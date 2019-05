EUROPARLAMENTARE 2019 ŞI REFERENDUM:Urnele s-au deschis la 7:00

----

Rareş Bogdan, candidatul PNL la europarlamentare a declarat, astăzi, după ce a votat: "Am votat pentru viitorul copiilor acestei ţări, pentru liniştea tuturor bunicilor, tuturor părinţilor din această ţară. Mă deranjează foarte mult cum merg lucrurile în România şi am votat pentru a schimba aceste lucruri. România este o ţară a oamenilor cinstiţi, a oamenilor civilizaţi, a oamenilor muncitori şi doresc ca aceştia să aibă câştig de cauză. Am votat pentru o Românie europeană. Pentru o Românie care să rămână acolo unde îi este locul, pentru o Românie care nu este dominată de infractori, pentru o Românie care nu este dominată de hoţie, de corupţie. Am votat pentru acea Românie în care eu şi toţi românii cred, românii frumoşi şi liberi. O Românie a oamenilor cu credinţă în Dumnezeu, o Românie care să se ridice acolo unde a fost odată. Sigur, am văzut cu oarecare îngrijorare ceea ce se întâmplă în momentul acesta în diaspora, în Italia la Roma, la Torino, la Madrid, la Castellon, în Spania, de asemenea, la Nurnberg ,în Germania, la Paris acolo unde, din păcate, sunt cozi extrem de mari, procesul de vot merge foarte greu. Sper din tot sufletul să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 4 ani şi jumătate şi românii să poată să îşi exercite dreptul de vot, oriunde s-ar afla pe glob. Sper ca toţi cei din Ministerul Afacerilor Externe să îşi dea tot concursul pentru ca procesul de vot, acolo, să fie unul desfăşurat normal. Eu vreau să vă mulţumesc. Simt că este un val extraordinar al oamenilor, care vor schimbarea şi sunt foarte, foarte încrezător, mai ales că fiul meu este foarte fericit că a venit să voteze."

----

Preşedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a declarat, astăzi, la ieşirea de la urne, că a votat cu gândul la stabilitatea Uniunii Europene.

"Am votat, în primul rând, cu gândul la stabilitatea Uniunii Europene. Şansa României pentru viitor cred că este integrarea într-o Europa puternică şi validă şi egală pentru toţi, iar in ultima vreme se văd anumite derapaje în funcţionarea Uniunii Europene şi am votat cu gândul să întărim această Uniune, să fie o Europă a tuturor naţiunilor, regiunilor, cetăţenilor, o Europă puternică care să poată funcţiona", a spus Ioan-Aurel Pop.

Preşedintele Academiei Române a adăugat că este de părere că prin trimiterea la Bruxelles a unor buni reprezentanţi ai României este posibil ca ei să contribuie la întărirea "concertului acesta al naţiunilor europene".

Întrebat ce părere are despre eventuala ridicare, în opţiunile de vot ale alegătorilor europeni, a partidelor naţionaliste, Ioan-Aurel Pop a spus că rămâne optimist că acest lucru nu se va întâmpla, deoarece xenofobia şi şovinismul au fost verificate în istorie ca elemente distructive.

"Eu sunt optimist şi am văzut un sondaj de opinie din Olanda unde n-a ieşit partidul populist, a ieşit un partid proeuropean. Sper să câştige partide proeuropene în care naţiunile să-şi ocupe locul lor, dar în care să nu se confunde sentimentul naţional cu xenofobia sau cu şovinismul. Xenofobia şi şovinismul au fost verificate în istorie ca elemente distructive şi noi trebuie să avem grijă de acest lucru", a spus istoricul clujean, care este şi rector al Universităţii Babeş-Bolyai.

----

Scrutinul de astăzi este unul extrem de important atât pentru situaţia în care se află Uniunea Europeană, dar şi pentru ţara noastră, prin prisma referendumului la care românii au fost chemaţi să spună dacă vor stat de drept sau nu, a declarat, astăzi, preşedintele de onoare al PMP, Traian Băsescu.

"Este un scrutin extrem de important atât prin situaţia în care se află Uniunea Europeană, trebuie să creăm un nou început al Uniunii Europene. Pe de altă parte, pentru România, avem acest referendum convocat de preşedinte în care românii sunt chemaţi să spună dacă vor stat de drept sau nu. De fapt, ăsta e mesajul de fond al întrebărilor, al celor două întrebări şi aici în mod clar trebuie să răspundem pozitiv celor două întrebări, prin prezenţă, de bună seamă", a afirmat Băsescu, după ce a votat la Liceul "Jean Monnet" din Capitală.

