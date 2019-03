ETURIA:Africa şi America Latină, principalul pariu pe 2019

(Interviu cu Sorin Stoica, co-proprietarul agenţiei de turism Eturia)

• "Estimăm o creştere a business-ului de 20% în 2019"

• "Cred că anul acesta tariful mediu pentru o călătorie va creşte între 5-10%, la nivel global"

• "La începutul lunii mai sperăm că vom vinde prima vacanţă prin biroul din Marea Britanie"

Reporter: Cum se vede până acum anul 2019 pentru turism în general, şi pentru agenţia Eturia în particular?

Sorin Stoica: Este încă devreme să facem o analiză a anului 2019. La o primă impresie, la numai cateva luni de la debutul sau, acest an este unul cu destul de multe incertitudini la nivel global, unul dintre acei ani în care îmi este greu să estimez per total dinamica pieţei.

La nivelul agenţiei noastre, ne propunem o creştere de 20%. Ne bazăm această previziune pe lucrurile făcute corect şi profesionist în 2018. Dintre acestea aş aminti investiţia substanţială pe care în mod constant am făcut-o în domeniul resurselor umane, pentru a ne specializa personalul. Am derulat un program care a presupus o investiţie de zeci de mii de euro pentru dezvoltarea culturii serviciilor superioare, program ce ne-a ajutat să ne uniformizăm limbajul şi cultura serviciilor şi să ne orientăm către excelenţă. Prin acest training, care a durat un an, în a doua parte a anului 2018 am reuşit să punem accent şi mai mult pe calitatea serviciilor. Avem credinţa că păstrând acelaşi trend în materie de servicii lucrurile să continue şi să evolueze în acelaşi sens şi în 2019.

Am investit, de asemenea, pe tot parcursul anului 2018 şi vom continua şi în 2019, peste 150.000 de euro, în retehnologizare pe zona de softwear de travel, o investiţie care se va finaliza în 2020.

Şi, nu în ultimul rând, ne-am mărit şi echipa la 57 de angajaţi.

Totodată, am obţinut o serie de contracte foarte bune cu companiile aeriene, am crescut portofoliul de hoteluri cu care avem contracte directe, unele exclusive, portofoliu care în prezent depăşeşte 500 de unităţi de cazare, pentru care avem tarife preferenţiale.

Am investit mult şi în site-ul agentiei www.eturia.ro şi, în plus des-făşurăm o serie de proiecte de marketing unicat pe piaţa din România, cum ar fi expediţiile împreună cu jurnaliştii de la National Geographic.

Acestea sunt doar câteva lucruri care ne determină să credem că business-ul Eturia va cunoaşte o creştere şi în anul 2019. Desigur, în funcţie de cum va evolua economia la nivel global, evoluţia noastră va fi mai mare sau mai mică şi aici mă refer la instabilităţile la nivel global - războiul comercial dintre China şi SUA, care poate afecta destul de mult şi tensiunea între Rusia şi SUA.

Pe de altă parte, toate premisele pe care le văd pentru călătoriile în afară sunt destul de bune. În continuare au crescut şi sunt mult mai accesibile zborurile către destinaţiile extra-europene şi mă refer aici la conexiunile în afara Europei care ne interesează pe noi. De altfel, Turkish Airlines a anunţat că îşi va creşte frecvenţa pe Cluj din vară, iar Qatar şi-a crescut deja prezenţa pe Bucureşti. Şi, compania poloneză Lot îşi creşte frecvenţa şi are nişte conexiuni interesante pe zona extra-europeană, astfel avem destul de multe premise de zboruri bune, care duc la competitivitate pe această piaţă.

O altă componentă pozitivă, o reprezintă faptul că turistul român începe să iasă în sfârşit din sfera Turcia, mă refer la cel care călătoreşte în afara ţării. Oamenii încep să prindă mai mult curaj să călătorească şi în alte destinaţii cum ar fi de exemplu Thailanda pentru care găseşti uneori oferte mai ieftine decât în Turcia.

Reporter: Care vor fi destinaţiile vedetă de anul acesta?

Sorin Stoica: Eu cred într-o diversificare, ca şi în investiţii, nu poţi să pariezi pe un singur lucru. Sunt mai multe zone pe care le văd cu posibilitate de creştere. O dată sunt destinaţiile emergente şi aici principalul pariu pe care îl am este Africa, unde derulăm un proiect aici cu Etiopia, Malawi, Senegal, Congo şi unde aşteptăm creştere pe cereri din partea turiştilor români. În continuare America Latină creşte, o tendinţă care a început de anul trecut. Momentan cele mai căutate destinaţii din aceasta zonă sunt: Argentina, Brazilia. Peru se vinde de mulţi ani foarte bine şi are o anumită stabilitate, dar văd mişcări şi pe Ecuador, Columbia şi Mexic, care oricum este mai cunoscut şi a fost în trend şi anul trecut. Chile, la fel a crescut şi anul trecut şi văd în continuare creştere, dar văd un plus şi pe Uruguay şi Paraguay. Sunt foarte încântat că am început să vindem Antarctica, care anul acesta va intra, la noi, în top 30 de destinaţii cele mai bine vândute. În continuare pariez pe o creştere a Statelor Unite şi Canadei, sper ca Guvernul Canadian să înceapă să-şi promoveze ţara în România, pentru că, din păcate, în prezent nu o face, iar acest lucru nu sprijină agenţiile care vând această ţară.

