Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului a căzut

Moţiunea de cenzură intitulată "Ajunge! Guvernul Dragnea - Dăncilă, ruşinea României!", iniţiată de PNL, USR şi PMP, a fost respinsă astăzi de plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Liderul deputaţilor PSD, Daniel Suciu, a menţionat că au votat "pentru" 161 de parlamentari şi 3 "împotrivă". Pentru a putea fi adoptată, moţiunea avea nevoie de minim 233 de voturi în favoarea sa.

-----

Votul pe moţiunea de cenzură, iniţiată de Opoziţie, a început acum în plenul Parlamentului.

Votul este secret cu bile.

Pentru ca moţiunea să fie adoptată este nevoie de votul a 233 de senatori şi deputaţi.

Parlamentarii PSD, ALDE şi UDMR sunt prezenţi, dar au anunţat că nu votează.

-----

Deputaţii Pro România şi cei neafiliaţi votează moţiunea de cenzură, motivul principal fiind ordonanţa anunţată de ministrul Eugen Teodorovici, care ar afecta toată economia românească, a anunţat joi liderul Pro România, Victor Ponta.

"Evident că nu sunt întrunite condiţiile din 2012 - o alternativă reală la actuala guvernare, care merge prost, iar criticile noastre la adresa guvernării sunt în special legate de modul în care economia şi partea socială este gestionată, dincolo de criticile pe care cei de la USR, PMP, PNL le fac faţă de intervenţia în justiţie. Însă am luat act de declaraţiile ministrului de Finanţe legate de deciziile pe care acest guvern doreşte să le poată lua chiar astăzi. Din acest motiv, cu siguranţă vom vota pentru moţiunea de cenzură, pentru a arăta un simplu lucru: că nu suntem de acord cu aceste măsuri economice", a afirmat Ponta, de la tribuna plenului reunit al Parlamentului, la dezbaterea moţiunii de cenzură.

El a amintit că era în PSD când a fost adoptat Codul fiscal, iar măsurile anunţate acum sunt total împotriva acelui cod şi acelei politici fiscale care aduc bunăstare României.

(M.I.)

-----

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat astăzi că Opoziţia nu are un program de guvernare sau un premier asumat, iar Uniunea va pregăti în primăvară un astfel de program şi chiar va veni cu o propunere de prim-ministru.

"Vin cu o propunere provocatoare. Nu aţi reuşit să produceţi un program alternativ de guvernare în doi ani şi vă propun să pregătim împreună. Dar, ca să nu vă uitaţi strâmb şi geloşi unii la alţii, facem sub coordonarea noastră. Vom pregăti un document în februarie, martie, aprilie, când doriţi dumneavoastră. Aşa, când vine vremea moţiunii de cenzură din sesiunea de primăvară, să nu vă prindă iar nepregătiţi. Şi dacă nu veţi avea un nume de premier vă vom propune noi la momentul potrivit. Poate aşa va creşte şansa dumneavoastră de a prelua guvernarea", a afirmat Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.

-----

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a contrazis astăzi în plen o serie de acuzaţii din textul moţiunii de cenzură, subliniind că nu s-a amânat plata pensiilor, ci s-a devansat.

"Faceţi o confuzie gravă când spuneţi că am îngheţat pensiile la 1 ianuarie 2019. Vă amintesc, în 2017 pensiile au crescut de două ori - o dată în ianuarie când au fost indexate conform prevederilor legale, a doua oară la 1 iulie când a fost devansată majorarea ce ar fi trebuit să aibă loc la începutul acestui an. Tot aşa în 2018 - la 1 iulie am devansat creşterea ce ar fi trebuit să aibă loc în ianuarie 2019, iar la 1 septembrie vom face cu 3 luni mai devreme majorările care ar fi trebuit să aibă loc în ianuarie 2020. Deci nu s-a amânat plata pensiilor, ci s-a devansat. Şi nici nu au îngheţat, nici au scăzut pensiile, cum susţineţi dvs, ci au crescut mai mult decât era prevăzut în lege, conform programului nostru de guvernare", a precizat premierul, conform Agerpres.

