VLAD DOICARU, HUAWEI:"România - în fruntea clasamentului UE, după anunţarea strategiei 5G"

• "Decizia SUA de restricţionare a Huawei nu este menită să susţină interesele publice"

• "Un număr mare de ţări, inclusiv Coreea de Sud, Marea Britanie, Elveţia, Italia şi Kuwait, au lansat reţele 5G comerciale, iar două treimi dintre acestea sunt construite cu echipamente Huawei"

• Tehnologia 5G, construirea oraşelor inteligente şi promovarea produselor din gama P30 prin campania locală de conştientizare asupra locurilor nevăzute "UnseenRomania", principalele proiecte ale Huawei din ţara noastră

Reporter: Cum vedeţi evoluţia pieţei din România comparativ cu alte pieţe din Europa unde este prezentă compania? Cum aţi descrie piaţa de la noi din ţară?

Vlad Doicaru: Aşa cum probabil ştiţi, Huawei România are peste 2100 angajaţi ce lucrează pentru biroul local, Centrul Global de Servicii, dar şi pentru Centrul European Financiar ce deserveşte peste 35 ţări europene care folosesc produsele şi serviciile Huawei. România este una dintre ţările în care Huawei a realizat investiţii importante, fiind şi una dintre cele mai semnificative pieţe din regiunea Europei Centrale şi de Est. România nu este doar lider în domeniul vitezelor de acces la Internet prin intermediul reţelelor fixe, dar şi un jucător puternic în domeniul calităţii reţelelor mobile. În plus, România are şi un ecosistem calitativ de talente locale, din ce în ce mai mulţi studenţi alegând o carieră în domeniul ICT.

Având în vedere cele de mai sus, România are un potenţial foarte mare în industria digitală.

Acum două săpătămâni, România şi-a anunţat strategia 5G, fapt ce o poziţionează în fruntea clasamentului în UE, alături de ţări ca Marea Britanie, Spania sau Italia.

Pe aceast fundament, suntem de părere că România poate profita de avantaje dincolo de industria IT&C, poate beneficia de transformări profunde în economie şi societate şi nu în ultimul rând, poate spori eficienţa unui număr foarte mare de industrii. Tehnologia 5G va genera creşteri în foarte multe domenii.

Reporter: Ce impact are interdicţia americană asupra afacerilor Huawei din ţara noastră?

Vlad Doicaru: După decizia departamentului de comerţ SUA de a adăuga Huawei pe Lista Entităţilor, lanţul logistic al Huawei s-a adaptat rapid pentru a respecta noile cerinţe legislative. Mulţi dintre partenerii noştri au ales să ne rămână alături şi să ne susţină în aceste momente sensibile, fapt pentru care le suntem recunoscători. Huawei România va continua să protejeze interesele clienţilor şi consumatorilor finali, pentru a păstra echilibrul în piaţă şi pentru a susţine o dezvoltare sănătoasă a industriei.

Reporter: Vedeţi o posibilă înţelegere cu Statele Unite pentru încetarea conflictelor apărute şi scoaterea companiei de pe lista neagră?

Vlad Doicaru: Huawei nu crede că decizia SUA este menită să susţină interesele publice şi în final va ajunge să genereze probleme economice companiilor americane cu care Huawei colaborează, va afecta mii de locuri de muncă şi va avea un impact negativ asupra modului de lucru dintre companii în lanţul de aprovizionare global. Mai mult, o piaţă fără un furnizor precum Huawei va adăuga sume la costul reţelelor 5G din Europa estimate la 55 miliarde de euro şi va întârzia lansarea tehnologiei 5G cu aproximativ 18 luni, conform unei analize realizate de Reuters.

Reporter: Cum comentaţi pierderile estimate la 30 de miliarde de dolari ale Huawei anunţate recent, ţinând cont că a înregistrat la nivel global cea mai rapidă creştere a vânzărilor pe piaţa gadgeturilor wearable, smartwatch-urilor şi a brăţărilor inteligente?