Dacă vorbim însă despre destinaţii stabile, atunci aici mă aştept la vânzări comparabile cu cele de anul trecut pe Japonia, care pentru noi a devenit des-tinaţia numărul unu pe vânzări, cred că anul acesta avem peste 600 de turişti. Maldive în continuare va fi o destinaţie în creştere, China, Mexic, Tanzania sunt ţări care vor aduce volume, la fel ca şi: India, Singapore, Indonezia şi Thailanda.

Creşteri majore aşteptăm şi pe Malaezia, o ţară cu un potenţial extraordinar şi atât de puţin cunoscută, din păcate. Dar eu cred în potenţialul acestei destinaţii şi sunt intrigat de faptul că românii nu au ales încă această ţară pentru vacanţele lor,

Şi Vietnam are în continuare un potenţial de creştere, şi, de asemenea, Myanmar.

La nivel de România, cred că toate produsele vor creşte dacă lucrurile vor rămâne stabile din punct de vedere economic.

Anul acesta consider că noi vom creşte pe circuitele tailor made. Anul trecut am avut o creştere per total business de 7%, iar pe tailor made, creşterea a fost de 30% şi aşteptăm şi pentru anul acesta o creştere de 30-40%.

Oamenii se reîntorc la agenţiile de turism, au încercat să-şi facă singuri vacanţele, dar pentru unii nu a mers, alţii nu au avut timpul necesar, iar noi avem o expertiză foarte bună pe destinaţiile pe care le vindem şi atunci oamenii încep să aprecieze acest plus. Cred că noi, cu toţii, vrem din ce în ce mai mult servicii personalizate. Aici văd o creştere şi în continuare pe circuitele de grup, pentru că oamenilor le place să călătorească în grupuri. Călătoria în grup îţi oferă câteva avantaje. Mulţi dintre cei care aleg să călătoreas-că într-un grup au anumite incertitudini, temeri şi se simt mai în siguranţă într-un grup. Este o călătorie cu un stres minim, eşti însoţit în permanenţă de cineva care are grijă de programul tău. Şi socializarea este un alt motiv important pentru care oamenii aleg acest tip de călătorie. În jur de 30-35% din turiştii care merg în astfel de vacanţe călătoresc singuri. Un alt avantaj este preţul pe care îl obţii, şi care este mult mai bun atunci când alegi să mergi în grup, pentru că se împart cheltuielile la mai mulţi membri ai grupului.

Reporter: Cum au evoluat cerinţele turiştilor?

Sorin Stoica: După 11 ani de când facem business-ul acesta este destul de greu să mai fim surprinşi, deja am făcut foarte multe lucruri de-a lungul timpului. Am avut în continuare cerinţe atât pe zona de luxury, cât şi pe adventure - în Namibia, Botswana, Madagascar, Papua Noua Guinee, destinaţii deosebite, dar care nu mai reprezintă o premieră pentru noi.

Am remarcat trei tendinţe importante în ceea ce priveşte cerinţele turiştilor: oamenii merg din ce în ce mai mult către personalizarea serviciilor, au pretenţii mai mari, doresc lucruri de calitate şi observ cu bucurie că sunt mai informaţi şi ştiu cum să citească un pachet turistic, nu se mai lasă ademeniţi doar de preţuri. Este o inflaţie de solicitări pentru vacanţele de relaxare, la plajă, cred că anul trecut a fost o creştere de 40% pe acest segment.

Observ o creştere pe solicitări şi în zona de circuite tematice, axate pe anumite obiective, cultură, aventură, care intră tot la servicii personalizare. Toată această zonă de personalizare continuă să fie o felie mică a business-ului, felia mare vine încă din lucrurile clasice, cunoscute, care merg din inerţie. De foarte multe ori, şi cred că aceasta este cea mai dificilă misiune a noastră, încercăm să îi arătăm unui potenţial client că vacanţa pe care o cere nu este neapărat cea care i se potriveşte. Faptul că un prieten de-al lui a fost în India, nu înseamnă automat că o să-i placă şi lui. Trebuie să ne permită puţin să investigăm înainte de a-i vinde efectiv o vacanţă. Acest lucru implică, desigur, costuri. Este mai simplu să vinzi vacanţe prin softwuri, astfel transferi munca clientului, iar tu normal că ai adaosuri mult mai mici. Cel mai costisitor este să pui oamenii să facă acest lucru. Oamenii sunt resursa cea mai importantă şi cred că va fi din ce în ce mai scumpă, lucru care nu este rău.

