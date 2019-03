Laura Codruţa Kovesi, pusă sub acuzare într-un nou dosar

După ce i s-a adus la cunoştinţă că este suspectă şi în alt dosar, Kovesi a declarat: "Trebuie să vă spun că în momentul în care am fost citată pentru audiere am vrut să lămuresc aceste fabulaţii. În 15 februarie, mi s-a adus la cunoştinţă că sunt învinuită. Astăzi, am spus că este o cerere care a fost aprobată de procurori. Astăzi am fost în imposibilitate de a da declaraţii. Am făcut şi alte cereri, au fost respinse. Mi s-a spus că sunt învinuită în alt dosar, moment în care am spus că nu am fost citată într-un singur dosar. Nu s-a dispus niciun control, nu s-a dispus nicio sesizare. Este o etapă în această campanie de hărţuire. Am 47 de cercetări disciplinare. Citarea a fost fixată pe 7 martie, când se ştia că se derulează anumite activităţi pentru procedura de şef-european. Nu este o coincidenţă. M-am trezit că sunt audiată într-un alt dosar. Nu sunt vinovată de niciuna dintre faptele care mi-au fost imputate. Toată această campanie are legătură cu candidatura mea. Exact astăzi când se decidea votul am fost citată".

Conferinţa preşedinţilor din Parlamentul European a decis astăzi echipa de negociere care va susţine poziţia Legislativului în ceea ce priveşte procurorul-şef european.

Negocierile din partea PPE pentru stabilirea echipei au fost purtate de europarlamentarul PNL, Marian Jean Marinescu, cel care a şi propus formula adoptată de conferinţa preşedinţilor.

"Sunt bucuros să anunţ că propunerea mea a fost acceptată de Conferinţa preşedinţilor. Echipa de negociere cu Consiliul pentru poziţia de procuror şef al Parchetului European va fi formată din trei persoane: Claude MORAES (S&D, Marea Britanie), preşedintele comisiei LIBE Ingeborg GRÄSSLE (PPE, Germania), preşedinta comisiei CONT, Judith SARGENTINI (Verzi, Olanda), vicepreşedinta comisiei LIBE", a anunţat europarlamentarul.

Echipa de negociere a Parlamentului urmează să discute cu Consiliul UE numirea noului şef al Parchetului European.

Negocierile se impun pentru că Parlamentul European a optat pentru Laura Codruţa Kovesi, în timp ce votul indicativ din Consiliul UE a fost favorabill candidatului francez, Jean - Francois Bohnert (şeful Parchetului din oraşul Reims), Kovesi fiind pe locul al doilea.

Fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi a sosit joi, la Secţia specială de anchetare a magistraţilor, unde a urmează să fie audiată în dosarul penal deschis pe numele său în urma unui denunţ făcut de Sebastian Ghiţă. Spre deosebire de data trecută când a venit pentru audieri, ea nu a făcut nicio declaraţie, nerăspunzând niciunei întrebări. Kovesi a fost aşteptată de un grup de susţinători care scandau "Hai, Codruţa!".

Joi, ministrul Justiţiei Tudorel Toader a publicat în Financial Times, o scrisoare în care îşi prezintă argumentele împotriva numirii lui Kovesi procuror - şef european.

Fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi, este aşteptată, astăzi, la Secţia specială de anchetare a magistraţilor, unde a fost citată pentru a fi audiată în dosarul penal deschis pe numele său în urma unui denunţ făcut de Sebastian Ghiţă.

Săptămâna trecută, Kovesi spunea că a aflat prin intermediul presei că va fi citată pentru audiere la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, informează News.ro.

"După ce a apărut ştirea în presă, am primit şi o citaţie scrisă, pentru a mă prezenta în data de 7 martie 2019 la această secţie pentru audiere", declara Kovesi pentru G4Media.ro.

Tot astăzi, în cadrul conferinţei preşedinţilor din Parlamentul European - liderii grupurilor politice şi preşedintele forului - se vor decide următorii paşi în privinţa numirii procurorului-şef european înainte de începerea negocierilor cu Consiliul Uniunii.

Kovesi a declarat sâmbătă, la Europa FM, că în ceea ce priveşte dosarul său de la Secţia pentru investigarea magistraţilor, sunt mai multe coincidenţe. Printre acestea, faptul că dosarul s-a deschis când a plecat la Bruxelles şi că a fost citată în 7 martie, când se decide în PE în legătură cu postul de procuror-şef european.

"E clar că această chestiune cu dosarul penal care văd că este plin de coincidenţe. A început urmărirea penală exact înainte de a merge la audiere după ce era un dosar vechi de un an de zile. O altă coincidenţă este când m-am întors - sunt citată în 7 martie, când va fi luată o decizie în Parlamentul European. O să vedem cât de mult afectează", a precizat ea, întrebată dacă ea crede că aceste probleme îi vor afecta parcursul pentru postul de procuror-şef european, scrie News.ro.

Kovesi a fost audiată şi în 15 februarie, la Secţia de investigare a magistraţilor din cadrul Parchetului General, în dosarul în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

Dosarul a fost deschis în decembrie 2018, în urma unei sesizări depuse de fostul deputat Sebastian Ghiţă. Acesta a fugit în Serbia, după ce a fost trimis în judecată în mai multe dosare de corupţie.