Este greu să nu dai azi peste o casă de pariuri strecurată între o bancă şi o farmacie. Ba aş zice că dinamica este favorabilă caselor de pariuri; bănci sau farmacii am mai văzut trăgând obloanele, case de pariuri nu prea. Mai degrabă am văzut apărând mereu altele noi. Având în vedere dimensiunea fenomenului nu prea are rost întrebarea "oare românii profită de casele de pariuri sau sunt simpli cotizanţi la bunăstarea acestora?". Am vrut să văd însă cum se descurcă specialiştii în pariuri, dacă ei pot extrage cu regularitate o rentă din această activitate. Care, în paranteză fie spus, nu e deloc simplă, trebuie să ai cunoştiinţe în domeniul în care pariezi şi să ştii să îţi controlezi bine emoţiile (ai emoţii mai mari când pariezi pe sport decât dacă ai juca la bursă, acolo speculaţiile nereuşite se pot transforma în investiţii pe termen lung pe când la pariurile sportive e "totul sau nimic").

Ei bine, un astfel de site unde se pot urmări pe termen mai lung prognozele specialiştilor în pariuri e pariurix.com. Poţi urmări evoluţia "pariului zilei" (un pariu ales dintre toate cele furnizate de specialiştii site-ului ca având cele mai mari şanse de reuşită), biletul zilei (grupează mai multe pariuri pentru a creşte cota finală), biletul "cota 2" (de regulă 2 evenimente unde produsul cotelor este în jurul valorii 2), dar şi pronosticurile oferite de fiecare specialist în parte în ziua respectivă, centralizate pe luni şi pe ani. Deci ai material de studiu pentru şansele reale de câştig din pariuri sportive (atenţie, e vorba de persoane cu experienţă, nu orice începător poate avea rate similare de succes).

Şi acum să vedem nişte rezultate. Pariul zilei avea pe 15 iulie 11 pronosticuri câştigătoare şi 3 pierdute la o cotă medie de 1,67. Cu alte cuvinte dacă cineva paria câte 10 lei avea, la 140 de lei investiţi, un profit de 43 de lei, ceea ce nu e rău. Dar asta s-a întâmplat în iulie. În iunie performanţele sunt oarecum asemănătoare prin extrapolare (19 bilete câştigate, 5 pierdute, cota medie 1,71, profit de 85 lei) dar în mai am fi ieşit în pierdere (16 pariuri câştigate la 13 pierdute la o cota medie de 1,8-pierdere de 2 lei). În aprilie stăm chiar mai rău: 14 bilete câştigate la 14 pierdute, cota medie 1,7 pierdere de 42 lei . În martie avem 16 pariuri câştigate la 11 pierdute la o cotă medie de 1,7, ceea ce aduce un câştig de 2 lei presupunând că s-ar fi jucat pariuri de valoare egală (10 lei). În februarie avem mai multe bilete necâştigătoare decât câştigătoare (16 la 10, pierdere de 93 lei) iar în ianuarie 18 câştigate la 10 pierdute la o cotă medie de 1,7, ceea presupune un câştig de 26 lei. Cu alte cuvinte, pronosticul ales de specialişti zi de zi în 2019 drept cel mai probabil, la o cotă decentă cuprinsă între 1,6 şi 1,8 s-a dovedit foarte inspirat doar la nivelului ultimelor 2 luni iar dacă tragem linie sub 2019 ieşim cu un câştig minuscul, sub 50 de lei. Ceea ce n-ar fi chiar încurajator la peste o sută de pariuri luate în considerare.

M-am concentrat apoi pe prognozele celor 17 specialişti de pe site, unii dintre ei cu ani buni de pariuri în spate. Ei bine, per total, 6 erau pe minus, 4 aveau rezultate modeste, aproape de zero iar în doar câteva cazuri rezultatele erau spectaculoase (de exemplu Tudor Cosma: 256 câştigate la 143 pierdute în 2019, la cota medie de 1,7; Marian Cioată 138 câştigate la 178 pierdute în 219, la o cotă medie de 2, etc). Morala?

Pe termen scurt norocul îţi poate da mâna la pariuri, dar pe termen lung şansele nu sunt grozave, cel puţin dacă ne raportăm la specialiştii pariurix.com. Iar dacă despre specialişti vorbim în aceşti termeni, la ce să ne aşteptăm de la începători? De ce se întâmplă asta? Pe de-o parte din cauza sistemului gândit de informaticienii caselor de pariuri, marjele de profit pe care acestea şi le asigură indiferent de dinamica de pariere, diluând cotele reale oferite jucătorilor. Pe de altă parte, din cauza unor strategii greşite ale pariorilor, care joacă dezordonat, vor să dea marea lovitură fără să se gândeas­că la probabilităţi, îşi epuizează banca repede, etc, etc. Nu vreau să închei în cheie pesimistă pentru că am identificat şi variante în care şansele oferite pariorilor sunt decente. Mă refer la pachetele de bun venit unde casele de pariuri încearcă să atragă jucători noi şi, pentru a-i momi, au oferte tentante. De pildă la Casa Pariurilor clienţii noi primesc bonus de 100% din prima depunere (în limita a 200 lei) fără condiţii de rulaj şi de cote. Cine vine cu 200 lei, primeşte încă 200 lei din partea casei şi dacă joacă multe pariuri la cote mici din aceşti bani pleacă în mod sigur acasă cu mai mult decât a depus. La Admiral, pachetul de bun venit include dublarea cotei pentru primul pariu (în limita a 50 de lei) şi un pariu gratuit de 150 de lei (trebuie să alegi însă minim 3 evenimente pe bilet, la cote de minim 1,5-atenţie, se poate scoate doar profitul realizat, nu şi bonusul acordat). La Betfair se acordă regulat cote mărite pentru clienţii noi, dar pentru sume modeste de 5 sau 50 de lei (cum a fost cota 10 pentru o victorie a Simonei Halep în finala de la Wimbledon, dar apoi ai condiţii de rulaj la cota minimă de 1,2). La Unibet primeşti bonus de 100% din prima depunere, în limita a 300 lei, dar trebuie să rulezi apoi bonusul de 3 ori la cote de minim 1,4. Au şi alte case bonusuri de bun venit dar condiţiile de rulaj şi cote minime sunt draconice, aşa că nu le pot considera atractive. Strategia pentru aceste oferte: ia bonusul şi uită apoi de pariuri, în caz contrar câştigul favorizat prin pachetele de bun venit îţi poate ieşi pe nas...