Fiind întrebat dacă ţara noastră a avut stat de drept în ultimii ani, preşedintele de onoare al PMP a precizat: "Oricum este mai de drept decât a fost până-n 2004, dar în mod categoric trebuie corectat".

"Foarte mulţi nu au acceptat ideea că după 10 ani de funcţionare a unei legislaţii în care s-au văzut şi plusuri, şi minusuri, după 10 ani în care am văzut şi oameni de foarte bună calitate în instituţiile de aplicare a legii, şi oameni de calitate mai slabă, după aceşti 10 ani, nişte modificări trebuie făcute, unele s-au făcut, altele vor trebui făcute în mod categoric. Mai ales cele pe care ni le impun decizii ale Curţii Constituţionale şi directive ale UE, cum este cea cu privire la confiscarea extinsă şi cea cu privire la consolidarea prezumţiei de nevinovăţie", a mai declarat Băsescu.

Întrebat dacă se aştepta să fie nevoit să stea la coadă aproximativ 10 minute pentru a putea intra să voteze, el a spus: "Nu, nu mă aşteptam să fie aglomerat, e un semn foarte bun că e aglomerat la secţia de votare din < < Jean Monnet > >, unde, de regulă, e foarte lejer".

Traian Băsescu a venit la vot cu soţia sa, Maria Băsescu.

-----

Preşedintele ALDE Giurgiu, deputatul Toma Petcu, a afirmat, astăzi, că a votat la alegerile europarlamentare pentru a se asigura că cei mai buni europarlamentari vor ajunge în Europa, iar pentru referendum nu a ridicat buletinele de vot.

"Mi-am exprimat votul pentru a mă asigura că cei mai buni europarlamentari vor ajunge în Europa şi vor sprijini cele mai bune proiecte de infrastructură pentru România, iar la referendum nu am ridicat buletinele de vot", a spus preşedintele ALDE Giurgiu.

Deputatul Toma Petcu a votat la secţia de votare numărul 48 din municipiul Giurgiu, acolo unde este arondat.

----

Primarul municipiului Cluj- Napoca, Emil Boc, a votat, astăzi, atât pentru alegerile europarlamentare, cât şi pentru referendum, el îndemnând alegătorii să se prezinte la vot.

"Am votat pentru cei care pot asigura cu demnitate parcursul european al României. Am dat un vot pentru consolidarea statului de drept şi pentru viitorul demn al României. Am votat la ambele alegeri. Îi îndemn pe toţi clujenii să facă un efort şi să vină la vot, pentru că deciziile majore în democraţie se iau prin vot", a declarat Emil Boc.

-----

Preşedintele PNL Bihor şi primar al municipiului Oradea, Ilie Bolojan, a declarat astăzi, după ce a ieşit din secţia de votare, că a votat pentru o Românie europeană.

"Am votat, aşa cum aţi văzut, la ambele scrutine, atât la referendum cât şi la europarlamentare. Întrucât înţeleg că nu vă pot spune cu cine am votat, vă spun doar că am votat pentru România europeană", a declarat Bolojan.

Întrebat ce speranţe are privind prezenţa la vot în această zi, primarul a răspuns că are încredere că mulţi români se vor duce să voteze atât la europarlamentare, cât şi la referendum, pentru că deşi, în general, aceste alegeri înregistrează cea mai scăzută prezenţă, "votul pentru europarlamentare are o miză importantă atât la nivel european, dar şi faţă de oamenii care ne vor reprezenta în viitorul Parlament European".

"Deci sunt nişte alegeri care ne influenţează pe toţi românii, prin urmare cu cât este o prezenţă mai bună, cu atât votul va fi mai relevant", a precizat Bolojan.

-----

Preşedintele executiv al PSD Buzău şi preşedinte al Consiliului Judeţean, Petre Emanoil Neagu, a declarat, astăzi, la ieşirea de la urne că a votat "cu dragoste faţă de Europa şi faţă de România".

"Am votat în localitatea natală Poeni, unde familia mea are rădăcini de aproape 200 de ani, am votat cu dragoste faţă de Europa şi faţă de România, pentru un Parlament European echilibrat, pentru o Europă unită şi o Românie cu mai multă demnitate, dar cu gândul şi aspiraţiile ancorate la realităţile europene", a spus Neagu.

În privinţa referendumului, preşedintele CJ Buzău a declarat: "Chiar dacă întrebările mi se par pertinente, aşa cum prevăd şi directivele Comisiei Europene, ca în aceaşi zi cu alegerile europarlamentare să nu aibă loc alt tip de consultare politică, cred că nu era momentul şi nici locul acestui referendum".