Şefa Executivului a contrazis şi faptul că noua lege a pensiilor nu ar putea fi pusă în aplicare.

"Da, nu poate fi pusă în aplicare de dvs. Deci asta e alternativa dvs. Dacă veniţi la guvernare opriţi creşterile de pensii", a susţinut ea.

-----

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat astăzi că într-un an special, cel al Centenarului, în care era nevoie de o direcţie din partea Executivului cu privire la priorităţile pe care le are România, din păcate, la Palatul Victoria, se află un Guvern debusolat.

"În urmă cu 29 de ani, românii, cu lacrimi în ochi, au gustat primele clipe de democraţie şi libertate. În urmă cu 29 de ani, toată România aştepta o transformare. Iată că s-au scurs aproape 30 de ani de atunci şi astăzi, într-un an special, într-un an în care aveam nevoie de o direcţie care să vină din partea Executivului în ceea ce priveşte priorităţile pe care le are România, din păcate avem la Palatul Victoria un Guvern debusolat, un Guvern incapabil să traseze câteva direcţii clare pe care românii le aşteptau", a afirmat Tomac, în plenul reunit al Parlamentului, potrivit Agerpres.

-----

Iniţiatorul moţiunii de cenzură este de fapt preşedintele Klaus Iohannis, iar PNL, PMP şi USR doar au semnat acest document, în condiţiile în care şeful statului nu are dreptul constituţional de a iniţia o moţiune, a susţinut joi deputatul ALDE Andrei Gerea.

"Nişte băsişti autentici după tată şi-au dat mâna cu alţi băsişti mai pricăjiţi, care, după principiul 'chior în ţara orbilor', au devenit stăpâni pe partidul lui Orban. Mai sunt şi câţiva de-ai lui Stolo pe acolo. Şi şi-au dat mâna cu oamenii lui Cioloş zişi şi zero, zişi şi 'Cuminţenia pământului'. Iar deasupra tuturor, ca deasupra unui cuib de cuci, stă domnul Iohannis, preşedintele României, care este de fapt autorul moral al acestei moţiuni", a afirmat vicepreşedintele ALDE, la dezbaterea moţiunii de cenzură din Parlament, conform Agerpres.

În opinia sa, "toţi au vrut şi tot vor să dărâme Guvernul prin forţă, pentru că nu pot câştiga alegerile".

-----

Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a afirmat azi că nu onestitatea este cea pe baza căreia Liviu Dragnea a desemnat-o pe Viorica Dăncilă în funcţia de premier, ci obedienţa, ea subliniind că i se pare umilitor ca România să aibă un prim-ministru care este subiect de bancuri pe WhatsApp.

"Astăzi aveaţi şansa unui discurs onest, dar nu onestitatea este criteriul pe baza căruia Liviu Dragnea v-a desemnat prim-ministru, ci obedienţa şi faptul că îi executaţi ordinele fără să crâcniţi. Există soluţii ca României să îi meargă mai bine, iar societatea şi economia astăzi, după această moţiune, ar putea primi un balon de oxigen. În primul rând, în locul unui prim-ministru incompetent şi obedient am putea avea un prim-ministru responsabil şi devotat şi care să transmită mai ales tinerei generaţii mesajul că merită să înveţi în ţara aceasta dacă vrei să accezi în elita societăţii. Mai mult decât atât, mi se pare devastator pentru tânăra generaţie să aibă un premier care este subiect de bancuri pe WhatsApp, un preşedinte al celui mai important partid care este personaj principal în "jocul de-a spânzurătoarea", pe Florin Iordache care este subiect de glume pentru copilaşii ce învaţă în clasele primare înjurături cu degetele. Aceasta este ţara în care ne-aţi adus cu acest guvern", a declarat Raluca Turcan la dezbaterile pe moţiunea de cenzură iniţiată de PNL, USR şi PMP.

