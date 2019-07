O asociaţie fantomă somează importanţi jucători ai pieţei de capital să ia măsuri contrare intereselor proprii

• Întreaga presă economică - păcălită de impostură

• Cozi de topor, servitorii slugilor subalternilor investitorilor de top fac furtună-ntr-un pahar cu apă

• Dinamica manevrelor financiare şi spectacolul tactic, funcţie de orânduire

Pe vremea Împuşcatului, în odiosul regim, mă uitam cu nesaţiu la "Dallas" şi la "Caracatiţa", vizionabile prin eter, hebdomadar, mai întâi pe înţeles deplin, mai pe bulgăreşte mai apoi, şi mă minunam cât de agitată, de năstruşnică, de pervers-dinamică era viaţa economică în capitalism.

La noi era plictiseală. Fabricile duduiau adormitor, preocupate de realizarea planului cincinal în patru ani şi jumătate, finanţele torceau alene, ca un motan bătrân cu cutia de rezonanţă lipită de şira spinării, poporul proletar îşi trăia optul productiv într-o molcomă disciplină. Nu exista aventură, nu erau agresiuni concurenţiale, preluări ostile, falimente, redresări spectaculoase, miracole economice, marasme sau inginerii fi­nanciare. Şi se trăia bine-merci fără adrenalină.

După Revoluţii, după căderea gardului dintre orânduiri, lucrurile s-au inversat, polii aventurii s-au permutat, la ei a devenit mai plictisitor ca la noi. Atâta că noi n-am fost în stare să producem seriale care să pună clar în evidenţă noua realitate.

Noi nici pe noi înşine nu reuşim să ne ţinem la curent cu dinamica aventuroasă a ceea ce se întâmplă, cu adevărat important, în realitate.

Dacă în România n-ar exista excepţii lăudabile, ca BURSA, publicul larg, chiar şi cel oarecum avizat, apatic, îmbârligabil, ar contempla doar realitatea stupidă, zugrăvită cu entuziamul unui ciudat simţ al priorităţii, unui dis­cernământ rumegător, de marea masă a presei de consum.

• Derizoriu şi notoriu, important şi discret

Ce se întâmplă neimportant ştim cu toţii. Ştirile îndobitocitoare, agresive, transcend oricărei indiferenţe, ba chiar şi unei opoziţii moderate. Aflăm pentru că ni se spune. Nu putem ignora, pentru că se rosteşte prea tare.

Ce se întâmplă important ne chinuim noi, o mână de oameni, să vă arătăm.

La un elan egal cu al concurenţei diversionist bagatelizatoare, trebuie să ne străduim din greu.

Trăim vremuri tulburi şi evenimente însemnate.

O recesiune mascată, compensată cu eforturi titanice de a inventa resurse, Deus ex machina, spre a le arunca într-un consum stimulat din inerţie, în amânarea şi în slaba speranţă că într-o zi ne vom trezi dis de dimineaţă într-o altă realitate.

O criză artificială de forţă de muncă, provocată de un aparat bugetar supradimensionat, supraremunerat, inutil economic în proporţie de 80%, care face o criminală concurenţă unui sector privat oricum lipsit de idei şi de mijloace.

O sumă de tranzacţii făcute doar de ochii pieţei. O inflaţie serioasă. Un curs şi nişte rate de dobândă menţinute prin intervenţii şi compensaţii. Un echilibru de preţuri imposibil pe care nimeni nu se străduieşte să-l îndrepte.

Ineficienţă, demagogie, nepricepere şi lăcomie indiferentă.

• Corespondenţă de război. De la SIF

Haideţi să luăm un exemplu, de acum consacrat, reiterabil, de subiect interesant, important, cu serioase ramificaţii în piaţa financiară autohtonă, zonală şi nu numai, cu obligatoria aplecare pentru a veni "up to date" şi cu un alt exemplu, la fel de elocvent, de cum diversiunea controlată, impos­tura şi prostia încearcă să-l transporte în arealul utopic al interpretării false.

Pe câmpul de luptă al SIF Oltenia, societate aflată sub asediul prelungit al planului expansionist al tandemului Najib Lakis-Bogdan Drăgoi, întreţinut cu complicitatea Autorităţii de Supraveghere Financiară, sunt de raportat noi mişcări tactice interesante.