Vlad Doicaru: Cele 30 miliarde de dolari menţionate de fondatorul Huawei se referă la ajustarea cifrei de afaceri globale estimată pentru următorii ani, ceea ce înseamnă că Huawei va rămâne la nivelul actual de venituri, dar va înregistra creşteri mai mici, chiar şi în condiţiile unor presiuni politice externe.

Reporter: Care este atitudinea pe plan european faţă de colaborarea cu Huawei? Sunt şi alte state care arată o ezitare în colaborarea cu Huawei?

Vlad Doicaru: În fapt, observăm că din ce în ce mai multe ţări sunt deschise prezenţei Huawei în UE. Până la acest moment, Huawei a câştigat 50 de contracte comerciale 5G şi a livrat mai mult de 150 mii de staţii de bază. Încă din prima parte a acestui an, un număr mare de ţări, inclusiv Coreea de Sud, Marea Britanie, Elveţia, Italia şi Kuwait au lansat reţele 5G comerciale, iar două treimi dintre acestea sunt construite cu echipamente Huawei. Am putea să menţionăm câteva premiere în industrie precum:

- primele produse comerciale şi soluţii 5G la nivel de industrie care respectă standardele 3GPP şi avem un avans tehnologic faţă de concurenţă cuprins între 12 şi 18 luni conform estimărilor din piaţă;

- cea mai performantă gamă de device-uri 5G, ajutată de cipul multi-mode dezvoltat intern de Huawei, Balong 5000. Device-urile includ telefoanele Mate X, echipamentele pentru client 5G şi MIFI;

- modemul 5G pentru staţii de bază, Huawei TINGANG. Cu inovaţii revoluţionare în ceea ce priveşte integrarea şi puterea de procesare, acest chip facilitează funcţionarea emiţătoarelor 5G.

Suplimentar am lucrat cu parteneri din industrie pentru a extinde funcţionarea aplicaţiilor 5G la scară largă şi pentru a construi un ecosistem 5G puternic. De exemplu, am ajutat la realizarea serviciului de apeluri video între 3 operatori britanici reprezentativi şi am susţinut Vodafone pentru dezvoltarea de servicii de broadcasting video 8K.

Suntem de părere că România are nevoie de furnizori 5G performanţi şi competitivi care să poată ajuta industria digitală şi evolueze şi să lucreze în beneficiul societăţii şi consumatorilor.

Reporter: Aveţi în plan realizarea unui sistem propriu de operare? Care este stadiul acestuia?

Vlad Doicaru: Ştim că în ultima vreme au circulat diverse mesaje şi informaţii în media şi tocmai de aceea, pentru a răspunde tuturor acestor întrebari din partea consumatorilor noştri dar şi a publicului în general, am realizat platforma www.huaweimatters.com/ro. Aici pot fi găsite răspunsurile şi declaraţiile Huawei asupra chestiunii discutate.

Android este o platformă open-source, iar Huawei a adus contribuţii substanţiale la dezvoltarea şi creşterea acesteia în jurul lumii. Vom continua să lucrăm îndeaproape pentru a dezvolta acest ecosistem care a adus multiple beneficii atât utilizatorilor, cât şi întregii industrii.

Produsele vândute şi aflate în vânzare nu vor fi afectate. Utilizatorii vor putea să utilizeze în continuare aceste servicii ca şi până acum. Pentru modelele ulterioare aşteptăm ca discuţiile şi negocierile să se finalizeze şi cu siguranţă vom informa consumatorii de de îndată ce avem o decizie.

Reporter: Google a anunţat stoparea actualizărilărilor pentru sistemul android pe dispozitivele Huawei. Ce strategie aveţi pentru a combate această decizie?