-----

Deputatul PNL, Florin Roman, i-a reproşat astăzi, la dezbaterea moţiunii de cenzură, premierului Viorica Dăncilă că este "mânjită pe mâini cu sângele românilor", solicitându-i acesteia să-şi ceară iertare şi să-şi dea demisia.

"În urmă cu 29 de ani am scăpat de Ceauşescu, am scăpat de dracul şi am dat de tac-su, pe care îl cheamă astăzi Liviu Dragnea. Doamnă prim-ministru, vă rog sincer să vă priviţi în oglindă, acolo o să-l vedeţi pe domnul Dragnea şi o să mai vedeţi că sunteţi un prim-ministru mânjită pe mâini cu sângele românilor. PSDragnea a început să guverneze cu bulanul, aţi vărsat sânge nevinovat şi cei vinovaţi veţi plăti pentru asta. Acum torpilaţi Justiţia şi vreţi să transformaţi instituţiile în bulan. Mă uit în ochii dumneavoastră, doamna Dăncilă, şi vă întreb: Credeţi în Dumnezeu? Puteţi dormi liniştită noaptea? Nu vă bântuie chipurile românilor bătuţi în 10 august cu bestialitate? V-aţi mânjit mâinile cu sânge. Aţi umplut străzile cu criminali, violatori şi tâlhari care ne atacă copiii", a afirmat Roman, în plenul Parlamentului.

El a adăugat că singura cale este ca premierul Dăncilă să-şi dea demisia. "Nu veţi fi iertată niciodată! Cereţi-vă iertare românilor şi daţi-vă demisia, este singura cale de ieşire onorabilă. România trezeşte-te!", a încheiat Roman, conform Agerpres.

-----

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat astăzi în plenul Parlamentului, că "fiecare zi şi fiecare oră pe care cuplul Dragnea-Dăncilă o petrece la conducerea României reprezintă o ameninţare pentru viitorul nostru ca naţiune". El a adăugat că prioritatea zero a acestui Guvern este "cum să scape penalii de puşcărie".

Barna a spus că iarna aceasta ar fi trebuit să fie cel mai fericit moment din istoria noastră ca naţiune.

"Suntem membri ai unei familii europene şi avem un parteneriat cu cea mai puternică democraţie, înaintaşii noştri ar fi fost probabil foarte mândri, dar astăzi România a ajuns să fie condusă de un infractor condamnat penal şi de un prim ministru care are dificultăţi să citească textele pe care i le pun alţii în faţă", a afirmat el, conform News.ro.

El a spus că tot ce au clădit înaintaşii este pus în pericol de "tupeul şi reaua credinţă a regimului Dragnea-Dăncilă".

"Fiecare zi şi fiecare oră pe care cuplul Dragnea-Dăncilă o petrec la conducerea României reprezintă o ameninţare pentru viitorul nostru ca naţiune. Soluţia este înlăturarea acestui guvern de la conducerea României", a susţinut el.

Barna a spus că lipsa de performanţă a Guvernului este direct proporţională cu mărimea aparatului guvernamental.

De asemenea, el a afirmat că prioritatea zero a acestui Guvern este "cum să scape penalii de puşcărie".

-----

Prim-vicepreşedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat în plenul Parlamentului, că românii nu vor fi niciodată solidari cu hoţii şi cu avocaţii lor, iar actuala guvernare va plăti pentru răul făcut la conducerea ţării şi că românii ar vota această moţiune de cenzură.

"Executaţi fără să crâcniţi toate deciziile care distrug România. Românii nu vor fi niciodată solidari cu hoţii şi cu avocaţii lor. Veţi plăti pentru răul pe care l-aţi făcut la conducera ţării. Dvs. aţi făcut şi faceţi foarte mult rău acestei ţări", a afirmat Raluca Turcan, potrivit News.ro.

Ea a susţinut că cetăţenii din această ţară îşi doresc ca acest guvern să plece.