-----

Vicepreşedintele PNL Gigel Ştirbu a declarat astăzi, la Slatina, la ieşirea de la urne, că a votat cu speranţa că România nu va "deraia" de pe drumul ei european şi va fi un stat de drept.

"Am venit cu speranţă (la vot, n.r.). Cu speranţa ca cei doi fii ai mei să trăiască în continuare într-o Românie europeană, într-o ţară în care au posibilitatea să se dezvolte uman şi profesional, am votat cu speranţa că de mâine încolo România nu va deraia de la drumul ei european, cu speranţa că pe actele de identitate ale urmaşilor noştri, ale celor care vin după noi, va scrie în limba română şi nu în limba rusă, cu speranţa că România va fi un stat de drept, va fi o ţară în care va exista domnia legii, în care cei care încalcă legea vor merge acolo unde le este locul. Am votat pentru o Românie în care toţi sunt egali şi, totodată, vă mai pot spune că am votat şi împotriva a ceva. Am votat împotriva mârlăniei, a imposturii, a hoţiei şi a prostului gust. Asta e România pe care eu mi-o doresc pentru urmaşii noştri, pentru copii noştri, pentru nepoţii noştri. Nu vreau ca rezultatul acestor alegeri să se transforme în eşecul generaţiei mele. Nu vreau, şi sunt convins, văzând cum oamenii vin la vot, văzând ceea ce se întâmplă în diaspora, văzând ceea ce se întâmplă în toate localităţile României, cum românii, cu mic cu mare, ies la vot, am speranţa că diseară, după ora 21.00, România va renaşte", a declarat Gigel Ştirbu.

Deputatul liberal a venit la vot însoţit de cei doi fii ai săi şi a votat atât la scrutinul pentru alegerile europarlamentare cât şi la referendum.

"În 1989 români de-ai noştri şi-au jertfit viaţa ca noi să fim liberi să votăm şi să votăm ceea ce crede fiecare de cuviinţă, ceea ce dorim, dar să votăm, să ne exercităm acest drept constituţional. Acum 30 de ani, noi românii nu aveam dreptul să votăm sau votam ceea ce ni se spunea. În momentul ăsta avem libertatea de a alege ceea ce credem noi că e bine pentru noi şi pentru cei ce vin după noi. Am votat la referendum şi cred că este o datorie civică, morală, a fiecăruia dintre noi să votăm", a conchis Gigel Ştirbu.

-----

Preşedintele PNL Timiş şi primar al Timişoarei, Nicolae Robu, şi-a exercitat dreptul electoral astăzi, la secţia de votare de la Şcoala Generală nr. 30 din Timişoara, declarând că a votat pentru "cea mai bună reprezentare a intereselor României în Parlamentul European" şi pentru independenţa Justiţiei.

"Am votat pentru cea mai bună reprezentare a României, a intereselor României şi ale poporului român în PE, aşa cum înţeleg eu lucrurile. Pe de altă parte, la referendum am votat pentru ca în România lucrurile în justiţie să fie aşezate aşa cum este normal într-o ţară civilizată, în ideea de dreptate, de adevăr, de corectitudine în tot ce se întâmplă, evident, aceasta presupunând independenţa Justiţiei şi respectarea tuturor normelor statului de drept", a afirmat Nicolae Robu, la ieşirea de la urne.

----

----

Preşedintele USR Dan Barna a susţinut, astăzi, că a votat pentru competenţe şi onestitate în Europa, indemnând românii să iasă la vot şi să îşi exprime opinia, oricare ar fi aceasta.

"Am votat pentru competenţe şi onestitate în Europa. Este un moment în care românii pot să îşi exprime opinia lor, oricare ar fi aceasta pot să şi-o exprime de aceeea mesajul e unul clar şi explicit: Veniţi la vot! Dragi prieteni, colegi, veniţi la vot, cu cât suntem mai mulţi cu atâta România de astăzi aşa cum este ea îşi va exprima vocea şi va fi recunoscută. Haideţi la vot, avem mare încredere în România!", a declarat Dan Barna, la ieşirea din secţia de votare.

El spune că românii din Diaspora transmit un mesaj foarte bun, aşezându-se la cozi pentru a putea vota, şi crede că cetăţenii acestei ţări, indiferent unde s-ar afla, îşi asumă decizia pentru viitorul României.

"Legat de Diaspora am văzut deja fotografiile, am văzut imaginile de la Munchen cu acea coadă pe sute de metri, pe mai multe rânduri. Este un mesaj foarte bun din punctul meu de vedere pentru că arată că românii, oriunde se află în acest moment, îşi asumă decizia pentru viitorul ţării noastre. Până la urmă despre asta vorbim astăzi, despre ce viitor va avea România pe mai departe şi această decizie trebuie luată de cât mai mulţi dintre noi. Faptul că românii din Diaspora merg la vot, faptul că românii din Diaspora sună acasă şi îşi trimit rudele la vot arată că începe să ne pese şi dacă ne pasă începem să devenim sănătoşi", a mai afirmat Dan Barna.

