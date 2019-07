Jumătate de secol de la prima aselenizare

Pe 20 iulie 2019 se împlinesc 50 de ani de când echipajul format din astronauţii Neil Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin şi Michael Collins a ajuns pe suprafaţa satelitului natural al Pământului şi doi dintre ei au păşit pentru prima dată pe suprafaţa selenară. "Un pas mic pentru om, un salt uriaş pentru omenire", a spus atunci Armstrong, iar la scurt timp numeroase voci au contestat veridicitatea momentului. Misiunea Apollo 11 a fost una de succes, îndeplinind toate obiectivele.

Misiunea Apollo 11 a fost lansată pe 16 iulie 1969, la ora 08:32, şi s-a încheiat 8 zile, 3 ore, 18 minute şi 35 de secunde mai târziu.

Aldrin trebuia să fie primul care să păşească pe Lună, însă NASA a făcut schimbarea cu puţin înainte de lansarea misiunii. Protocolul arăta că primul astronaut care ieşea din modulul lunar era pilotul, apoi comandantul. Modificarea a fost făcută cu patru luni înainte şi nu au fost oferite explicaţii public.

"Este supărat că nu a fost primul pe Lună mai mult decât apreciază că a fost al doilea", a spus la încheierea misiunii Michael Collins, cel care a rămas în modul pe toată perioada de aproximativ 22 de ore petrecute pe suprafaţa lunară.

Armstrong şi Aldrin au îndeplinit toate obiectivele. Au prelevat 21,5 kilograme de rocă, iar fotografiile realizate au devenit emblematice. În cele mai multe apare Aldrin, pentru că au fost făcute de Armstrong.

În total, cei trei au petrecut opt zile împreună într-o capsulă de 6 metri cubici. Aldrin a fost cel care a încercat să facă astfel încât relaţia lor să fie una amicală. Împreună cu Michael Collins, caracter solitar, a descris echipa ca "necunoscuţi prietenoşi", caracterizare care nu a fost pe placul lui Armstrong. El a afirmat că "au lucrat foarte bine împreună".

Nicio legătură, de altfel, cu atmosfera aproape festivă din alte misiuni Apollo, precum 12, unde au fost făcute mai multe farse amuzante şi chiar pariuri. Echipa a realizat că primise în costume fotografii de dimensiuni reduse cu modele Playboy, iar primele cuvinte spuse de Charles Conrad când a păşit pe Lună au fost: "Whoopie! Man, that may have been a small one for Neil, but that's a long one for me" (Frate, poate că a fost unul mic pentru Neil, dar e unul destul de mare pentru mine, n.r.). Înainte de lansarea misiunii, Conrad a făcut un pariu cu reporteriţa Oriana Fallaci că va spune aceste cuvinte, după ce ea a pus sub semnul întrebării spontaneitatea lui Neil Armstrong.