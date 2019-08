Asociaţia Pro Consumatori trage un nou semnal de alarmă, care vizează direct viitorul, ţara noastră ocupă locul al doilea în Europa în privinţa obezităţii infantile!

Ce a contribuit la acest lucru? Mai multe răspunsuri oferă asociaţia, iată câteva, telegrafic: "Băutură din lapte cu caragenan, arome sintetice şi două linguriţe de zahăr! Brânzică de vaci cu soluţie de dezgheţare a drumurilor şi caragenan! Brânză topită cu 4 aditivi şi 312 kcal per 100 grame produs! Brânzeturile pentru copii au un conţinut mai mare de 300 kcal pe unitatea de vânzare! Cremă din lapte cu caragenan şi urme de cacao! Desert din lapte cu caragenan! Desert din lapte cu 9 aditivi! Desert din lapte cu dioxid de titan! Iaurt cu ulei de palmier! Iaurt cu urme de biscuiţi! Iaurt îndulcit cu două linguriţe de zahăr! Iaurt cu apă, zahăr şi două E-uri! Brânză de vaci pentru copii cu 3 linguriţe de zahăr! Lapte cu cacao şi 5 aditivi!"

Cum s-a ajuns la rezultatele de mai sus? Asociaţia Pro Consumatori membră a Organizaţiei Europene a Consumatorilor, a analizat 32 de produse din lapte fabricate pentru copii. Care sunt principalele cauze ale creşterii ratei obezităţii? Principalii responsabili pentru creşterea ratei obezităţii sunt dietele nesănătoase, în combinaţie cu lipsa activităţii fizice, sau altfel spus, un dezechilibru între aportul caloric şi caloriile consumate. Cu cât acest dezechilibru are loc pe o perioadă mai mare de timp, cu atât creşte riscul apariţiei obezităţii. Obiceiurile de consum s-au schimbat. Consumul de cereale şi fibre a scăzut, în favoarea grăsimilor, a adaosului de zahăr şi a produselor de origine animală. Cea mai răspândită afecţiune provocată de consumul excesiv de zahăr este obezitatea. Deşi zahărul nu este bogat în calorii, consumat în exces, poate afecta sistemul hormonal, ducând la creşterea apetitului, mărirea ţesutului adipos şi apariţia celulitei. Consumul de zahăr şi de produse zaharoase este cel mai mare inamic al pancreasului, care cu timpul, epuizat de efortul de a metaboliza cantităţi mari de zaharoză, începe să nu mai funcţioneze la parametrii normali. Aşa apare diabetul. Acesta generează complicaţii grave în organism.

Potrivit APC, un lucru deosebit de grav este adaosul de "zahăr ascuns" care poate fi găsit în diverse sortimente de produse alimentare şi cel mai grav, şi în alimentele destinate copiilor. Foarte important este să citiţi etichetele produselor, pentru a studia conţinutul lor de zahăr. Deşi pe etichetele unor produse, sucuri sau cereale, scrie natural, acest lucru nu este adevărat, de cele mai multe ori. Ingrediente precum fructoză din sirop de porumb, folosite ca îndulcitori, fac din produsele "naturale" adevărate bombe în alimentaţia copiilor. Alte ingrediente în care este "ascuns" zahărul sunt: fructoza, siropul de malţ, extractul de malţ, siropul de porumb, melasa, zahărul brun, zaharoza, malţul de orez, agava. Toate aces-tea reprezintă îndulcitori artificiali adău-gaţi în produsele destinate copiilor ce dăunează sănătăţii lor.

Afecţiunile cauzate de consumul excesiv de zahăr sunt următoarele: osteoporoza şi probleme legate de asimilarea calciului, scăderea imunităţii, cancer, în special cel de colon, gastrită, colită de fermentaţie, alergiile, scleroza, reumatismul, anemia, cardiopatiile, astenia, sinuzita, rinita. La copii, consumul frecvent de dulciuri influenţează procesele de creştere, ducând la apariţia rahitismului şi a fragilităţii osoase, declanşând pubertatea prematura, generând probleme de comportament (scăderea voinţei, predispunere la violenta, scăderea capacităţii de concentrare etc.).

