Viorica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidenţiale

Viorica Dăncilă a fost votată, astăzi, în Biroul Permanent Naţional al PSD pentru a fi candidat la Preşedinţie, decizia urmând să fie validată în Comitetul Executiv.

Votul privind desemnarea lui Dăncilă ca prezidenţiabil PSD nu a fost unanim.

----

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, astăzi, în cadrul Biroului Permanent Naţional al PSD, că se retrage din cursa pentru alegerile prezidenţiale, potrivit unor surse care au participat la reuniune.

Anterior, înainte de şedinţa BPN al PSD, Gabriela Firea a afirmat că nu se pune problema să renunţe la acest demers, menţionând că sunt colegi care consideră că ea ar reprezenta "o gură de oxigen" pentru partid.

----

Premierul Viorica Dăncilă, preşedintele PSD, a declarat, astăzi, înainte de şedinţa Biroului Permanent Naţional, că un sprijin din partea ALDE şi a PRO România este important pentru social-democraţi, dar a subliniat că partidul pe care-l conduce este hotărât să meargă în alegerile prezidenţiale şi să le câştige.

Dăncilă a precizat că pentru desemnarea candidatului la prezidenţiale va exista un vot în şedinţele BPN şi CEx.

Întrebată dacă-şi va anunţa candidatura la prezidenţiale, ea a răspuns: "Vedem ce spun colegii".

"Bineînţeles că un sprijin din partea ALDE şi PRO România este un sprijin important, pentru că fiecare aduce un aport, dar PSD este hotărât să meargă în aceste alegeri nu numai să intre în turul 2, ci să le câştige", a afirmat Dăncilă, întrebată dacă prezidenţiabilul social-democrat va reuşi să intre în turul 2 al alegerilor prezidenţiale fără susţinerea ALDE şi a PRO România.

Ea a punctat că "nu a eşuat nicio negociere" în urma discuţiilor avute cu ALDE şi PRO România.

"A fost un început de discuţii, bineînţeles că fiecare lider trebuie să vorbească cu membrii săi", a adăugat ea.

----

"Am venit la şedinţa Biroului Permanent şi la cea a Comitetului Excutiv, vreau în primul rând să vorbesc cu colegii mei. Nu se pune acum în discuţie problema unei retrageri pentru că nu am de ce, nu am vrut altceva decât ca PSD să prezinte în faţa românilor, în special în faţa membrilor de partid, ca o formaţiune politică democrată în care sunt permise dialogurile. Iată că am avut aceste discuţii şi în cadrul statutar şi au fost acele replici prin mass media, dar gândurile au fost întotdeauna pozitive pentru formaţiunea politică. Cred că totul s-a desfăşurat cu bun simţ", a afirmat Firea, la începutul şedinţei conducerii PSD, întrebată dacă are de gând să renunţe la candidatura la preşedinţie.

Ea a spus că sunt membri ai PSD care consideră că partidul trebuie să câştige alegerile prezidenţiale, nu numai să intre în turul II.

"Sunt colegi care spun că aş reprezenta o variantă mai bună, o soluţie potrivită în context politic, că aş fi o gură de oxigen pentru PSD, după pierderea alegerilor europarlamentare", a mai spus Firea.

Aceasta a adăugat că nu ia în calcul o candidatură independentă şi va respecta decizia colegilor din PSD.

"Aşa cum în viaţa personală dragoste cu de-a sila nu se poate, eu am vrut să fac un bine partidului - sau eu aşa am considerat că e bine pentru partid. Dacă colegii mei, în majoritate covârşitoare, nu consideră că această cale e potrivită pentru ei şi doresc o altă variantă, nu pot decât să accept votul. Sau poate nu se va ajunge neapărat la vot. (...) Eu voi spune colegilor mei cum am văzut şi cum văd lucrurile şi care sunt atuurile mele, pentru a deveni candidatul la alegerile prezidenţiale ale PSD. Fireşte, ideal ar fi fost să avem o alianţă cu ALDE şi Pro România. Înţeleg din negocierile care s-au purtat ieri că aceasta nu este posibilă, ce puţin pentru primul tur. Poate, eventual, pentru al doilea tur. Eu nu pot să impun ceva colegilor mei. Nu ştiu, poate va veni vreodată şi vremea mea, să spunem. Normal este să respect decizia colegilor", a declarat primarul Capitalei.