"Românii din această ţară ar vota această moţiune de cenzură. Aveţi posibilitatea să optaţi să fiţi de partea poporului sau de partea celor cu interese, de partea intereselor lui Liviu Dragnea. Dacă nu credeţi analizele şi sondajele, mergeţi printre oameni. De câte ori aţi mers în ultima vreme printre oameni fără să fiţi huiduiţi? Nu aveţi curajul! Aveţi şansa să curmaţi această suferinţă a poporului român", le-a spus prim-vicepreşedintele PNL parlamentarilor puterii.

"Există soluţii ca românilor să le meargă mai bine şi suntem la un vot de ele", a susţinut ea.

-----

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, în Parlament, că textul moţiunii de cenzură este profund neserios, a precizat că a schimbat miniştrii care au rămas în urmă şi că va mai schimba oricâţi va fi nevoie. Ea a susţinut că, dacă ar fi un vot secret pentru Tudorel Toader, voturile ar fi în favoarea acestuia cu mult peste majoritatea PSD-ALDE, pentru că mulţi dintre cei din opoziţie sunt foarte bucuroşi de ce a făcut Toader.

"Aş fi vrut să cred că puteţi da dovadă de onestitate. Mi-a fost foarte greu să înţeleg logica acuzaţiilor şi argumentelor contradictorii. Mă aşteptam să trataţi cu seriozitate acest instrument pe care îl aveţi. E un text profund neserios, mă aşteptam să vă respectaţi în primul rând pe dvs., să vă respectaţi datoria pe care o aveţi faţă de cei pe care îi reprezentaţi", a afirmat Dăncilă, conform News.ro.

Ea a spus că i se cere să dea socoteală pentru remanierile făcute de premierii Grindeanu şi Tudose. "Să-i întrebaţi pe dânşii", a adăugat ea.

"Fiecare ministru pe care l-am numit avea o obligaţie clară, i-am schimbat pe cei care au rămas în urmă. Ce aţi fi vrut să fac, să îi menţin? Ce aţi fi vrut de la acest guvern, să ţină sau nu un ministru care nu dă rezultate? Nu vă mai înţeleg cetăţenii. L-aţi criticat pe Lucian Şova, dar când l-am propus pentru remaniere aţi devenit apărătorii lui. Voi schimba oricâţi miniştri va fi nevoie pentru ca să facem ce avem în programul de guvernare", a mai declarat premierul.

-----

Senatorul PNL, Alina Gorghiu, a solicitat astăzi, ca după votul pe moţiunea de cenzură, să se facă o şedinţă de Birouri permanente reunite, pentru a se discuta despre cele două declaraţii propuse de liberali pe tema Justiţiei şi a situaţiei economice.

Intervenţia acesteia a avut loc după reluarea şedinţei de plen, la revenirea în sală a parlamentarilor PSD.

"O să votăm această ordine de zi, însă să ştiţi că aşa se întâmplă când există lideri de grup neexperimentaţi şi plini de pasiune care vă scot colegii din sală. A fost un gest stupid, din punctul meu de vedere, şi vă solicit să acceptaţi să facem imediat după această şedinţă de plen, după votul la moţiunea de cenzură, o şedinţă de Birouri reunite Cameră - Senat, pentru a discuta introducerea pe ordinea de zi a celor două declaraţii înregistrate de PNL, susţinute de ceilalţi colegi din Opoziţie, care să fie discutate de urgenţă într-o primă şedinţă de plen reunit", a spus Gorghiu, potrivit Agerpres.

-----

Plenul reunit al Parlamentului a început dezbaterea moţiunii de cenzură.

Şedinţa a fost reluată şi parlamentarii PSD au revenit în sală.

Ordinea de zi care conţine doar dezbaterea moţiunii de cenzură a fost aprobată cu 257 de voturi "pentru".

Moţiunea de cenzură este citită de către deputatul USR Claudiu Năsui.

-----

Plenul reunit al Parlamentului a luat deja a doua pauză de consultări de la începutul şedinţei.

Iniţial, preşedintele de şedinţă, Florin Iordache, a suspendat şedinţa pentru o pauză de consultări de 5 minute, după disputa privind solicitarea PNL de a introduce pe ordinea de zi două propuneri de declaraţii.