Conferenţiar universitar doctor Costel Stanciu, Preşedinte APC, a abordat această temă delicată: "OMS recunoaşte că, în prezent, obezitatea are o pondere egală sau mai mare comparativ cu malnutriţia şi bolile infecţioase. Experţii OMS ne avertizează că în lipsa unor măsuri drastice de prevenţie şi tratament, până în anul 2025, peste 50% din populaţia lumii va fi obeză! Supraponderabilitatea şi obezitatea din perioada copilăriei vor duce la serioase probleme de sănătate în perioada de adult. Obezitatea la copii este asociată cu factorii de risc pentru bolile cardiovasculare, diabet, probleme ortopedice şi degradarea stării de bine psiho-sociale, incluzând tulburări alimentare, relaţii sociale precare şi dezavantaje educaţionale. Copilul supraponderal prezintă mai multe şanse să fie un adult supraponderal. Conform Legii nr. 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentatie sănătoasă în unitătile de învătământ preuniversitar prin aliment nerecomandat preşcolarilor şi şcolarilor, se întelege un aliment cu un aport substanţial de compuşi cu efect dăunător sănătătii, ca grăsimi, sare, zahăr, îndulcitori, aditivi alimentari, în detrimentul compuşilor cu efect benefic, cum ar fi fibre, vitamine, minerale. Potrivit aceluiaşi act normativ, în unităţiile de învăţământ preuniversitar nu sunt recomandate preşcolarilor şi şcolarilor alimentele cu un conţinut mai mare de 300 de kcal pe unitatea de vânzare, cu un conţinut mai mare de 15 grame zaharuri/100 grame produs, cu un conţinut mai mare de 20 grame grăsimi/100 grame produs, din care nu mai mult de 5 grame grăsimi saturate/100 grame produs şi nu mai mult de 1 gram acizi graşi trans/100 grame produs. Totodată, nu sunt recomandate preşcolarilor şi şcolarilor alimentele cu un conţinut de sare mai mare de 1,5 grame sare/100 grame produs. Zahărul ocupă poziţia a doua pe lista ingredientelor din lactatele şi deserturile pe bază de lapte fabricate pentru copii! Denumirile sub care sunt vândute aces-te produse sunt înşelătoare, induc impresia unor amestecuri formate din lapte şi alte ingrediente naturale. Având în vedere atât cantitatea mare de zahăr conţinută, cât şi compoziţia nespecifică, încărcată din punct de vedere chimic, nu recomandăm ca aceste alimente să facă parte din alimentaţia copiilor. Cu toate că România se confruntă cu o epidemie de obezitate infantilă, Guvernul României prin Minis-terul Sănătăţii nu întreprinde niciun demers legal în vederea interzicerii folosirii zahărului în produsele alimentare destinate copiilor. Consumul excesiv de zahăr şi grăsimi dăunează grav sănătăţii. Este mesajul pe care îl auzim de câţiva ani, însă foarte puţini dintre noi îl înţeleg, deoarece nu au cunoştinţe elementare de nutriţie. Din păcate, nici Guvernul Romaniei, recte Ministerul Sănătăţii nu finanţează campanii de informare şi educare bazate pe informaţii clare şi pe înţelesul consumatorului obişnuit."

