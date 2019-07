EUGEN TEODOROVICI:"O remaniere ar fi indicată cât mai repede"

Deficitul bugetar consemnat după primele cinci luni a fost anticipat la începutul acestui an, nu este o surpriză, pentru că am ales o abordare liniară, a declarat, ieri seară, la o emisiune televizată, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

"Deficitul de 1,4% (înregistrat în perioada ianuarie - mai 2019, n.r.) a fost anticipat în 2019 în legea bugetului la început de an. Nu este pentru noi o surpriză. Noi am ales o abordare liniară. Şi anul trecut spuneau, după primul trimestru despre deficit: dacă acum este atât până la final de an va fi 5%. Noi am spus că el va creşte liniar până la final de an şi aşa s-a întâmplat şi ne-am închis sub 3%", a explicat ministrul Finanţelor.

El a reafirmat că modificările legislative adoptate la începutul acestui an, precum majorarea salariilor şi a pensiilor, au avut un impact consistent pe zona de cheltuieli publice.

"Legea salarizării, legea pensiilor şi alte astfel de măsuri au scopul de a îndrepta nedreptăţi întinse pe ani de zile. În zona politică toţi am vorbit că este nevoie să facem ceva să rămână oamenii acasă, să aibă un stimul financiar pentru a nu mai pleca din această ţară. Că sunt doctori, că sunt profesori sau sunt în zona de construcţii. Noi ne-am asumat şi am spus că trebuie să luăm aceste măsuri indiferent de ce spun unii sau alţii. Măsurile s-au luat, efectul este cel pe care îl vedem şi încep să se simtă din ce în ce mai bine efectele pozitive. În zona de construcţii oamenii încep să se reîntoarcă pe şantiere. Am avut discuţii cu constructorii care au spus foarte clar că anul acesta a fost mult mai uşor să găsească forţa de muncă", a subliniat şeful de la Finanţe.

Acesta a menţionat că, aşa cum se vede şi pe execuţia bugetului general consolidat, publicată de Ministerul Finanţelor, creşterea cheltuielilor vine din partea de salarizare, reamintind, în context, majorarea salariilor cu o pătrime dintre diferenţa dintre 2022 şi 2018 şi a punctului de pensie.

Teodorovici atrage, însă, atenţia, că, fără realizarea investiţiilor planificate în buget, lucrurile se vor schimba, astfel că este obligatoriu ca investiţiile să se întâmple, fie că sunt la nivel naţional sau la nivel local.

Ministrul Finanţelor a afirmat că nu se va pune în discuţie plata obligaţiilor vizavi de partea socială, respectiv a pensiilor şi salariilor, şi că nicio factură legată de investiţii nu va rămâne fără plata aferentă, indiferent cum se modifică indicatorii macroeconomici.

Eugen Teodorovici a precizat, de asemenea, că România poate să treacă de pe deficit pe excedent în maximum 2 ani însă pentru acest lucru este nevoie de consens politic.

Bugetul general consolidat a încheiat primele cinci luni ale acestui an cu un deficit de 1,4% din Produsul intern brut (PIB), respectiv 14,7 miliarde de lei, acesta fiind cel mai semnificativ sold negativ din ultimii 8 ani.

În condiţiile în care, după primele patru luni ale anului, deficitul bugetului consolidat a fost de 11,4 miliarde de lei (1,1% din PIB) înseamnă că, în luna mai, soldul negativ a fost de 3,3 miliarde de lei.

Un nivel similar al deficitului bugetului consolidat a fost înregistrat în primele cinci luni ale anului 2011, când acest indicator a reprezentat 1,36% din PIB, potrivit datelor de arhivă ale Ministerului Finanţelor.

Conform datelor publicate luni de Ministerul Finanţelor Publice, veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 11,6% la cinci luni iar cheltuielile au consemnat un avans de 16,3%.

La capitolul venituri, se înregistrează creşteri, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, în cazul încasărilor din contribuţii de asigurări (+18,5%), TVA (+12,8%), nefiscale (+11,5%), accize (+5,6%).

În ceea ce priveşte cheltuielile, cele de personal sunt cu 24,6% mai mari faţă de cele realizate în primele cinci luni ale anului 2018, creşterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

---

O remaniere ar fi indicată cât mai repede şi o restructurare a Guvernului, atunci când Parlamentul se va întoarce din vacanţă, în cazul în care nu va fi convocat mai repede, pe final de august, a declarat, ieri seară, minstrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

"O remaniere ar fi indicată mai repede şi o restructurare a Guvernului, atunci când, desigur, Parlamentul se va întoarce din vacanţă, sau dacă nu va fi convocat poate mai repede, pe final de august. Ar fi cel mai bine, pentru că, de ce faci o remaniere? Să aduci un ministru mai performant decât cel care este astăzi în poziţie.(..) Poţi face ambele. Şi remanierea şi partea de restructurare. Acolo unde nu schimbi ministerele şi se impune o anumită remaniere, atunci poţi face remaniere. Diferenţa o faci în luna august cum spuneam, la final, pe restructurare, astfel încât oamenii să se apuce de treabă. Adică nu faci în toamnă ca să se apuce oamenii când?", a precizat Teodorovici la un post de televiziune.

El a vorbit despre prezentarea unui plan de măsuri pe care le consideră de bun simţ, arătând că, aşa cum o companie privată poate decide o eficientizare a activităţii, şi statul poate face acest lucru, dacă se consideră, de exemplu, că într-un minister structura este supradimensionată sau numărul de secretari de stat prea mare.

"Pe partea de cheltuieli publice: nu ne obligă legea şi bunul simţ, că acei bani vin din zona privată? Dacă o companie privată are un surplus sau o cheltuială care nu se justifică sau poate face o eficientizare a activităţii în firmă, nu o face? O face. Şi eu spun că poate ministerul acesta are o structură supradimensionată, poate numărul de ministere este foarte mare, poate numărul de secretari de stat este foarte mare. Secretari de stat care aduc după sine şi cabinete de consilieri, deci cheltuieli în lanţ. Nu e normal să le spunem că trebuie să fie aliniate la situaţia actuală?", a arătat ministrul citat.

El a precizat că, în condiţiile în care nu se vor lua astfel de măsuri de restructurare, efectele negative vor fi generate ani la rând. Ministrul a subliniat, de asemenea, că măsurile vizează administraţia publică centrală, ministere sau agenţii, şi nu alţi reprezentanţi ai sectorului bugetar precum Poliţie, Armată, Educaţie sau Sănătate.

"Dacă la Ministerul Economiei avem mii de companii în subordine care nu-şi justifică prezenţa în economie de ce să le ţinem în mod inutil? Astfel de măsuri, dacă nu se iau astăzi, ele vor produce efecte negative pentru ani de zile. Acele companii de care vorbesc sunt companii care poate au un singur angajat, nu au activitate şi atârnă de ani de zile în mod nejustificat. Sunt foarte multe astfel de situaţii. Nu mă pot gândi că un om merge de dimineaţă până noaptea la serviciu, aduce un ban familiei, nu contează că e de stânga sau de dreapta, munceşte pentru bani. Şi să mă uit în administraţie când o persoană stă, dacă stă, până la ora 16:00 şi cât stă la program poate face altceva decât ce trebuie să facă. Nu pot accepta acest lucru. Cu ocazia rectificării bugetare vom veni şi cu un plan de măsuri pe care o să-l prezentăm doamnei prim ministru şi Guvernului pentru a fi asumate. Repet, sunt măsuri nu pentru că nu sunt bani, sunt măsuri de bun simţ care trebuie luate indiferent dacă ai bani sau nu", a mai sus Eugen Teodorovici.