După cum ştim deja, prima etapă a conflictului a consumat două asalturi de tatonare, materializate în două AGA iniţiate de adversari, una la SIF Oltenia, cealaltă la SIF Banat-Crişana.

Ulterior, SIF 1-SIF 4, în calitate de acţionari ai SIF 5, au solicitat conducerii acesteia programarea unei noi Adunări Generale în care, aşa cum arată convocatorul, fără menajamente sau eufemisme politicoase, grupul Drăgoi urmează a da afară din toate structurile de comandă şi control grupul Ciurezu.

Conducerea SIF Oltenia a refuzat convocarea unei asemenea adunări generale.

ASF a reacţionat neobişnuit de prompt şi a pus în vedere lui Tudor Ciurezu şi echipei acestuia să fixeze neîntârziat data acelei AGA, în termenul legal de 45 de zile de la dispoziţia autorităţii.

Decizia nr. 937/18.07.2019 a ASF se găseşte pe site-ul sifolt.ro, dimpreună cu raportul curent al SIF Oltenia din 19.07.2019, în care se spune, spre exas­perarea moderată a inamicului:

"Decizia ASF va fi supusă în timp util spre analiză şi hotărâre Consiliului de Administraţie al SIF Oltenia SA, urmând ca hotărârea adoptată să fie comunicată investitorilor şi acţionarilor societăţii, în termenele legale".

Adică, ASF spune că-i musai ca Ciurezu et co. să convoace AGA (vezi textul integral pe site-ul autorităţii şi pe cel al SIF Oltenia) iar Ciurezu spune că se va efectua o analiză în urma căreia se va lua o hotărâre.

Între timp, aliaţii conducerii prezente a SIF 5 au deschis patru acţiuni la Tribunalul Dolj, secţia a II-a civilă, prin care încearcă să suspende sau să anuleze hotărâri ale AGA precedente în care s-au adoptat măsuri dorite de SIF 1-SIF 4.

E de arătat că noua AGA, a cărei convocare este forţată de către ASF, are un alt obiect, mult mai concret, mai direct, şi nu prea are importanţă, în raport cu efectul dorit, ce se va hotărî în instanţa de judecată referitor la adunarea anterioară.

Un singur lucru este cu adevărat important pentru Ciurezu: dacă s-ar putea determina în justiţie concertarea masivului pachet de voturi controlat de Drăgoi, concertare refuzată de ASF.

Stadiul procesual al ostilităţilor pe tărâm juridic, la Craiova, este acesta:

Dosarul 3521/63/2019, înregistrat la 22 mai la cererea SSIF Voltinvest SA nu a primit încă termen de judecată.

Dosarul 3608/63/2019, înregistrat în 24 mai, la cererea aceleaşi Voltinvest, a primit un prim termen în 11 septembrie 2019.

Dosarul nr. 3609/63/2019 din 24.05.2019, reclamant Voltinvest SA, conexat cu acţiunea deschisă de Liviu Ungureanu, a avut termen de judecată în 23 iulie.

SIF Banat Crişana a făcut o cerere de intervenţie, aşa cum era de aşteptat.

La Tribunalul Dolj, SIF Oltenia, Ciurezu, se judecă cu părţi din propria tabără. Drăgoi are doar două soluţii - intervenţia şi demersul agresiv de a numi avocaţi noi care să reprezinte SIF Oltenia.

La termenul din 23 iulie, instanţa a respins cererea formulată de intervenientul accesoriu SIF Banat-Crişana, având ca obiect desemnarea unui curator special pentru pârâta SIF Oltenia, şi a acordat un nou termen de judecată în data de 13 august 2018.

Ar mai fi de adăugat că, pentru Tudor Ciurezu, e vital să nu piardă procesele de la Craiova. Dacă nu câştigă acasă, pe teren propriu, ce aşteptări să mai aibă pe alte fronturi?!?

• Semnificative mase de investitori implicate fără voie şi fără noimă

În acest context, cu ASF presând SIF Oltenia, cu termenul de marţi, 23 iulie, în pregătire, luni, 22 iulie, în toată presa financiară a apărut un comunicat în care conducerea SIF 5 este somată să pună în aplicare decizia ASF. Comunicatul este agresiv, aspru, intransigent şi se vrea autoritar.