------

Prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan a spus, astăzi, că a votat pentru "eliberarea ţării de sub ocupaţia unei grupări infracţionale infiltrate la vârful puterii" şi pentru alungarea unui regim corupt, care a transformat infracţiunea în virtute.

Raluca Turcan a votat, astăzi, la Sibiu, şi a afirmat că a avut emoţii foarte mari.

"Am votat şi, vă spun sincer, am avut emoţii ca niciodată. Am votat pentru copiii noştri, pentru fiul meu... Am votat pentru ca ei să crească într-o Românie europeană. (...) Avem o mare responsabilitate, pe care ne-am asumat-o. Avem familie politică, nu suntem nevoiţi să ne rugăm de unii, să încercăm alianţe", a spus prim-vicepreşedintele PNL.

----

Preşedintele UNPR, Gabriel Oprea, a declarat astăzi, la ieşirea de la urne, că a votat pentru viitorul României, pentru ca ţara să se schimbe în bine.

Oprea a venit, la secţia de la Şcoala gimnazială 150, însoţit de nepotul său de trei ani şi a votat atât pentru alegerile europarlamentare, cât şi pentru referendum.

"Am votat pentru viitorul României. Am votat pentru progresul României şi am votat să schimbăm România în bine. Trebuie să trimitem în Parlamentul European oameni patrioţi, în sensul că ne mai certăm acasă în familie, în politică, dar cred că la nivelul ţării când trimiţi o echipă din România trebuie să se bată pentru ţara asta. E un paradox. Uitaţi, datorită destinului, România e în Uniunea Europeană, e în NATO, conduce Europa, (...) politic vorbesc, timp de şase luni. Acolo unde sunt bani, avem o româncă şi, din păcate, cred că şi din cauza acestor dispute politice, nu reuşim să accesăm mai mulţi bani pentru ţară", a spus Oprea.

El a adăugat că orice ţară pentru a fi puternică are nevoie de securitate naţională puternică.

"Oamenii ăştia, militarii din Ministerul Apărării Naţionale, de la Interne, poliţişti, jandarmi, pompieri, de la SRI, SIE, SPP, STS, printre altele, au două mari misiuni: să asigure securitatea naţională a României şi să asigure securitatea copiilor, a fiecăruia dintre noi. Ce trebuie să facă statul? Să fie cu drepturile la zi, să fie bine dotat. (...) Al doilea lucru, trebuie să aibă o Justiţie puternică, dar fără abuzuri şi un mediu de afaceri prosper autohton românesc care să plătească taxele şi impozitele, educaţie şi sănătate", a afirmat liderul UNPR.

-----

Filosoful Mihi Şora anunţă că a votat, inclusiv pentru referendum, spunând că a făcut-o pentru copii, pentru Europa şi pentru tot ce ne ţine împreună, pentru demnitate, cinste, dreptate.

"Dragi prieteni, am votat. DA, DA pentru Girafă, pentru copii, pentru Europa şi pentru tot ce ne ţine împreună. Pentru demnitate, cinste, dreptate", scrie Mihai Şora, astăzi, pe contul de Facebook.

El publică şi o fotografie a buletinului său, cu autocolantul ce are menţiunea "Votat", lipit pe verso.

----

------

Acesta a declarat: "Este o participare numeroasă şi acest lucru mă bucură pentru că acest fapt arată un interes pentru alegeri în Parlamentul European ce au un rol foarte important. Deciziile care se iau în forurile europene ne afectează viaţa de zi cu zi şi nouă, românilor."

Tăriceanu a precizat că nu a votat pentru referendumul convocat de preşedintele Klaus Iohannis.

Întrebat de jurnalişti daca va candida la prezidenţiale, preşedintele ALDE a răspuns: "E mai bine să mă întrebaţi asta cu altă ocazie."

-----

Participare mai redusă la urne s-a înregistrat în judeţele: Vaslui - 6,50%, Suceava - 6,76%, Botoşani - 6,78%.