După pauză, Raluca Turcan a susţinut, de la tribună, că dacă nu se supune la vot propunerea PNL se produce "un abuz".

"Aruncaţi Constituţia la coş şi spuneţi că în România este dicatatura PSD-ALDE", a afirmat Turcan, conform News.ro.

-----

Liderul deputaţilor PSD, Daniel Suciu, a declarat astăzi după ce parlamentarii social-democraţi au ieşit din sala plenului reunit, că reprezentanţii Opoziţiei "nici măcar nu au cvorum şi încearcă golănii", el adăugând că "e o premieră când trei sau patru partide care depun moţiune de cenzură fug de propria lor moţiune", potrivit Agerpres.

El a precizat că parlamentarii PSD vor reveni în sala plenului reunit.

"Vom reveni", a spus Suciu.

Liderul deputaţilor PSD a cerut, în plenul Parlamentului, pauză de consultări şi le-a spus deputaţilor şi senatorilor social-democraţi să iasă din sala de şedinţă.

-----

PNL a solicitat astăzi la începutul şedinţei plenului Parlamentului, în care este programată dezbaterea moţiunii de cenzură, suplimentarea ordinii de zi cu două declaraţii - una privind transpunerea recomandărilor Comisiei Europene în legislaţia privind Justiţia, iar alta referitoare la situaţia economică.

Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a precizat că PNL a depus astăzi la Birourile permanente cele două propuneri şi acestea trebuie incluse pe ordinea de zi a şedinţei Parlamentului, înaintea dezbaterii moţiunii de cenzură.

"PNL solicită introducerea pe ordinea de zi a două declaraţii - una privind transpunerea recomandării Comisiei Europene în legislaţia privind Justiţia şi o declaraţie referitoare la derapajul economic şi atacul susţinut pe care Guvernul îl face la adresa mediului economic, societăţii în general. Aceste două declaraţii au fost înregistrate la Birourile permanente. Parlamentul este obligat să reafirme sprijinul faţă de respectarea valorilor europene, egalitatea în faţa legii, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. În privinţa celei de a doua declaraţii pe teme economice este obligatoriu ca Parlamentul să ia atitudine faţă de măsurile fiscal-economice anunţate de Guvern. Guvernul are o poziţie antieconomică, a bulversat economia, este un comportament economic fără precedent", a spus Turcan, potrivit Agerpres.

În replică, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a arătat că nu poate supune la vot această propunere, pentru că este contrară Regulamentului.

"Aţi pierdut momentul luni dimineaţă. Materialele se înregistrează cu cel puţin cu 10 zile înainte, astfel încât parlamentarii să aibă posibilitatea să le discute şi să facă amendamente. Nu puteţi cere atât timp cât nu s-a discutat aşa ceva", a precizat Iordache.

-----

Moţiunea de cenzură "Ajunge! Guvernul Dragnea - Dăncilă, ruşinea României!" va fi dezbătută şi votată astăzi în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului Pentru a fi votată, moţiune are nevoie de 233 de voturi.

UDMR a anunţat deja că nu va vota moţiunea, dar că parlamentarii săi vor participa la şedinţă, argumentul fiind că "şansele matematice nu sunt reale".

Vicepreşedintele PSD, Florin Iordache, exprima dubii sâptămâna trecută, inclusiv în legătură cu realizarea cvorumului, el precizând că ieri a fost de fapt ultima zi de lucru în Parlament, toţi parlamentarii urmând să plece în teritoriu.

Cu toate acestea, preşedintele Klaus Iohannis declara ieri că opoziţia are şanse bune de reuşită.

"Eu le doresc mult succes şi cred că au şanse bune de reuşită", a spus Iohannis.

Întrebat dacă ar fi putut face mai mult pentru susţinerea acestui demers, Iohannis a spus că este strict treaba Parlamentului.

"Această chestiune se tranşează în Parlament prin procedurile prevăzute acolo" a mai spus Iohannis, potrivit News.ro.

Şeful statului a adăugat: "Personal, îmi permit să am o simpatie faţă de o parte şi antipatie faţă de altă parte".