Bine, dar cine putea soma SIF Oltenia pe un ton arţăgos şi cu pretenţii de autoritate?!?

Cică Asociaţia Investitorilor de pe Piaţa de Capital...

N-auzisem de o asemenea năzdrăvănie. Dar eram obişnuit cu ONG-uri, particulare, cu asociaţii care, prin echivoc, se substituie formal unor autorităţi ale Statului Român. Există bunăoară o pleiadă de Asociaţii pentru Protecţia Consumatorului pe care fraierii le iau drept ANPC, Asociaţii Sanitar Veterinare care se vor luate drept ANSVSA, Asociaţii pentru drepturile Omului, pentru apărarea deţinuţilor etc. etc,

Dar cum ar putea exista o asociaţie a investitorilor de pe piaţa de capital?!?

Să fie posibilă o asemenea năzbâtie în Wonderland-ul românesc şi eu s-o ignor?

L-am întrebat pe informatul şi talentatul meu tânăr coleg, domnul Mihai Gongoroi, cine sunt asociaţii inves­titori ai pieţei noastre de capital?

"Domnule", mi-a spus, "e o organizaţie a unui oarecare Laviniu Beze, numai de el am auzit, legat de asociaţie".

Bine, bine, e un domn care se ocupă, care administrează iniţiativa, dar n-ar trebui să fie o listă lungă şi prestigioasă de asociaţi, Elliott, Franklyn Templeton, BRD, Swiss Capital, Simiones­cu, Siminel, fonduri de pensii britanice ş.a.m.d.? Ei bine, nu.

Cică AIPC e Laviniu Beze şi atât.

Cum se poate, m-am mirat eu, cum poate o asociaţie să reprezinte interesele unora care nu fac parte din ea?

O asociaţie de locatari, bunăoară, e compusă din locuitorii unui imobil, din cei ai unei scări de bloc, nu vine un băiat din Militari să trateze în numele unui grup de moşi şi babe din Colentina.

O asociaţie profesională e compusă, prin aderare voluntară, asumată, de către cei din breaslă. La fel e cu barourile, cu ANEVAR, cu Clubul Automobilistic şi aşa mai departe...

Cum îi reprezintă Beze pe investitori? I-o şti oare pe toţi? Şi eu sunt investitor pe piaţa de capital, şi muierea, şi tata, săracul, Dumnezeu să-l ierte de rezidual, toţi suntem, mulţi sunt şi habar n-au cine-i Beze!

• Asociaţia investitorilor pieţei de capital are zero personal, zero fonduri şi cheltuieli de 164 de lei pe an!

Am sunat pe toată lumea, am întrebat în stânga şi-n dreapta.

Mărturisesc că rar mi-a fost dat să mă confrunt c-o asemenea unanimitate degrabă pornită să emită consideraţii depreciative la adresa unei persoane.

Eu sunt un tip practic, exact, n-am trebuinţă de judecăţi de valoare şi de păreri subiective. Am nevoie de informaţii, de date precise, obiective, incontestabile.

Am căutat pe LinkedIn, am mers pe site-urile prăfuite ale diverselor entităţi juridice, comerciale, am consultat Registrul Comerţului, Ministerul de Finanţe şi portalul Ministerului Justiţiei.

Am descoperit un profil edificator...

Laviniu Dumitru Beze s-a născut în 1974, a făcut liceul în Drobeta Turnu Severin şi a absolvit, ca matematician, Universitatea din Timişoara, în 1997.

A lucrat sau a colaborat la Procter&Gamble, British American Tobacco, E&Y, KPMG, Bearing Point, Raiffeisen Investment.

A fost matematician în finanţe, contabil, auditor, funcţionar bancar.

Orice, numai investitor nu.

Este proprietarul BB Consulting, din 2005 (sediu la bloc, în sectorul 6, în ultimii cinci ani firma n-a avut nici salariaţi, nici cine ştie ce activitate. LDB se recomanda "consultant financiar certificat de ASF" (!) )

Este membru în CA la Impact-ul lui Iaciu, împreună cu Daniel Pandele, două tanti şi un nenea.