BEC anunţă că, la ora 11,00, prezenţa la referendum în judeţe a fost:

• Alba - 9,05%

• Arad - 8,22%

• Argeş - 8,70%

• Bacău - 9,30%

• Bihor - 8,46%

• Bistriţa-Năsăud - 7,22%

• Botoşani - 6,92%

• Braşov - 10,17%

• Brăila - 9,15%

• Buzău - 8,35%

• Caraş-Severin - 7,30%

• Călăraşi - 8,43%

• Cluj - 10,50%

• Constanţa - 11,04%

• Covasna - 8,02%

• Dâmboviţa - 10,02%

• Dolj - 7,82%

• Galaţi - 8,74%

• Giurgiu - 8,30%

• Gorj - 7,80%

• Harghita - 9,84%

• Hunedoara - 8,25%

• Ialomiţa - 7,94%

• Iaşi - 8,58%

• Ilfov - 11,54%

• Maramureş - 7,60%

• Mehedinţi - 7,41%

• Mureş - 9,07%

• Neamţ - 8,96%

• Olt - 8,00%

• Prahova - 9,96%

• Satu Mare - 7,50%

• Sălaj - 8,55%

• Sibiu - 10,97%

• Suceava - 7,00%

• Teleorman - 8,14%

• Timiş - 9,24%

• Tulcea - 10,42%

• Vaslui - 6,70%

• Vâlcea - 8,82%

• Vrancea - 9,65%

----

Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat, astăzi, la ieşirea din secţia de votare că a votat la alegerile pentru Parlamentul European pentru a trimite patrioţi la Bruxelles şi pentru eliminarea dublului standard, însă a refuzat să voteze pentru referendum.

"Am votat pentru a trimite patrioţi în Parlamentul European, pentru eliminarea dublului standard, pentru ca şi românilor să le fie permis ceea e permis în celelalte ţări din UE şi să fie interzis şi în România ceea ce este interzis şi în celelalte ţări. Cred că azi foarte mulţi români se vor prezenta la vot, îi aşteptăm pe toţi, pentru că e un vot foarte important pentru noi", a spus Olguţa Vasilescu.

Vicepreşedintele PSD, care în secţia de votare nu a ridicat şi buletinele de vot pentru referendum, a declarat că preşedintele Klaus Iohannis nu a fost în stare să explice întrebările.

"În ceea ce priveşte referendumul, nu am votat. Refuz să particip la o mascaradă, cu atât mai mult că cel care a promovat acest referendum nu a fost în stare să explice întrebările", a mai afirmat Vasilescu.

Vicepreşedintele PSD a declarat că se aşteaptă ca astăzi să se înregistreze o prezenţă bună la vot.

Olguţa Vasilescu a votat la o secţie de votare amenajată în incita Liceului CFR din Craiova, unde a venit însoţită de fiul său, soţul ei, Claudiu Manda, şi fiul acestuia.

-----

Prezenţa la urne pe ţară la referendumul convocat de preşedintele Klaus Iohannis a fost, astăzi, până la ora 11,00, de 8,49%, potrivit datelor înregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central.

În mediul urban au votat 924.677 de alegători iar în mediul rural - 627.604.

Potrivit BEC, în Capitală au votat 8,68% dintre alegători. În sectorul 1 au mers la urne 10,36%, în sectorul 2 - 8,82%, în sectorul 3 - 7,60%, în sectorul 4 - 8,90%, în sectorul 5 - 7,83%, iar în sectorul 6 - 9,37%.

------

-----

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, astăzi, la ieşirea de la urne, că a votat pentru o Uniune Europeană puternică, în care se va auzi vocea comunităţii maghiare şi a recomandat tuturor cetăţenilor să meargă la vot.

"Am votat pentru o Uniune Europeană puternică, în care vocea comunităţii maghiare se va auzi. Avem nevoie de o reprezentare puternică şi de aceea astăzi am votat pentru o prezenţă solidă în Parlamentul European. La fel, am votat şi la referendum, aşa cum am promis, aşa cum am anunţat de la bun început şi recomand tuturor cetăţenilor cu drept de vot să meargă la urne, să meargă şi să voteze, fiindcă astăzi e ziua în care nu putem să fim nici obosiţi, nici dezamăgiţi, în niciun fel, trebuie să fim prezenţi la vot. Deci, recomand fiecăruia să meargă şi să voteze astăzi la europarlamentare", a declarat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR şi-a exprimat opţiunea electorală la secţia de votare amenajată la Primăria din comuna Cârţa, localitatea sa natală.

-----

Participare mai redusă la urne s-a înregistrat în judeţele: Covasna - 5,06%, Vaslui - 5,13%, Suceava - 5,25%.

