu a colaborat cu Securitatea.

"Pot să fac orice, dar are ceva tupeu băiatul ăsta. El trebuie să răspundă dacă are vreo legătură cu nişte servicii despre care l-am întrebat eu. (...) Nu am niciun fel de legătură... Este o tactică securistă asta la Cioloş. Dacian, nu ţine! O să tot vorbim lunile astea", a spus Dragnea, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă îşi va prezenta public angajamentele privind colaborarea cu fosta Securitate, aşa cum i-a cerut Dacian Cioloş, potrivit Agerpres.

Întrebat, de asemenea, dacă este o problemă că sunt masoni în Pro România, Dragnea a spus: "Nu, e de bine".

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat, ieri, la Buzău, că vrea să vadă "declaraţiile pe propria răspundere ale conducerii PSD care să spună că nu au colaborat cu Securitatea niciodată şi n-au colaborat cu servicii de informaţii din ţară şi din străinătate".

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, astăzi că, în şedinţa Biroului Permanent Naţional, s-a discutat ca toate punctele realizate din programul de guvernare să fie promovate în opinia publică, adăugând că acest lucru nu are legătură cu evaluarea miniştrilor şi nu este vorba despre o remaniere.

Întrebat, după reuniune, în legătură cu anunţul premierului Viorica Dăncilă privind evaluarea miniştrilor până la sfârşitul săptămânii, Dragnea a spus: "Nu s-a vorbit, adică nu am auzit vorbindu-se despre evaluare, ci solicitarea tuturor colegilor noştri şi a mea şi a doamnei prim-ministru este să transmită toate punctele din programul de guvernare care au fost realizate, stadiul lor, pentru a putea promova aceste realităţi şi aceste adevăruri în opinia publică".

Dragnea a adăugat că acest lucru "nu are legătură cu evaluarea miniştrilor şi nici despre nicio remaniere nu e vorba", relatează Agerpres.

Preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea, a declarat, astăzi, că nu a cerut un studiu de la BNR privind OUG 114/2018, susţinând că PSD este interesat ca băncile care funcţionează în România să sprijine economia ţării şi "nu scandalul şi bârfa".

"Noi nu am cerut BNR un studiu. Om fi greşit, mai greşim, vă daţi seama. Ne-a interesat ca băncile din România care funcţionează în România să sprijine economia acestei ţări, asta ne-a interesat, nu scandalul şi nu bârfa. Vă spun mai tare ca să fiu sigur că se aude peste tot. Ne-ar fi interesat ca băncile din România să sprijine mai mult creditarea şi în special creditarea economiei, să nu mai fie diferenţa atât de mare între dobânda la depozit şi dobânda cerută la împrumuturi. Asta ne-a interesat şi ne interesează în continuare pentru că ţinem la această ţară. E simplu", a afirmat Dragnea, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului, relatează Agerpres.

El a făcut aceste precizări întrebat în legătură cu informaţiile apărute privind un studiu al BNR pe tema OUG 114 şi de ce nu a cerut acest studiu înainte de emiterea ordonanţei.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, astăzi, că şi el îi sprijină pe magistraţi "cu toate puterile" sale, adăugând că nici el, nici partidul nu au făcut nimic împotriva acestora.

El a fost întrebat, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD, cum vede protestele actorilor care au ieşit în stradă pentru a-şi arăta sprijinul pentru magistraţi.

"Şi eu îi sprijin pe magistraţi şi îi sprijin cu toate puterile mele pe magistraţii din România. Nu văd de ce nu i-aş sprijini. Nu am făcut absolut nimic, nici eu, nici PSD, împotriva magistraţilor, ba, dimpotrivă, cu tot ce am putut am sprijinit creşterea de salarii pentru magistraţi, am sprijinit investiţii în infrastructură, am sprijinit drepturile de pensie şi, de asemenea, am pus umărul toţi, cât am putut, pentru a face o legislaţie care să mărească independenţa magistraţilor şi care să îi protejeze pe judecători de toate abuzurile care au ieşit la iveală şi care, probabil, vor mai ieşi la iveală. Faptul că au fost mii de dosare, din ceea ce am văzut cu toţii, deschise din oficiu împotriva unor judecători pe deciziile luate, adică pe sentinţele date, mie mi se pare un lucru de o gravitate foarte mare. Trebuie să limpezim şi să definim în ce constă sprijinul pe care îl dăm unul sau altul pentru magistraţi în această ţară. Eu am spus şi spun în continuare că voi face tot ce ţine de mine pentru ca judecătorii din România să ajungă la un nivel de decizie care să nu mai fie afectată de niciun serviciu secret în baza unor protocoale, de niciun mijloc de şantaj sau de ameninţare", a spus Dragnea, relatează Agerpres.

Potrivit lui Dragnea, afirmaţii ca "PSD încearcă să îşi subordoneze Justiţia" nu au acoperire. "Care Justiţie să fie subordonată şi prin ce mijloace, în condiţiile în care noi am transferat cât am putut, prin lege, să meargă decizii la Consiliul Superior al Magistraturii, care nu este politic şi unde sunt doar judecători şi procurori?", a menţionat preşedintele PSD.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că, cel mai probabil, în cursul zilei de astăzi va avea loc şedinţa coaliţiei de guvernare, în care să se discute despre ordonanţele de urgenţă pe care ar fi trebuit să le promoveze ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

Întrebat, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD, dacă va mai avea loc şedinţa coaliţiei de guvernare în care să vină ministrul Justiţiei să dea explicaţii cu privire la ordonanţele de urgenţă aşteptate, Dragnea a spus: "Încercăm să o facem să aibă loc astăzi".

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, astăzi, că, până la finalul lunii martie, ar trebui să voteze solicitarea DNA de încuviinţare a urmăririi penale a lui Călin Popescu Tăriceanu.

Dragnea a fost întrebat, luni, ce părere are despre faptul că, la propunerea a patru parlamentari PSD, Biroul Permanent al Senatului a amânat din nou votul pentru solicitarea DNA privind încuviinţarea urmăririi penale a lui Călin Popescu Tăriceanu şi a spus că ar trebui să se voteze mai repede, conform News.ro.

"Eu cred că până la sfârşitul lunii martie ar trebui să se voteze şi o să vorbesc şi cu colegii mei", a spus Dragnea.

Când i s-a atras atenţia că votul a fost deja amânat pentru luna aprilie, Dragnea a reiterat: "Poate până la sfârşitul lunii martie ar trebui să se voteze. O să le spun colegilor mei părerea mea".

De asemenea, răspunzând unei întrebări, Dragnea a spus că parlamentarii PSD sunt "suficient de maturi ca să voteze singuri".

DNA a transmis, în 7 noiembrie, Senatului cererea de avizare a începerii urmăririi penale în cazul lui Tăriceanu, acesta apreciind că este un demers politic şi exprimându-şi convingerea că în dosar e vorba de "multă maculatură".

Călin Popescu Tăriceanu este acuzat că a primit, în perioada în care era premier, "foloase materiale" de aproape 800.000 de dolari de o firmă austriacă pentru a interveni pentru închierea unor acte adiţionale la un contract derulat de companie. Suma primită de Tăriceanu reprezenta un comision de 10 la sută din valoarea acestor acte adiţionale şi ar fi fost folosită în beneficiul demnitarului, fiind transferată în baza unor contracte fictive încheiate cu mai multe companii offshore

Dosarul lui Călin Popescu Tăriceanu are peste 70 de volume şi cuprinde peste 17.000 de pagini.