Gabriela Firea a mai precizat că este normal ca membrii PSD să îşi asume rezultatul votului la alegerile prezidenţiale

----

Preşedintele PSD Sector 5, Daniel Florea, a declarat, astăzi, că premierul Viorica Dăncilă este un candidat "redutabil" pentru alegerile prezidenţiale şi, faţă de Gabriela Firea, are o susţinere mai largă în rândul membrilor de partid şi al conducătorilor de organizaţii.

"Cred că avem înţelepciunea astăzi să alegem un candidat care să poată să fie susţinut de tot partidul şi care să poată să rezolve conflictele care au existat în interior şi care să dea senzaţia de echilibru şi de forţă şi să şi demonstrăm asta în campanie. Cred, într-adevăr, că doamna Dăncilă este un candidat redutabil şi sunt convins că, nu numai că vom intra în turul 2, dar avem şanse reale să câştigăm prezidenţialele", a susţinut Florea, înainte de şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD.

Întrebat ce are în plus Viorica Dăncilă faţă de Gabriela Firea, el a răspuns: "Cred că are o susţinere mai largă în rândul membrilor de partid şi al conducătorilor de organizaţii şi cred că doamna Firea are înţelepciunea necesară să înţeleagă că conflictele trebuie să fie rezolvate în interior".

"Cred că nu mai există în acest moment conflicte nici în organizaţia de Bucureşti, nici în PSD la nivel naţional şi cred că vom putea să ieşim cu un asemenea punct de vedere cât mai repede, fie după BPN, fie după CEx, dar sunt convins că nu vor fi dispute interne în aceste două şedinţe", a afirmat Florea.

-----

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a afirmat, astăzi, că ALDE nu va ieşi de la guvernare, declaraţia fiind făcută înaintea şedinţei Biroului Permanent al PSD.

"Nu cred că ALDE va ieşi de la guvernare. Sunt oameni responsabili, îşi dau seama că stabilitatea în această ţară este foarte importantă", a precizat liderul social-democrat.

-----

Conducerea PSD se reuneşte, astăzi, la Palatul Parlamentului, pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidenţiale, care urmează să fie validat de către Congres pe 3 august.

Astfel, Biroul Permanent al PSD se va întruni începând cu ora 11,00, iar de la ora 12,00 este programată reuniunea Comitetului Executiv Naţional al partidului.

În 11 iulie, preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă, a declarat că, în cazul în care partidul îi va cere, va candida la alegerile prezidenţiale, menţionând atunci că opţiunea sa este de a merge "în spatele altui candidat".

Mai mulţi lideri ai PSD şi-au anunţat intenţia de a candida la prezidenţiale: secretarul general al partidului Mihai Fifor, preşedintele executiv Eugen Teodorovici, deputatul Liviu Pleşoianu, senatorul Şerban Nicolae, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu. Ulterior, Eugen Teodorovici şi Mihai Fifor au renunţat la candidatură.

Şi primarul general Gabriela Firea a anunţat că intenţionează să intre în competiţia internă pentru prezidenţiale, motivând prin faptul că "lucrurile nu merg în direcţia bună pentru PSD".

Firea a spus, de asemenea, că premierul Viorica Dăncilă nu are cum să fie candidatul social-democraţilor de succes la alegerile prezidenţiale câtă vreme nu a ajuns nici măcar la jumătate din scorul partidului.

Premierul Dăncilă i-a transmis Gabrielei Firea că discuţiile despre candidatura la alegerile prezidenţiale trebuie avute în forurile statutare ale PSD, adăugând că atunci când cineva iese în spaţiul public şi îşi atacă preşedintele partidului o face pentru imagine.

În 15 iulie, Comitetul Executiv Naţional al PSD a decis ca partidul să aibă un candidat propriu la prezidenţiale, iar Congresul care îl va valida va avea loc pe data de 3 august. Tot atunci, conducerea ALDE l-a validat pe liderul partidului Călin Popescu-Tăriceanu drept candidat la prezidenţiale.

În acest context, premierul Viorica Dăncilă a anunţat că va avea discuţii cu preşedinţii ALDE şi PRO România, subliniind că îşi doreşte o coaliţie a celor trei partide pentru a susţine un candidat la prezidenţiale. Conform preşedintelui PRO România, Victor Ponta, discuţiile au avut loc, însă nu s-a luat nicio decizie privind "candidaturi sau colaborări politice".

Anterior, liderii PRO România au precizat că ar dori un candidat propriu la prezidenţiale, senatorul Adrian Ţuţuianu afirmând că o candidatură independentă a Gabrielei Firea ar putea fi susţinută de partidul său.