----

• Alba - 6,69%

• Arad - 6,32%

• Argeş - 7,32%

• Bacău - 7,02%

• Bihor - 6,74%

• Bistriţa-Năsăud - 5,77%

• Botoşani - 5,72%

• Braşov - 7,32%

• Brăila - 7,51%

• Buzău - 7,05%

• Caraş-Severin - 6,34%

• Călăraşi - 7,28%

• Cluj - 7,35%

• Constanţa - 8,39%

• Covasna - 5,25%

• Dâmboviţa - 8,86%

• Dolj - 8,24%

• Galaţi - 7,20%

• Giurgiu - 8,57%

• Gorj - 7,07%

• Harghita - 6,19%

• Hunedoara - 6,70%

• Ialomiţa - 6,71%

• Iaşi - 6,15%

• Ilfov - 8,65%

• Maramureş - 5,78%

• Mehedinţi - 8,40%

• Mureş - 6,64%

• Neamţ - 6,96%

• Olt - 8,44%

• Prahova - 7,56%

• Satu Mare - 5,63%

• Sălaj - 6,65%

• Sibiu - 7,34%

• Suceava - 5,49%

• Teleorman - 9,65%

• Timiş - 6,75%

• Tulcea - 8,40%

• Vaslui - 5,35%

• Vâlcea - 7,28%

• Vrancea - 7,74%

În străinătate, până la ora 10,00, la europarlamentare au votat peste 30.000 de persoane.

-----

Potrivit BEC, în Capitală au votat 6,43% dintre cetăţeni.

În sectorul 1 au votat 7,60%, în sectorul 2 - 6,60%, în sectorul 3 - 5,57%, în sectorul 4 - 6,57%, în sectorul 5 - 5,85%, iar în sectorul 6 - 6,96%.

-----

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, astăzi, că a votat pentru dorinţa ca România să fie egală cu alte ţări europene şi respectată.

"Am votat pentru cei care vor aduce mai mult respect pentru România. Am votat şi pentru poporul român, pentru demnitate şi pentru dorinţa de a fi egali cu cei din marea familie europeană din care facem parte", a afirmat Sorina Pintea, la ieşirea de la urne.

Aceasta a mai precizat că nu a votat pentru referendum.

"Legat de referendum: nu am considerat că trebuie să votez. Eu consider că un referendum trebuie să aducă în lucruri concrete şi nu trebuie să fie parte a unei campanii electorale. Nu pot să girez cu votul meu o asemenea farsă", a spus Sorina Pintea.

Ministrul Sănătăţii a votat în secţia nr. 181 din localitatea sa de domiciliu, Băiţa, judeţul Maramureş.

------

Preşedintele secţiei de votare nr. 61 din oraşul Beclean a fost înlocuit, în această dimineaţă, printr-o decizie a Biroului Electoral Judeţean (BEJ) Bistriţa-Năsăud, fiind acuzat că, în zilele premergătoare alegerilor europarlamentare, ar fi trimis pe telefonul mobil mesaje cu îndemnuri la vot pentru un anumit partid politic.

Sesizarea a fost depusă la BEJ de către Partidul Mişcarea Populară, care menţionează că acel preşedinte de secţie este şi angajat al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Beclean.

Preşedintele BEJ Bistriţa-Năsăud, Liliana Tertiş, a declarat că s-a dispus înlocuirea atât a preşedintelui secţiei de votare nr. 61 Beclean, cât şi a unui locţiitor de la o secţie de votare din comuna Mărişelu, acesta din urmă invocând probleme medicale.

"Am înlocuit un locţiitor, dar din motive obiective, caz de forţă majoră, a trebuit să ajungă la spital azi-noapte. Am înlocuit şi un preşedinte de secţie de votare de la Beclean, de la secţia de votare 61", a precizat Tertiş.

-----

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, astăzi, că ziua de 26 mai este una importantă şi ne-a îndemnat să mergem la vot.

"Este o zi importantă şi asta nu v-o spun numai dumneavoastră, jurnaliştilor, ci tuturor românilor: Haideţi la vot!", a declarat Iohannis ziariştilor, înainte de a-şi exercita opţiunea electorală.

Şeful statului votează la o secţie de la Liceul "Jean Monnet" din Bucureşti.

-----

Prezenţa la urne pe ţară la alegerile europarlamentare a fost, astăzi, până la ora 10,00, de 6,5%, potrivit datelor înregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central.

----

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat, astăzi, că votul este "cea mai puternică armă" pe care o are la dispoziţie fiecare cetăţean, susţinând totodată că rezultatul scrutinului va surprinde şi va arăta clar că lucrurile "s-au schimbat fundamental" în ţara noastră.