Dumitru Bălan, nutriţionist, a pus în discuţie lipsa de preocupare a autorităţilor şi pe acest subiect: "Iată că a venit timpul să analizăm o temă extrem de importantă care are legătură cu sănătatea publică din România, mai ales dacă ne raportăm la statistica oficială a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii care plasează ţara noastră pe locul al treilea din Europa în clasamentul supraponderalilor. Din păcate, nu stăm mai bine nici pe segmentul copiilor, România ocupând locul al doilea în privinţa obezităţii infantile şi dacă alegem să proiectăm viitorul naţiunii pe tapetul prezentului, începem să înţelegem că situaţia nu este deloc favorabilă pentru populaţia noastră. Am ajuns să ne confruntăm cu acest adevăr, fiind-că autorităţile noastre nu au fost deloc preocupate să promoveze ideea consumului responsabil al alimentelor procesate care conţin zahăr adăugat, permiţându-le producătorilor să acţioneze după propriile interese. Nefiind reglementată cantitatea de zahăr care ar trebui adăugată în reţeta unui produs, producătorii au profitat de aceste lacune legislative, adăugând cantităţi importante de zahăr în aproape toate produsele procesate care se comercializează pe piaţa noastră. În anul 2016, doctorul Cristian Serafinceanu, preşedintele Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice ne avertiza că 11,6% din populaţia adultă a României, suferă de diabet zaharat, adică peste 1,5 milioane de români sunt afectaţi de această afecţiune. Mai mult decât atât, lipsa educaţiei nutriţionale în rândul populaţiei reprezintă un alt factor care a contribuit la creşterea ratei obezităţii infantile, întrucât părinţii nu citesc cu atenţie etichetele produselor, alegând de cele mai multe ori produsele ieftine şi slab calitative, în detrimentul celor sănătoase şi fără etichete. Nu trebuie să uităm că în unităţile publice de învăţământ tema "consumului iraţional de zahăr" nu este dezbătută mai deloc de către cadrele didactice, Ministerul Învăţământului neintroducând în programa şcolară o disciplină vitală pentru sănătatea copiilor şi anume educaţia nutriţională. Ba dimpotrivă, profesorii fac exact pe dos în timpul serbărilor sau diverselor concursuri şcolare, alegând să premieze copiii cu multe sacoşe de moşi din ciocolată şi de ouă pline cu surprize. Iată că în prezent culegem "roadele" seminţelor cultivate ieri, de aceea nu trebuie să ne mirăm că am ajuns în situaţia de a ocupa locurile fruntaşe în privinţa numărului de copii suferinzi de obezitate şi de diabet. Ei bine, cei mai mulţi dintre români nu realizează că zahărul este un ingredient asociat în mod direct cu apariţia bolilor cardiovasculare şi cu diabetul, peste 4 milioane de conaţionali suferind de aceste afecţiuni care reprezintă prima cauză a decesului în ţara noas-tră. Cei mai mulţi dintre ei au apărut ca urmare a adoptării unui regim de viaţă nesănătos, făcând tot mai puţin sport şi mâncând cât mai mult zahăr. Partea proastă este că zahărul nu se regăseşte numai în dulciuri sau în băuturile acidulate, ci şi în alte produse alimentare foarte consumate cum ar fi lactatele. Este trist că cei mai mulţi dintre cumpărători nici măcar nu se uită pe etichetele iaurturilor cu fructe, iaurturilor cu bile de cereale şi ciocolată sau pe eticheta unei cutii de brânză proaspătă de vaci cu fructe adăugate, atunci când le adaugă prea repede în coş. (...) Legătura dintre consumul de zahăr şi apariţia obezităţii este una directă, aceasta crescând în acelaşi timp şi ris-cul de apariţie a diabetului. De altfel, studiul intitulat "The Relationship of Sugar to Population-Level Diabetes Prevalence: An Econometric Analysis of Repeated Cross Sectional Data", publicat în anul 2013 a analizat obiceiul de consum al locuitorilor din peste 175 ţări, ajungând la concluzia că suplimentarea cantităţii de zahăr în dietele lor era legată de o creştere a ratei diabetului. În acest studiu, procentul celor suferinzi de diabet creştea cu 1% la includerea zilnică în dietă a unei porţii suplimentare de 150 de calorii provenite din zahăr. Totodată, consumul în exces al zahărului creşte incidenţa apariţiei bolilor cardiovasculare, studiul intitulat "Added Sugar Intake and Cardiovascular Diseases Mortality Among US Adults" şi publicat în anul 2014 dovedind această relaţie de cauzalitate. Astfel, persoanele care consumau cel puţin 25% din totalul caloriilor zilnice provenite din zahăr aveau un risc dublu de deces în urma declanşării unei boli cardiovasculare, comparându-le cu cele care nu includeau în dieta zilnică mai mult de 10% din totalul caloriilor provenite din zahăr. Acesta este şi motivul pentru care Asociaţia Americană a Inimii recomandă un consum zilnic de zahăr de max 9 linguriţe (aprox. 150 kcal) în cazul bărbaţilor şi de max 6 linguriţe în cazul femeilor (aprox. 100 kcal), pentru a nu creşte riscul declanşării afecţiunilor cardiovasculare."

O astfel de problemă trebuie rezolvată cât mai rapid, iar soluţia nu stă exclusiv în mâna familiei.