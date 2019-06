REVISTA PRESEI 18.06.2019

Adevărul

• Rareş Bogdan: Cei de la USR să se gândească dacă un calcul politicianist meschin e mai bun decât salvarea unei ţări

Publicaţia "Adevărul" scrie că: " Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat, luni seara, într-o emisiune la Antena 3, că USR ar trebui să se gândească "dacă un calcul politicianist meschin este mai bun decât salvarea unei ţări", referindu-se la faptul că acest partid a anunţat că nu va intra la guvernare decât după organizarea de alegeri parlamentare şi a precizat că el pledează pentru o mare coaliţie a opoziţiei şi susţinerea unui candidat unic la prezidenţiale.

Rareş Bogdan a precizat că PNL a spus clar de la început că trebuie să-şi asume guvernarea. Nu a existat nicio tabără care să spună că am risca să ne erodăm.

Bancherul

• BT ridica puternic stacheta dobanzilor la depozite

"Bancherul" scrie că: " Banca Transilvania (BT), liderul bancilor romanesti, a ridicat substantial stacheta dobanzilor platite pentru depozitele in lei ale populatiei, de la 2,5% la 3,5% la termen de 1 an, cu 2,5 puncte peste nivelul urmatoarelor doua banci ca marime, BCR si BRD, si cu un punct peste dobanda platita de CEC Bank.

BT a majorat si dobanzile pe termene mai lungi: de la 3% la 4% pe 2 ani si de la 3,5% la 4,25% pe 3 ani. Banca mai precizeaza ca noile dobanzi sunt valabile in perioada 12 iunie-12 septembrie 2019.

Cotidianul

• STS, luat la şuturi: "Nu mai are ce să caute!"

Publicaţia "Cotidianul" scrie că: " Senatorul PSD Şerban Nicolae a declarat luni seară că Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) "nu mai are ce căuta în procesul electoral", spunând că ar trebui să se revină la formula declaraţiei pe proprie răspundere atunci când se votează pe liste suplimentare.

"Singurul răspuns raţional este că o dată nu partidele fac anchete, cel mult noi putem să facem sesizări, dar cu certitudine va trebui să redefinim regulile de votare. Nu, nu am avut numărătoare paralelă. Îmi cereţi să îl întreb acum pe Liviu Dragnea de ce nu a realizat numărătoare paralelă? Habar nu am. În schimb, la alegerile următoare cu certitudine va trebui să eliminăm acele tablete cât se poate de dubioase. Poate au fost cu bună intenţie, dar rezultatele sunt cât se poate de dubioase", a afirmat Şerban Nicolae la Antena 3.

În opinia acestuia, STS nu mai trebuie să fie implicat în procesul electoral iar acele tablete folosite în secţiile de votare la europarlamentarele din 26 mai ar trebui să dispară la următoarele alegeri.

Naţional

• Caile Ferate Romane, puse pe butuci chiar de statul roman

Publicaţia "Naţional" scrie că: " Din 4.000 de vagoane, CFR Calatori are in prezent mai putin de 800, fapt ce a condus la un dezastru resimtit din plin de toti cei care indraznesc sa calatoreasca cu trenul. Statul roman nu a mai dat bani pentru investitii la calea ferata din 2011, iar ultimele achizitii de trenuri s-au facut prin 2006, cand au fost aduse sagetile albastre, spun sindicalistii CFR.

In timp de Franta anunta pentru acest an cumpararea a peste 1.700 de trenuri electrice, Autoritatea pentru Reforma Feroviara abia a lansat licitatia pentru achizitia a 80 de rame electrice, tip sageti albastre. Din 17 vagoane, cate aveau trenurile romanesti in vremurile bune, astazi abia de vezi agatate doua-trei vagoane, la care sunt adaugate si locomotive de rezerva, in caz ca cea principala se strica. Reducerea numarului de vagoane nu s-a facut in numele vreunei rentabilitati, caci afluenta de calatori a crescut foarte mult in ultimii ani. Iar acestora li s-au adaugat si studentii, cu gratuitati pentru calatorii nelimitate. In jurul Bucurestiului, pe o raza de 60-100 de kilometri, sunt circa 6 milioane de navetisti care folosesc ca mijloc de transport trenul. In fapt, numarul de vagoane s-a redus pentru ca nu mai exista. Si chiar si cele care mai sunt in circulatie au defectiuni care transforma calatoria cu trenul intr-un cosmar. In weekend, oamenii care au mers cu trenul la mare s-au sufocat in vagoane. Aerul conditionat era defect, iar geamurile nu erau proiectate sa se deschida.