"Sunt convins că azi va fi o victorie a românilor, o victorie a românilor de bună credinţă, a românilor cu şapte ani de acasă, a românilor cu bun simţ, care îşi câştigă cinstit existenţa, a românilor care vor cu adevărat binele României. Această victorie a românilor va însemna, din punctul meu de vedere, că cei care sunt azi la putere nu vor mai avea nicio legitimitate să menţină puterea. (...) Sunt convins că va fi un rezultat care va surprinde pe toată lumea şi care va arăta clar că lucrurile s-au schimbat fundamental în România şi că cetăţenii nu mai vor să se întâmple în România ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani jumătate", a declarat liderul PNL, după ce a votat la o secţie din Dobroeşti (Ilfov).

Orban a subliniat că "adevăraţii deţinători ai puterii publice" în România sunt cetăţenii, iar exercitarea acestei puteri se face prin vot.

"Votul este cea mai puternică armă pe care o are la dispoziţie fiecare cetăţean român. Sunt convins că românii au înţeles lucrul acestea, sunt convins că românii nu se vor lăsa manipulaţi, nu se vor lăsa intimidaţi şi îşi vor exercita dreptul de vot, atât la referendum, cât şi la alegerile pentru Parlamentul European. Am convingerea că referendumul va trece, că se va întruni cvorumul şi că oamenii îşi vor exprima voinţa la acest referendum, pentru că sunt convins că majoritatea zdrobitoare a cetăţenilor români îşi doresc ca la conducerea României să fie oameni cinstiţi, corecţi şi, de asemenea, îşi doresc ca oricine săvârşeşte fapte de corupţie să fie pedepsit şi să nu poată să îşi găsească soluţii de a scăpa de pedeapsă, adoptând ordonanţe sau legi", a susţinut el.

Preşedintele PNL a menţionat că şi-a exercitat dreptul constituţional la vot atât la referendumul convocat de preşedintele României, cât şi la alegerile pentru Parlamentul European.

"Am votat astăzi ca să fiu sigur că România va fi condusă de oameni cinstiţi, de oameni corecţi, de oameni care respectă legea şi nu de hoţi. Am votat astăzi ca să fiu sigur că Guvernul nu va mai putea emite ordonanţe de urgenţă în care să calce în picioare drepturile şi libertăţile fundamentale ale românilor, să calce în picioare independenţa Justiţiei, să pună între paranteze parcursul european al României. Am votat astăzi pentru a fi sigur că România va rămâne un stat european, că va fi bine reprezentată în Parlamentul European de oameni apreciaţi, de calitate, de oameni care să poată influenţa deciziile la nivel european, care să câştige aprecierea şi respectul partenerilor europeni, de oameni care să aşeze România la masa negocierilor şi deciziilor ca partener egal şi de oameni care pot să fructifice la maximum apartenenţa României la UE, pentru a aduce cât mai multe beneficii pentru români", a spus liderul liberal.

------

Corina Creţu, comisar european şI candidată la alegerile europarlamentare pe lista Pro România, a declarat, astăzi, la ieşirea de la urne, că a votat cu speranţa unui nou început.

"Am votat cu speranţa unui nou început. Îmi pare bine să fiu în cadrul organizaţiei Cluj, a judeţului, a organizaţiei din Cluj-Napoca. Am venit să votez pentru echipa noastră de profesionişti, pentru un viitor mai bun pentru România, un viitor care sigur să ne întărească prestigiul şi respectul în cadrul Uniunii Europene", a spus comisarul european.

Întrebată dacă a votat şi pentru referendum, Corina Creţu a spus că "Aşa este normal".

"Buletinele de vot pentru referendum de fapt ar trebui să oblige statul român să aplice nişte legi care există deja", a spus aceasta.

Comisarul european a venit la secţia de votare însoţită de Ioan Rus, fost ministru în mai multe guverne, şi de reprezentanţi ai Pro România Cluj.

"Eu am votat cu speranţa unei structurări solide a unei noi stângi europene adevărate în România. Şi am votat şi pentru referendum şi pentru Pro România", a declarat, la rândul său, Ioan Rus.

-----

------

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, şi candidatul independent la alegerile europarlamentare George Simion şi-au exercitat dreptul de vot, în această dimineaţă, aceştia prezentându-se la urne imediat după deschiderea programului de votare, la secţia de votare nr. 201 din municipiu.

"Prin faptul că m-am prezentat la vot la deschiderea secţiilor de votare vreau să arăt că trebuie să ne trezim mai devreme. De 30 de ani stăm şi aşteptăm să facă alţii munca pentru noi. Fiecare cetăţean din România trebuie să îşi asume votul. Invităm pe toată lumea să iasă la vot, să voteze responsabil, să gândească înainte de a pune această ştampilă care decide viitorul. Sperăm la un viitor mai bun", a declarat, la ieşirea de la vot, primarul Mihai Chirica.

