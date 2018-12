Taxa bancară pregătită de Guvern prin OUG va face multe valuri în următoarele zile. Pe de o parte, influencer-ii din solda mediului bancar, sub o formă sau alta (fursecuri PR-istice, drepturi de autor etc.) vor încerca să demonstreze că această taxă, prea mare pentru ce se mai practică prin Europa, nu are nicio logică de vreme ce Roborul urmăreşte inflaţia şi nu alte interese, ba, mai mult, va fi transferată clienţilor sub forma costurilor mărite (taxe şi comisioane). Pe de altă parte, cei care au mai urmărit ce s-a întâmplat cu amendarea unor mari bănci internaţionale pentru manipularea Libor-ului şi cei care susţin inţiativa Guvernului vor argumenta că tentaţia de a licita în sensul creşterii indicatorului şi implicit a profitului băncilor există, că trebuie ţinută în frâu şi că, oricum, sectorul bancar tocmai a raportat profit istoric, aşa că are de unde da înapoi câte ceva în folosul comunităţii.

Să nu uităm un detaliu important: marja de profit a băncilor locale, care este printre cele mai mari din Europa. Iar dobânda la credite este Robor plus această marjă. Potrivit ultimului raport BNR privind Stabilitatea Financiară, dacă în România marja bancară medie pentru împrumuturile populaţiei se apropia de 7% în septembrie 2018, în Cehia aceasta era de aproximativ 3,5%, iar în Polonia - de aproximativ 4,2%, în timp ce în zona euro abia trecuse de 2%. Cu alte cuvinte, băncile sunt lacome nu pentru că manipulează sau nu Robor, ci pentru că aplică o ditamai marja de profit peste acesta. Şi acum vedem care ar fi putut fi calcul Guvernului (sau cel puţin eu sper să fi fost acesta). Aş rezuma cam aşa: dragi bănci din România, voi sunteţi cam lacome şi împovăraţi debitorul cu dobânzi cam măricele, mult peste nivelul Robor dacă e să ne uităm în special la creditele de consum. N-aţi vrea voi să îl lăsăţi să mai răsufle puţin? Ştim totate bla-blaurile cu cererea şi oferta, concurenţa, mâna invizibilă a pieţei (cine o fi dat oare peste mâna pieţei în Cehia şi Polonia?) etc. Ştim că nu vă putem obliga să ieftiniţi creditele (tot din raportul BNR reiese că în ultimul an băncile au crescut marjele cam cu 1,4% la împrumuturile acordate populaţiei, în paralel cu creşterea Robor!), dar vă putem stimula să o faceţi. Ia jucaţi-vă voi mai constructiv cu Roborul şi poa­te în felul ăsta are de câştigat şi debitorul de rând, şi Guvernul, care trebuie să se împrumute în lei (şi tot mai mult).

Vreau să spun că, prin "taxa pe lăcomie", autorităţile îşi asigură un an electoral fără surprize din partea băncilor (creşterea costului creditului n-ar da bine la alegători în 2019), iar dacă acesta se produce totuşi, măcar ca o parte din bani să se întoarcă la stat pentru a-i îmbuna pe cei supăraţi, sub forma unor noi programe cu impact social (gen rabla pentru electrocasnice, economisire pentru copii, vouchere de vacanţă etc). Interesant de remarcat, propunerea introducerii acestei taxe pe lăcomie vine în paralel cu impulsionarea adoptării legilor propuse de senatorul Zamfir, ceea ce denotă că băncilor li s-ar putea arăta o pisică mai mare pentru a accepta mai uşor una mai mică.