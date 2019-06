Echipa naţională de tineret a reuşit o performanţă extraordinară la turneul final al Campionatului European, calificarea în semifinale, care asigură automat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokio de anul viitor (după o pauză de 56 de ani).

Puţini anticipau un astfel de parcurs, având în vedere baza de selecţie relativ redusă şi puţinătatea investiţiilor în sectorul juvenil. O măsură a FRF - care a obligat echipele din Liga 1 să folosească meci de meci un jucător autohton sub 21 de ani - şi ambiţia unui om - fostul mare fotbalist Gheorghe Hagi şi-a riscat averea pentru a construi o academie de fotbal - au contribuit la apariţia acestei generaţii de excepţie. Rezultatele de la turneul final, victorii cu Croaţia şi Anglia şi egal cu Franţa nu lasă loc de interpretări sau discuţii inutile înaintea semifinalei cu Germania. Pentru ca această performanţă să nu reprezinte un simplu accident, ideal ar fi ca modelul academiei lui Hagi să fie preluat, iar autorităţile să investească în infrastructura sportivă. Selecţionerul echipei naţionale de seniori, Cosmin Contra, speră că performanţa "tineretului" va determina autorităţile din ţară să dezvolte infrastructura sportului: "S-a reuşit o performanţă extraordinară după foarte mulţi ani, s-a câştigat o grupă la un campionat european, suntem în semifinale, suntem la olimpiadă, ar trebui să fie un punct zero pentru fotbalul românesc, poate politicul, autorităţile din România, politicienii să încerce să găsească resurse pentru a dezvolta mai mult infrastructura sportului din Româ-nia. Odată ajunşi aici suntem capabili de orice. Orice echipă care ajunge în semifinalele unui campionat european poate să câştige şi eu cred că băieţii au demonstrat că sunt capabili să facă lucrul acesta. Avem o zi de odihnă mai puţin decât Germania, dar cu această forţă mentală aratătată de ei în cele trei jocuri, suntem aici să-i ajutăm să creadă că, odată ajunşi în semifinale, pot fi cei mai buni. Nu văd de ce nu am juca şi finala. Ajunşi aici trebuie să fie ambiţioşi, conştienţi de faptul că sunt la două jocuri de a câştiga un titlu european. Această mentalitate şi încredere pe care o au aici o să încerc să o aduc la echipa mare, când vor veni şi sper să ne ajute şi la echipa mare să ne califi-căm la Campionatul European".

Revenind la turneul aflat în plină desfăşurare, selecţionerul Mirel Rădoi mizează şi în semifinale pe aportul publicului, la meciul cu Franţa aproape 10.000 de fani au susţinut echipa noastră: "Istoria continuă, povestea continuă şi indiferent de adversar trebuie să continuăm povestea asta frumoasă. Felicit jucătorii, felicit suporterii: aţi fost minunaţi, sunteţi şi veţi fi minunaţi. Veniţi alături de noi să ne bucurăm împreună la următoarele rezultate". Căpitanul echipei, portarul Ionuţ Radu este convins că această echipă va face performanţe în continuare: "Le mulţumesc tuturor românilor care au ne-au susţinut astăzi la stadion şi tuturor românilor care ne-au susţinut din ţară. Am primit mesajele tuturor. Nu sunt cuvinte să descriu acest sentiment, calificarea în semifinale. Am spus după meciul cu Ţara Galilor că venim aici să ne jucăm şansele şi să ajungem cât mai sus posibl şi a fost foarte bine, suntem un grup excepţional. Sunt extrem de fericit. Nu m-am îndoit niciun moment că ne putem să ne calificăm, am venit încrezători în forţele noastre, în forţa grupului pe care îl avem şi s-a văzut şi în teren că nimeni nu s-a dat bătut până la sfârşit. Am reuşit ceva incredibil, ceva istoric. Nu ne dădea nimeni nicio şansă, dar am tăcut din gură şi am spus doar că va vorbi echipa noastră. Sunt fericit că le-am arătat tuturor din întreaga lume că echipa României are o inimă super-mare. Sunt foarte dedicat când vin la echipa naţională, voiam să scriem istorie, să fim pe prima pagină în toată lumea şi uite că reuşim. Vreau să aveţi încredere maximă în noi pentru că sunt sută la sută convins că nu o să vă dezamăgim, să fiţi toţi cu noi şi să ne trimiteţi toate gândurile voastre pozitive, toată dorinţa pe care o aveţi şi să vedeţi că România va ajunge în topul lumii, foarte curând". Atacantul George Puşcaş a declarat că echipa naţională de tineret nu se mulţumeşte doar cu calificarea în semifinalele Campioantului European: "Acest drum nu se va opri aici niciodată, la cât entuziasm am văzut şi la câtă bucurie. Câtă muncă a fost în grupul ăsta, nu se va opri aici cu siguranţă. Nu m-am îndoit în niciun moment, pentru că ştiam că din primul meci, din primele minute am avut entuziasmul potrivit, am abordat meciurile aşa cum a fost nevoie şi am simţit că grupul ăsta va ajunge în semifinale. Ne-au rămas două meciuri şi dacă o să joc într-un picior, o să dau totul şi o să mă recuperez în trei zile, sută la sută. Mă simt obosit, toată echipa se simte obosită, dar avem timp până joi să ne recuperăm cât mai bine. Dacă am ieşit dintr-o astfel de grupă nu ar trebui să ne mai gândim la adversar şi să jucăm la fel cum am făcut-o până acum".

Pentru că aceşti jucători reprezintă viitorul echipei naţionale de seniori, merită să reamintim lotul prezent în Italia: Portari: Ionuţ Radu (Genoa), Cătălin Căbuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB); Fundaşi: Cristian Manea (CFR Cluj), Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alexandru Paşcanu (Leicester City), Virgil Ghiţă (FC Viitorul), Florin Ştefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Radu Boboc (FC Viitorul), Ricardo Grigore (FC Dinamo Bucureşti); Mijlocaşi: Tudor Băluţă (FC Viitorul), Dragoş Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicâldău (U Craiova 1948 CS), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Darius Olaru (Gaz Metan Mediaş), Vlad Dragomir (Perugia); Atacanţi: George Puşcaş (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg fB), Andrei Ivan (Rapid Viena).

În penultimul act al CE, echipa noastră va întâlni Germania, deţinătoarea trofeului, la Bologna, în cealaltă semifinală urmând să se întâlnească Franţa şi Spania, la Reggio Emilia.