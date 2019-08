EXPERTUL FISCAL DAN SCWARTZ: "Dobânzile la depozite vor rămâne netentante"

• Ionuţ Dumitru: "Este important ce decizii va lua banca centrală, în perioada următoare, privind politica monetară" • Schwartz: "Ţara noastră este într-o situaţie relativ stabilă în ceea ce priveşte inflaţia şi BNR nu a manifestat, până acum, intenţii de majorare a dobânzii cheie"

Băncile din România nu vor majora dobânzile la depozite într-un orizont de timp foarte apropiat, în contextul în care Banca Naţională a României (BNR) nu pare că ar avea în plan să modifice, în vreun fel, dobânda cheie, este de părere expertul fiscal Dan Schwartz, managing partner RSM.

Consideraţiile domniei sale vin în contextul în care miercuri, 31 iulie, Rezerva Federală (Fed) a Statelor Unite a redus dobânzile pentru prima oară după 2008, şi a semnalat disponibilitatea scăderii costurilor de împrumut, dacă va fi nevoie, citând îngrijorările provocate de economia mondială şi inflaţia scăzută, relatează Reuters.

În plus, amintim că săptămâna trecută, în 25 iulie, Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să menţină nemodificată dobânda cheie şi, totodată, a cerut oficialilor săi să pregătească opţiuni pentru mai multe măsuri de relaxare a politicii monetare, deschizând calea pentru o reducere a costului creditului şi o extindere a achiziţionării de active la şedinţa din septembrie, transmit DPA şi Reuters.

Expertul fiscal ne-a declarat, ieri: "La noi în ţară, dobânzile la credite pot fi influenţate de dobânda BCE şi de dobânda BNR. Cum BNR nu a anunţat, sau s-ar părea, că nu are de gând să modifice dobânda-cheie în vreun fel (şi dacă BCE o menţine), atunci probabil că la depozitele noastre, ca persoane fizice, nu se va întâmpla nimic. Ele vor rămâne la fel de netentante cum sunt şi în momentul de faţă. În Româ­nia, nu ştiu să fi crescut, în vreun fel, dobânzile la depozitele în dolari, spre exemplu, iar la depozitele în lei, dobânzile au mai crescut la băncile care sunt noi pe piaţă şi vor să câştige clientelă. În opinia mea, dobânzile la depozite nu vor creşte foarte repede. Ele se pot majora foarte rapid doar atunci când este nevoie de lichiditate în piaţă, pentru ca băncile să colecteze economii de la persoanele fizice, dar pentru asta trebuie să le tenteze cumva. Cu ce? Cu dobânzi interesante la depozite".

România este într-o situaţie relativ stabilă din punctul de vedere al inflaţiei şi BNR nu a manifestat, până acum, intenţii de majorare a dobânzii cheie, prin urmare, şansele să crească dobânzile la depozite, nu par a fi foarte mari, a reiterat domnia sa.

În principiu, în SUA, unde dobânda Fed a scăzut, vor scădea şi dobânzile la depozite, a mai spus reprezentantul RSM, adăugând, însă, că primele efecte pe care le-a avut scăderea dobânzii în State au fost declinul pieţei de capital (acesta nu este legat doar de decizia Fed, ci şi de temerile generate de războiul comercial SUA-China) şi, în acelaşi timp, întărirea dolarului american - pentru că, probabil, există cerere (n.r. de dolari) pe piaţă, în condiţiile în care creditarea s-ar putea să devină mai ieftină.

Efectele nu sunt imediate, a subliniat domnul Schwartz, explicând: "Dacă Fed a scăzut dobânda ieri, nu vom avea o scădere a dobânzilor la creditele comerciale mâine. Asta se întâmplă gradual. Apoi, mi se pare, din nou, puţin probabil ca românii să îşi mute banii în conturi în SUA, pentru că băncile americane sunt extrem de exigente în legătură cu furnizarea de informaţii privind persoanele care îşi ţin banii la ele, în special când aces­tea sunt nerezidente în SUA. Există birocraţie foarte multă şi nu ştiu, nu am idee, dar nu cred că se pot compara dobânzile la depozite din SUA cu cele din România sau din Europa, deşi este probabil să fie puţin mai bune acolo (n.r. în SUA) decât în UE".

În concluzie, nu văd un impact imediat în România, în ceea ce priveşte dobânzile la depozitele persoanelor fizice, cel puţin nu în viitorul imediat (într-o lună sau două de aici încolo), poate spre sfârşitul anului, însă, acum este vară, sunt concedii, iar lumea se ocupă mai mult de cheltuit decât de economii, a conchis domnia sa.

Totodată, Ionuţ Dumitru, analist financiar şi economist-şef al Reiffeisen Bank, susţine că, în România, în ultima perioadă, dobânzile la depozite au fost pe o tendinţă de creştere şi destul de multe bănci le-au ajustat în sens ascendent, fiind important ce se va întâmpla şi la nivelul politicii monetare, în următoarea perioadă, ce decizii va mai lua banca centrală.

Dobânzile acordate de unele bănci comerciale pentru depozitele minime, în lei, constituite de către persoanele fizice, în vigoare la 31 iulie 2019, erau următoarele: pentru depozitele cu termen de o lună, cea mai mare dobândă a fost oferită de Libra Internet Bank (2% pe an), iar cea mai scăzută de ING Bank, respectiv Banca Română de Credite şi Investiţii (BRCI) - 0,10% pe an, în cazul ambelor bănci; pentru depozitele cu termen de trei luni, cea mai mare dobândă a fost acordată de Patria Bank (2,25% pe an), iar cea mai scăzută de BRCI (0,15% pe an); pentru depozitele cu termen de şase luni, cea mai mare dobândă a fost la Idea Bank (2,95% pe an), iar cea mai scăzută la BRCI (0,20% pe an); pentru depozitele cu termen de nouă luni, cea mai mare dobândă a fost acordată de Libra Internet Bank şi Credit Agricole - 2,50% pe an (în cazul ambelor bănci), iar cea mai scăzută de BRCI (0,20% pe an); pentru depozitele cu termen de 12 luni, cea mai mare dobândă a fost la Banca Transilvania şi la Patria Bank (3,50% pe an - în cazul ambelor bănci), iar cea mai scăzută la BRCI (0,20% pe an).

Dobânzile acordate de unele bănci comerciale pentru depozitele minime, în lei, constituite de către persoanele fizice, în vigoare la 31 iulie 2019, erau următoarele: pentru depozitele cu termen de o lună, cea mai mare dobândă a fost acordată de Libra Internet Bank (0,35% pe an), iar Banca Română pentru Dezvoltare şi Veneto Banca nu oferă dobândă pentru astfel de depozite; pentru depozitele cu termen de trei luni, cea mai mare dobândă a fost oferită de Bank Leumi România (0,45% pe an), iar Banca Română pentru Dezvoltare nu oferă dobândă pentru astfel de depozite; pentru depozitele cu termen de şase luni, cea mai mare dobândă a fost la Banca Românească (0,80% pe an), iar cea mai scăzută la Banca Comercială Română şi la Rei­ffeisen Bank (0,01% pe an - în cazul ambelor bănci); pentru depozitele cu termen de nouă luni, cea mai mare dobândă a fost acordată de Banca Românească (0,95% pe an), iar cea mai scăzută la OTP Bank (0,13% pe an); pentru depozitele cu termen de termen de 12 luni, cea mai mare dobândă a fost la Banca Românească (1% pe an), iar Banca Română pentru Dezvoltare nu oferă dobândă pentru astfel de depozite.