O anchetă The New York Times a dezvăluit că, pe 1 iunie 2008, în incendiul care a cuprins Universal Studios Hollywood au fost distruse 500.000 de piese muzicale, semnate, între alţii, de Louis Armstrong, Duke Ellington, Nirvana, Sting şi Guns N' Roses. În replică, Universal Music Group a transmis că articolul cuprinde greşeli, contradicţii şi interpretări greşite privind incidentul şi bunurile afectate.

Incendiul a izbucnit la primele ore ale zilei de 1 iunie 2008.

La acea vreme, se făceau lucrări la un grup de case în stil colonial folosite în scene de film şi show-uri TV. Muncitorii foloseau lampe de sudură pentru repararea acoperişului uneia dintre ele. Ei au urmat protocolul, însă incendiul a izbucnit la scurt timp după ce au părăsit locul, înainte de ora 05.00. Flăcările s-au extins, ajungând la clădirea 6197, cunoscută ca "visteria video", care găzduia casete video, bobine de film, dar şi înregistrări master audio deţinute de Universal Music Group.

Sute de pompieri au venit să stingă focul, iar depozitul a fost dezmembrat pentru ca incendiul să fie oprit.

La acel moment, scrie NY Times, compania a spus că incendiul a distrus parcul tematic "King Kong" şi un depozit cu înregistrări video care conţinea doar copii ale unor creaţii vechi.

Potrivit articolului publicat marţi, focul a distrus o preţioasă arhivă audio, fiind descris ca "cel mai mare dezastru din istoria industriei muzicale".

Aproape toate înregistrările master din depozit au fost distruse, inclusiv ale unora dintre cei mai cunoscuţi muzicieni începând cu anii 1940.

Într-un raport confidenţial din 2009, UMG a estimat pierderea a aproximativ 500.000 de piese.

Între ele, colecţia Decca Records ce cuprindea Billie Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington, Al Jolson, Bing Crosby, Ella Fitzgerald şi Judy Garland, posibil înregistrări făcute de Chuck Berry şi Aretha Franklin, aproape tot catalogul Buddy Holly şi mare parte din înregistrările lui John Coltrane din colecţia Impulse Records.

În incendiu au fost distruse şi originalele Bill Haley and His Comets - "Rock Around the Clock", Etta James - "At Last" şi Kingsmen - "Louie Louie", dar şi înregistrări ale unora ca Ray Charles, B.B. King, The Four Tops, Joan Baez, Neil Diamond, Sonny & Cher, Joni Mitchell, Cat Stevens, Gladys Knight and the Pips, Al Green, Elton John, Eric Clapton, Jimmy Buffett, The Eagles, Aerosmith, Rufus and Chaka Khan, Barry White, Patti LaBelle, Tom Petty and the Heartbreakers, The Police, Sting, Steve Earle, R.E.M., Janet Jackson, Guns N' Roses, Mary J. Blige, No Doubt, Nine Inch Nails, Snoop Dogg, Nirvana, Beck, Sheryl Crow, Tupac Shakur, Eminem, 50 Cent şi The Roots.