Mugur Isărescu - 70 de ani: "La mulţi ani!"

Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR) împlineşte, astăzi, 70 de ani. Acesta se află în funcţia de guvernator al BNR de 28 ani, fiind cel mai longeviv guvernator al unei bănci centrale din lume.

În 4 septembrie 1990, Mugur Isărescu a fost numit Guvernator general şi preşedinte al BNR. El a fost reconfirmat în funcţie în 31 iulie 1991, iar mandatul său de guvernator a fost reînnoit la 16 septembrie 1998, de Parlament, pe o perioadă de cinci ani, ulterior fiind reales în 28 septembrie 2004 şi în 8 octombrie 2009. În 16 iunie 2014, Plenul reunit al Parlamentului l-a validat pentru un nou mandat în funcţia menţionată anterior.

Mugur Constantin Isărescu s-a născut la 1 august 1949, la Drăgăşani, judeţul Vâlcea. "Mama nu era bogată. (...) Provenea din clasa de mijloc, dintr-o familie de mici proprietari de terenuri. Tatăl mamei era preot. Tata era ţăran din clasa de mijloc", a relatat Mugur Isărescu, citat în capitolul "The Bishop of finance" din lucrarea "Dracula Is Dead (How Romanians Survived Communism, Ended It, and Emerged since 1989 as the New Italy)", publicată în 2009 de Jim Rosapepe, fost ambasador al SUA în ţara noastră, în perioada 1998 - 2001, şi soţia sa, jurnalista Sheilah Kast.

A terminat Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Comerţ, specializarea Comerţ Exterior în 1971, iar în anul 1989 a obţinut doctoratul în ştiinţe economice. A fost cercetător principal şi şef de departament la Institutul de Economie Mondială- Bucureşti, în perioada 1971- februarie 1990. A fost asistent universitar la ASE Bucureşti (1975-1989), profesor la Universitatea de Vest din Timişoara (1994-1996), profesor la ASE Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, din 1996.

În 1997, a fost numit director al Institutului de Economie Mondială, dar a fost suspendat pe durata îndeplinirii mandatului de Guvernator al BNR. Din decembrie 1999 până în decembrie 2000, a fost prim-ministrul ţării noastre.

Din anul 2001, este membru corespondent al Academiei Române, iar din 2006 - membru titular, fiind ales preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice a Academiei Române.

În iulie 2009, Mugur Isărescu a fost desemnat, de World Records Academy, drept cel mai longeviv guvernator al unei bănci centrale, având, la acea vreme, 19 ani în funcţia de guvernator al BNR.

A deţinut şi deţine, în prezent, mai multe funcţii în organisme internaţionale, între care le amintim pe cele de membru în Consiliul General al Sistemului European al Băncilor Centrale, guvernator pentru România în Consiliul Guvernatorilor al Fondului Monetar Internaţional, viceguvernator pentru România în cadrul Consiliului Guvernatorilor al Băncii Mondiale, preşedinte al Clubului Guvernatorilor băncilor centrale din Zona Mării Negre, Balcani şi Asia Centrală (2003-2004).

Este, de asemenea, vicepreşedinte al Comitetului interministerial pentru trecerea la euro, membru al Clubului de la Roma (din 1993) şi preşedinte al Asociaţiei Române a Clubului de la Roma, membru fondator al Societăţii Economice Române (SOREC) şi vicepreşedinte al Asociaţiei pentru Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (ADIRI).

Deţine numeroase titluri ştiinţifice şi didactice, cum sunt cele de membru corespondent al Academiei Regale de Ştiinţe Economice şi Financiare din Barcelona (2008), membru corespondent al Academiei Regale a Doctorilor din Spania (2009), precum şi o serie de titluri de Doctor Honoris Causa al unor instituţii universitare de prestigiu din ţară şi din străinătate.

Mugur Isărescu este autor, coautor sau coordonator al unui număr de 30 de cărţi, a publicat 15 lucrări ştiinţifice, a participat la peste 100 de comunicări ştiinţifice în cadrul unor reuniuni financiar-bancare interne şi internaţionale, a elaborat peste 60 de studii şi a coordonat în jur de 10 studii de cercetare, în perioada activităţii de cercetător ştiinţific la Institutul de Economie Mondială (1971 - 1990).

A primit numeroase premii şi distincţii, cum sunt Ordinul "Marea Cruce a Sudului", cea mai înaltă distincţie braziliană acordată străinilor (septembrie 2000), Ordinul naţional "Steaua României" în grad de Mare Cruce (1 decembrie 2000), "Guvernatorul anului 2001", titlu acordat de revista "The Banker", componentă a grupului "Financial Times", Ordinul naţional "Steaua României" în grad de Colan (26 ianuarie 2010), Ordinul naţional al "Legiunii de Onoare" în grad de ofiţer, acordat de către Ambasada Franţei la Bucureşti (4 martie 2011), Crucea de Merit în Ordin de Comandor al Republicii Polone (decembrie 2012), Decoraţia regală "Nihil Sine Deo", conferită de Majestatea Sa Regele Mihai I, iar lista este generoasă în diversitatea ei.

Este căsătorit cu Elena Isărescu, cu care se cunoaşte din copilărie, şi cu care are doi copii.