Reporter: Care a fost dinamica tarifelor?

Sorin Stoica: Preţurile au fost în creştere uşoară anul trecut, faţă de 2017 şi vor continua şi în acest an să-şi menţină trendul ascendent. În primul rând din cauza transportului, preţul petrolului fiind în creştere anul trecut şi se pare că aşa va fi şi în acest an. Pe de altă parte, cel puţin în vârf de sezon a început să fie cererea mai mare decât oferta pe anumite destinaţii. De exemplu, de Revelion, anul trecut noi am vândut tot, cu peste o lună înainte. Anul acesta este o bătălie şi mai mare, ţinând cont că sunt un număr limitat de locuri de avion. Automat companiile aeriene cresc costurile. Mai mult, începem să avem destinaţii full booked cu câteva luni înainte, cum este Costa Rica, pentru care încă din noiembrie nu mai găseşti locuri pentru vacanţa de Revelion, lucru care duce la creşterea preţurilor. În Africa, în special în Tanzania şi Kenya, tarifele sunt din ce în ce mai mari pentru că se măresc taxele în Parcurile lor naţionale, la fel şi în Ecuador. De asemenea, multe destinaţii căutate devin mai scumpe an de an, de exemplu în Japonia cresc tarifele hotelurilor cu 10% în fiecare an.

Totodată, aceste creşteri de tarife putem spune că vin şi din dorinţa tot mai mare de a călători, care a crescut la nivel global. Ruşii călătoresc din nou după doi ani de stagnare, la fel şi chinezii care au început să călătorească enorm, întreaga piaţă asiatică a crescut. De asemenea numărul turiştilor din Brazilia este în creştere, pe lângă tendinţa firească de mărire a numărului de turişti din Germania, Franţa, Spania, Polonia, etc. Cererea la nivel global este mai mare decât oferta şi acest lucru a dus la mărirea tarifelor. Preţul mediu a c-rescut cu circa 7% şi ne aşteptăm ca anul acesta creşterea tarifelor medii să se situeze tot între 5-10%.

Reporter: Este afectată compania de noile măsuri adoptate de Guvern privind industria turismului?

Sorin Stoica: Cred că intenţia legiuitorului a fost una bună. Intenţia de a reglementa zona de touroperatori, de agenţii revânzătoare era necesară. Era timpul ca şi în ţara noastră să protejăm turiştii de ţepele din piaţă. Cred că modul în care s-a pus în practică directiva europeană putea fi poate mai bun, dar per total cred că este un pas înainte. În ceea ce ne priveşte, noi făceam tot ceea ce este trecut în lege. Eu mă bucur că ne-am mărit asigurarea de insolvenţă, lucru pe care mi-l doream de mult. Acum avem asigurare de 300.000 de euro. Odată cu implementarea acestei directive, turistul însă va plăti un preţ mai mare, toate aceste costuri se reflectă în tarifele finale. Cred că măsurile per total sunt bune. Sunt nişte clauze în contracte care nu sunt conforme cu ceea ce se poate întâmpla în realitate, dar sunt convins că se vor mai face modificări. Peste 90% din ce este acolo consider că este în beneficiul industriei de turism. Ne creşte credibilitatea, creşte încrederea consumatorului în agenţia de turism şi noi, ca breaslă, avem numai de câştigat.

Reporter: În ce stadiul se află des-chiderea biroului din Londra?

Sorin Stoica: Momentan au ieşit actele pentru firma din Marea Britanie. Ca aşteptare, estimăm un milion de euro business până la sfârşitul anului, ţinând cont că la începutul lunii mai sperăm că vom vinde prima vacanţă.

Reporter: Ce noi programe le propuneţi turiştilor?

Sorin Stoica: Avem proiecte noi, unul este cel de promovare a Malaeziei, proiect ce se află în derulare cu Oficiului de Turism al acestei ţări, o asociere benefică pentru noi. Este prima autoritate de turism care se implică şi cu fonduri pentru a aduce mai mulţi turişti români în Malaezia.

Planul nostru în ceea ce priveşte programele noi, este acela că vrem să continuăm să îmbunătăţim calitatea produsului Eturia, vrem să oferim clientului o experienţă, nu doar o vacanţă, vrem să facem grupuri de călătorie cu trenul, am început aceste grupuri tematice - de 8 persoane. Intenţia noastră pentru 2019 este să rafinăm lucrurile pe care le-am început anul trecut. De asemenea, am făcut video-uri din destinaţii, avem şase până în prezent. Şi aşa cum spuneam, avem expediţii împreună cu National Geographic

Reporter: Vă mulţumesc!