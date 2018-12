Mandachi Hotel&Spa - o investiţie de circa 7 milioane de euro

Mandachi Hotel&Spa, primul hotel din România construit în sistem de franciză şi integral cu fonduri autohtone, a fost inaugurat recent în urma unei investiţii de aproximativ 7 milioane de euro, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Hotelul face parte dintr-un proiect mai complex, constituit dintr-o sală de evenimente, un restaurant, o cafenea-librărie, o sală de fitness şi primul salon SPA certificat bio, din ţară. Toate acestea pot fi francizate ca mărci de sine stătătoare, anunţă sursa citată.

Mandachi Hotel&Spa este situat în municipiul Suceava la intrarea dinspre Bucureşti, pe Bulevardul Sofia Vicoveanca nr. 107, ocupă o suprafaţă de 8.000 m2, dispune de o parcare proprie, supraterană, cu 200 de locuri şi este configurat pe şapte nivele: demisol, parter, patru etaje şi mansardă. Hotelul este un concept în sistem de franciză, de tip "5 în 1", care are în componenţă salonul de evenimente Magnificus Plaza, restaurantul B la carte cu specific italienesc Don Stefano, o cafenea care funcţionează şi ca librărie, Mefi Cafe&Bar, sala de sport Bum Bum Box şi Biotransylvania Spa&Wellness, primul centru SPA bio din România. Toate serviciile sunt disponibile, contra cost, şi persoanelor care nu sunt cazate în complex.

Hotelul are o capacitate de 90 de camere, pentru care a obţinut clasificarea de patru stele şi şase apartamente de lux, certificate cu cinci stele. Odată cu deschiderea Mandachi Hotel&Spa au fost create 65 de noi locuri de muncă.

Ştefan Mandachi, fondatorul Mandachi Hotel&Spa, a declarat: "Am lucrat timp de doi ani la implementarea acestui proiect, care este unul dintre cele mai ambiţioase şi complexe concepte pe care le-am creat de-a lungul timpului. Îmi doresc să le oferim clienţilor noştri o experienţă cu adevărat deosebită, de aceea am acordat foarte multă atenţie tuturor serviciilor pe care le oferim, designului, calităţii mobilierului şi ambianţei. Am gândit fiecare marcă în aşa fel încât să poată fi francizată autonom sau la pachet cu hotelul. Acest lucru înseamnă că fiecare brand este suficient de puternic în sine pentru a prezenta interes pentru potenţialii francizaţi. Am foarte mare încredere în succesul acestui concept, iar pentru viitor planificăm extinderea celor cinci branduri atât la nivel naţional, cât şi la nivel european".

Mandachi Hotel&Spa are un stil arhitectonic modern, atât faţada, cât şi interioarele sunt decorate cu forme aerodinamice care prezintă detalii locale de inspiraţie arhitectonică bucovineană şi finisaje realizate cu cea mai mare meticulozitate, mai transmite sursa citată. Ştefan Mandachi a adăugat: "Am decis să construim acest hotel, atunci când am sesizat că momentan, pe piaţa locală nu există nicio ofertă de francizare pentru o marcă românească. Aşadar, Mandachi Hotel&Spa este primul hotel dezvoltat special pentru a putea fi multiplicat. Este un concept temerar, în care am investit mult, atât timp şi resurse umane, cât şi financiare, pentru că am totală încredere că vom reuşi să multiplicăm conceptul la nivel naţional şi internaţional. Un alt aspect important în derularea acestei afaceri şi valabil în cazul tuturor mărcilor fondate de mine, este totala transparenţă fiscală. Clienţii cărora nu li se dă bon, primesc banii înapoi, precum şi o sumă suplimentară, ca despăgubire. De asemenea, politica noastră prevede sancţionarea dură în cazul angajaţilor care nu emit bon fis­cal. Consider corectitudinea şi respectul faţă de client ca piatră de temelie pentru toate proiectele noastre".

Mandachi Hotel&Spa este membră a celei mai mari reţele de francize din România, www.francizelacheie.ro, care operează mai multe afaceri: Magnificus Plaza, reţea de săli de evenimente, Spartan, cel mai mare lanţ de restaurante din ţară pe bază de carne rotisată, Hercule, cea mai cunos­cută reţea de restaurante de tip tavernă grecească în sistem de franciză, Baba Cloanţa, prima franciză din România care comercializează burgeri copţi pe plită. Din platforma francizelacheie.ro face parte şi Erichman, magazin de materiale de cons­trucţii, finisaje şi amenajări, cu o vechime de 20 de ani pe piaţă.

Mandachi Hotel&Spa este un proiect de tip franciză dezvoltat de către compania SC California Holding SRL.