A fost membru CA la Rolast SA şi la Cominco SA (societate listată pe RASDAQ, apoi pe AERO, delistată în 2016, intrată în insolvenţă şi apoi în faliment. La data delistării, unul din acţionari era Swiss Capital).

Laviniu a candidat la poziţia de membru al CA la SIF1, în 2015, alături de alte 20 de persoane.

A candidat la un loc de membru în CA al SIF4 în 2018, împreună cu alte 29 de persoane.

A fost asociat la CS Universitatea Craiova (5%) cu Adrian Andrici. A participat la o conferinţă de presă a clubului în calitate de investitor, alături de Răzvan Cucui şi Lia Olguţa Vasilescu. Niciunul din ei nu era, de fapt, investitor. Investitori erau Andrici, sponsorul Mihai Rotaru, George Brăiloiu (CSU avea tricouri inscripţionate "KDF Energy" la acel moment).

De unde până unde e Laviniu Beze investitor pe piaţa de capital şi pe ce alţi investitori îi reprezintă?!?

Chiar dacă s-a mai întâmplat el pe lângă niscai granzi investiţionali, a făcut-o pe la periferie, prin intermediari subalterni ai masterminzilor.

AIPC s-a băgat ades în seamă în ultimii ani. Prin comunicate...

Dar...

Conform MF, Asociaţia Investitorilor de pe Piaţa de Capital a avut, în anul 2018, personal - 0, venituri din activităţi fără scop patrimonial - 0, cheltuieli 164 lei.

E un ONG care practic nu există.

Adresa de e-mail pe care o publică Laviniu este: beze@asociatiainvestitorilor.ro.

Site-ul http://www.asociatiainvestitorilor.ro nu afişează nimic. Domeniul este înregistrat din 2008 pe numele companiei Greenred Soft SRL din Buzău. Firma are ca domeniu de activitate administrarea paginilor web, nu are angajaţi şi are cifră de afaceri 0 (zero) în ultimii cinci ani.

Adresa www.aipc.ro, dată contact pe site-ul https://betterfinance.eu/ nu funcţionează.

Domeniul aipc.ro este liber.

Domeniul aipc.org aparţine unei alte organizaţii, fără legătură cu piaţa de capital, deşi Beze oferă la un moment dat şi adresa de contact secretariat@aipc.org .

AIPC e Beze şi atât. Înafară de numărul minim de membri cerut de lege, la înfiinţare, trei.

AIPC nu are sediu, angajaţi, site, activitate, bani, active, nimic.

E o chestie în numele căreia Laviniu Dumitru Beze face scrisori, somează lumea, abuziv, şi face dezordine-n ţară.

• Apel la presa respectabilă să manifeste mai multă prudenţă

Comunicatul din 22 iulie, prin care AIPC somează autoritar SIF Oltenia să pună în aplicare neîntârziat decizia ASF, "considerând că a nu da curs solicitării unei AGA afectează drepturile acţionarilor, atât la nivelul societăţii cât şi, în general, la nivelul Bursei", a fost publicat de către:

Bursa

Ziarul Financiar

https://www.wall-street.ro/

https://www.orange.ro/

https://www.primet.ro/ (Prime Transaction)

https://www.pescurt.ro

https://www.profit.ro

https://www.pontbursier.ro

https://www.astazi.ro

https://edufin.online (Educaţie financiară)

https://www.agf.ro (Adunarea Generală a Forumiştilor)

Am întrebat, pe unul, pe altul:

"De ce publicaţi un comunicat care, pe un ton autoritar, imperios, dând impresia unei false calităţi oficiale, dis­pune luarea unei măsuri, în numele unei largi categorii, în apărarea unei cauze inexistente?"

Lumea a ridicat sincer din umeri.

Pun la dispoziţia doritorilor întregul material documentar relativ la AIPC şi la persoana domnului Laviniu Dumitru Beze şi somez, la rândul meu, la a se purcede cu mai mult scepticism în întâmpinarea unor asemenea demersuri.

Publicarea unei adrese acoperite de impostură şi periculos echivoc, mama şi tata înşelăciunii, poate genera un curent de opinie fals şi dăunător.

Voi sesiza, de asemenea, organele competente ale Statului Român pentru a sancţiona dar, mai ales, pentru a preîntâmpina reiterarea unor ase­menea incidente.