El a fost urmat în secţia de votare de candidatul independent la alegerile europarlamentare George Simion, care a votat pe listele suplimentare.

"Am votat la Iaşi, oraşul celor trei mari Uniri, pentru a avea o Românie care să fie mare în Europa şi mare în lume. Totodată, votez la Iaşi pentru a da o palmă partidelor politice", a declarat George Simion.

-----

La referendumul pe justiţie şi-au exprimat opţiunea 1.118 persoane.

-----

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat astăzi, într-o discuţie cu un grup de membri ai partidului său, care îl aşteptau la ieşirea de la urne, că îşi doreşte ca alegerile parlamentare să aibă loc în acelaşi timp cu alegerile locale.

"Noi o să insistăm ca alegerile parlamentare să aibă loc în acelaşi timp cu alegerile locale. Lucrul acesta ar trebui să fie posibil şi asta ne-ar mai scurta din agonie şi ne-ar permite s trecem la treabă mai repede. Da, asta trebuie să avem în minte, că ne-am angajat la o treabă care abia începe cu alegerile astea şi trebuie să o ducem până la capăt. Dar o să fie un semnal important. Eu sunt convins că o să fie un semnal important", a precizat liderul PLUS.

Acesta le-a spus celor prezenţi că, în cazul PLUS, rezultatul este direct proporţional cu participarea la vot, cerându-le totodată să-şi îndrepte atenţia către mediul rural.

"Asta am văzut-o în multe locuri din ţară, unde oamenii votează cum votează pentru că pur şi simplu nu se duc alţii spre ei, pentru că nu văd altă alternativă. Ei mai văd, mai aud la televizor, dar nu o văd acolo, local. Oamenii o să se trezească, o să-şi dea seama că un kilogram de făină, de ulei sau chiar o sută de lei la pensie, în plus, vine şi trece, dar important e să vezi că se mişcă lucrurile", a conchis Dacian Cioloş.

----

Cele peste 18.000 de secţii de votare organizate la nivel naţional pentru alegerile europarlamentare şi pentru referendumul convocat de preşedintele Klaus Iohannis s-au deschis, astăzi, la ora 7,00.

Aproape 19.000.000 de alegători sunt aşteptaţi la vot, procesul electoral urmând să se desfăşoare până la ora 21,00.

Pentru cele două scrutine au fost organizate 18.730 de secţii de votare pe teritoriul naţional, în străinătate cetăţenii români putând să voteze în 441 de secţii.

În Bucureşti, vor fi 1.269 de secţii de votare. În sectorul 1 al Capitalei vor fi organizate 166 de secţii, în sectorul 2 - 202, în sectorul 3 - 287, în sectorul 4 - 183, în sectorul 5 - 197, iar în sectorul 6 - 234.

Alegătorii vor primi trei buletine - unul pentru alegerile europarlamentare şi două pentru referendum.

Se votează în aceleaşi secţii de votare, în acelaşi interval de timp, între orele 7,00 - 21,00, cu aceleaşi ştampile cu menţiunea "VOTAT", pe buletine de vot separate - unul pentru alegerile europarlamentare şi câte unul pentru fiecare întrebare a referendumului.

În secţia de votare vor fi instalate trei urne de vot, câte una pentru fiecare buletin de vot.

Alegătorul poate să voteze pentru un singur tip de scrutin sau pentru amândouă. El prezintă operatorului de calculator actul de identitate şi precizează pentru ce tip de scrutin doreşte să voteze.

Cetăţenii români care au vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua de referinţă inclusiv, au dreptul de a alege membri din România în Parlamentul European.

Alegătorii care în ziua alegerilor se află în localitatea de domiciliu sau reşedinţă votează la secţiile de votare la care sunt arondaţi.

Cei care în ziua alegerilor se află în altă localitate (comună, oraş, municipiu) decât cea de domiciliu îşi vor exercita dreptul de vot la orice secţie de votare urmând a fi înscrişi în lista electorală suplimentară.

Au drept de vot şi cetăţenii comunitari care s-au înscris în listele speciale pentru a vota reprezentanţii României în Parlamentul European. Aceştia nu pot însă vota la referendum.

Cetăţenii români cu domiciliul în România pot vota la secţiile din ţară în baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie, buletinului de identitate, paşaportului diplomatic, paşaportului diplomatic electronic, paşaportului de serviciu, paşaportului de serviciu electronic sau a carnetului de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare, după caz.

Deţinuţii în baza unui mandat de arestare preventivă sau care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, dar nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale votează prin intermediul urnei speciale.

Cu urna specială votează şi persoanele netransportabile din motive de boală sau invaliditate.