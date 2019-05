Noul program Prima Casă aduce veşti proaste pentru rentieri, pentru că este foarte posibil ca noul program de subvenţionare a celor care doresc să devină proprietari de locuinţe să mute o felie consistentă din segmentul chiriaşilor în cel al debitorilor pentru că în noua sa formulă Prima Casă este mult mai atractivă. În primul rând, dobânda fixă. Cu 5,5% pe an nu te mai temi că inflaţia va strica iar coafura Robor (mă rog, IRCC). Cine a luat credite Prima Casă la Robor sub 0,7% şi a văzut apoi cum indicatorul trece de 3% ştie despre ce vorbesc. Bine, dar şi acum dobânda din program este tot prin zona 5-5, 5%, deci care e avantajul? Dincolo de faptul că avem dobândă fixă vs dobândă variabilă, autorităţile au gândit noua formulă a programului de creditare cu un set de bonificaţii. Mai exact, ai bonusuri în funcţie de venituri şi situaţia socială astfel încât dobânda poate scădea chiar semnificativ. Astfel, plăteşti cu 2,6 puncte procentuale mai puţin dacă ai venituri sub 6.000 de lei/lună (de două ori salariul mediu), sau 7.000 de lei pentru o familie formată din doi adulţi, 8.000 de lei pentru o familie cu un copil sau 9.000 de lei pentru o familie cu doi sau mai mulţi copii. Deja ajungem sub 3%. Suplimentar, se mai acordă încă o reducere de 1 punct procentual la dobândă pentru cei care au un copil, respectiv cu 2 puncte procentuale pentru familiile cu doi copii sau mai mulţi (aici intră inclusiv de persoanele care au copii în îngrijire în calitate de asistenţi maternali). Familiile cu persoane încadrate în grad de handicap grav beneficiază de asemenea de 1 punct procentual de reducere a dobânzii. Reducerea cumulată pentru un contract nu poate depăşi 4,6 puncte procentuale, dintr-un cost al creditului de maximum 5,5% pe an, ceea ce înseamnă că unii beneficiari ar putea plăti o dobândă de numai 0,9%! Sigur, nu toţi aplicanţii vor avea venituri modeste, mai mulţi copii în întreţinere, eventual cu handicap. Dar ştiu destule mame singure cu unul sau doi copii şi mulţi tineri cu venituri sub 6.000 lei care nu mai vor să stea cu părinţii. Iar vestea bună pentru ei este că facilităţile nu se opresc la discounturile de dobândă. Dacă îşi iau locuinţe noi preţul pe mp plătit dezvoltatorului ar putea scădea cu 700 lei (147 euro) printr-o subvenţie acordată de stat acestuia. Cum preţul la care se livrează apartamentele în marile oraşe este în jur de 800-1.000 euro/mp, rezultă o reducere de 15-20% din preţul locuinţei, deloc de neglijat. Un apartament de 50.000 euro s-ar ieftini, astfel, la 40.000 euro, iar dacă dobânda mai şi scade sub 3%... de ce ai mai rămâne în chirie? Cu atât mai mult cu cât în caz de executare silită poţi spera să te înţelegi mai bine cu statul decât cu băncile având în vedere că ponderea garanţiilor de stat în noul program ar creşte de la 50% la 80%.

În plus, de ce ai mai dori să rămâi în chirie având în vedere că ai plăti ca rată o sumă mult mai mică decât dai acum pe chirie (în eventualitatea că prinzi discounturile de dobânda din plin)? Am făcut o simulare pe site-ul CEC (probabil o instituţie ce va bifa negreşit viitorul program), pornind de la un venit lunar de 5.900 lei, un credit Prima Casă în valoare de 200.000 lei şi 30 de ani perioada de rambursare. Rata este de aproximativ 1.100 lei la o dobândă de 5,18% în acest moment. Cum se vede, rata e cam cât o chirie pentru 2 camere fără pretenţii în cartierele periferice ale Bucureştiului. Ce se va întâmpla însă dacă dobânda scade cu 3,6% în noul program (venituri sub 6.000 lei şi un copil în întreţinere) şi ajunge la 2,9%? Cine ar mai plăti 1.100 lei pentru chirie când ar putea avea propriul apartament la o rată aferentă creditului aproape la jumătate?