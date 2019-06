Preluarea Leumi Bank de către First Bank - autorizată de Consiliul Concurenţei

Preluarea Leumi Bank de către First Bank a fost autorizată de Consiliul Concurenţei, conform unui comunicat al instituţiei.

First Bank - fosta Piraeus Bank, cumpărată de fondul de investiţii J.C. Flowers - a achiziţionat 99,9235% din capitalul social al băncii Leumi.

Bank Leumi România este o instituţie de credit care face parte din grupul Bank Leumi şi care oferă servicii bancare pentru persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv conturi curente, depozite sau finanţări şi facilităţi de creditare.

First Bank este controlată de JCF IV Tiger Holdings S.a.r.l., al cărei capital majoritar este deţinut de J.C. Flowers IV, L.P., un fond consiliat de J.C. Flowers & Co. LLC, entitate înregistrată la Comisia pentru Valori Mobiliare şi Burse de Valori din SUA (United States Securities and Exchange Commission).

"Analiza Consiliului Concurenţei a condus la concluzia că operaţiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal", a transmis autoritatea de Concurenţă.

Într-un comunicat anterior, Consiliul arăta că, în conformitate cu prevederile Legii concurenţei, tranzacţia este o concentrare economică ce depăşeşte pragurile valorice prevăzute de lege, fiind supusă controlului Consiliului Concurenţei.

Valoarea tranzacţiei este supusă unor clauze de confidenţialitate, operaţiunea fiind aşteptată să fie finalizată în a doua parte a anului.

Dominic Bruynseels, preşedintele executiv al First Bank, a declarat, recent: "Această achiziţie face parte din strategia băncii de a-şi extinde şi consolida prezenţa în România, cu obiectivul de a deveni un actor puternic pe piaţa locală. Este cea de-a doua achiziţie pe care fondul american de investiţii J.C. Flowers & Co. o face în Româ­nia în mai puţin de un an, dovedindu-şi interesul şi angajamentul faţă de această piaţă valoroasă. Având în vedere orientarea noastră către achiziţii relevante, ne păstrăm deschiderea spre oportunităţi similare de creştere. Între timp, continuăm să facem business «The American Way», cu accent pe creştere, prin servicii de calitate oferite clienţilor, digitalizare şi eficienţă".

Hanan Friedman, prim vicepreşedinte executiv, director al Diviziei de Strategie, Inovare şi Transformare, Bank Leumi Israel, a subliniat: "Vânzarea Bank Leumi România către First Bank, care este deţinută de un lider al domeniului financiar internaţional, va permite continuarea implementării strategiei Leumi «follow your customer». Acest acord reprezintă un nou pas în implementarea strategiei internaţionale a Leumi, care se concentrează pe operaţiunile bancare comerciale ale filialelor noastre din SUA şi Marea Britanie şi pe colaborări cu companii locale importante în alte regiuni".

Bank Leumi România deţine o reţea naţională de 15 sucursale, are 200 de specialişti, administrează active de pes­te 250 milioane de euro şi depozite de 150 milioane de euro.

J.C. Flowers & Co. este unul dintre liderii domeniului de private equity, dedicat investiţiilor globale în indus­tria serviciilor financiare. Fondat în 1998, J.C. Flowers & Co. a investit pes­te 15 miliarde de dolari în 53 de companii de portofoliu din 18 ţări, într-o varietate de subsectoare ale industriei financiare, ce includ domeniul bancar, asigurări, reasigurări, servicii financiare specializate şi servicii de management al activelor. J.C. Flowers & Co. gestionează active de aproximativ 6 miliarde de dolari şi are birouri în New York şi Londra.