Vlad Doicaru: Produsele deja vândute sau aflate în vânzare nu vor fi afectate. Utilizatorii din România vor putea să utilizeze în continuare aceste servicii ca şi până acum. Pentru modelele ulterioare aşteptăm ca negocierile să se finalizeze şi cu siguranţă vom informa consumatorii de îndată ce avem o decizie în acest sens.

Reporter: Huawei avea în plan lansarea telefonului pliabil Mate X 5G, care ulterior a fost amânată cu 3 luni. Care este stadiul actual şi când va apărea pe piaţă?

Vlad Doicaru: Acum doi ani, ne-am întâlnit cu jurnaliştii şi partenerii noştri de afaceri şi am vorbit despre smartphone-ul viitorului. Pe lângă telefonul pliabil, pe care l-am prezentat deja în timpul evenimentului MWC 2019 de la Barcelona, mulţi dintre ei au menţionat viteza de transfer a datelor ca fiind ceva extrem de necesar pentru a uşura comunicarea. Am văzut care sunt nevoile clienţilor noştri şi am îmbunătăţit constant dispozitivele, de aceea am decis să facem un nou pas înainte în ceea ce priveşte tehnologia şi am creat primul smartphone compatibil cu soluţiile 5G - HUAWEI Mate 20 X (5G). În plus, am stabilit relaţii de lungă durată cu operatorii de telecomunicaţii din întreaga lume pe care le-am ajutat să dezvolte reţeaua 5G. Suntem foarte încântaţi că avem şansa de a fi primii care prezintă un smartphone complet compatibil cu soluţiile 5G.

Echipat cu procesoare de ultimă generaţie şi anume procesorul Kirin 980, construit pe arhitectura de 7nm şi Balong 5000, cel mai puternic chipset multi-mode 5G, cel mai nou smartphone Huawei permite acces la tehnologia 5G, oferind consumatorilor o experienţă premium care include, pe lângă conectivitate de mare viteză, performanţă extraordinară atât prin prisma preocesării, facilitând accesul la aplicaţii mai evoluate cât şi de afişare: ecran mare şi o durată de viaţă extinsă a bateriei.

Smartphone-ul de 7,2 inch reuneşte o gamă largă de tehnologii brevetate, compatibile cu toate modurile de funcţionare a reţelelor existente, cu actuala versiune de implementare a reţelei 5G precum şi viitorul mod de funcţionare a reţelei 5G, acela de sine stătător. În acest fel, consumatorii vor putea să experimenteze o conectivitate de mare viteză, indiferent de maturitatea infrastructurii operatorilor de telecomunicaţii.

Reporter: Cum au evoluat vânzările pe piaţa de gageturi inteligente Huawei la nivel internaţional în ţara noas­tră?

Vlad Doicaru: Divizia Huawei Consumer Business Group continuă să creeze valoare pentru consumatori prin produsele sale inovatoare. Strategia sa este de a oferi utilizatorilor experienţe inteligente şi interconectate. În primele trei luni ale anului, Huawei a livrat aproximativ 59 de milioane de smartphone-uri.

Totodată, la finele lunii martie, Huawei a lansat pe piaţa globală un nou flagship - HUAWEI P30 Pro, care integrează cea mai avansată cameră foto inclusă de companie pe un telefon mobil şi care reuşeşte să capteze imagini clare în condiţii de iluminare scăzută.

În Romania, noua seria P30 a fost foarte bine primită de către consumatori, flagship-ul P30Pro fiind foarte aşteptat şi solicitat încă din prima zi de pre-comandă. În primele 3 zile ale perioadei de precomandă care a început imediat după lansarea globală oficială de la Paris din 26 martie, am înregistrat o cantitate similară de comenzi cu cea din 3 săptămâni de precomandă pentru P20Pro, cu un an în urmă. În acest moment suntem în plină campanie de comunicare al unui nou membru din "familia" P30, şi anume cea pentru P30lite, un telefon cu un design cool, potrivit pentru publicul tânăr, pentru vară şi pentru iubitorii de fotografie care pot realiza poze extraordinare datorită camerei de 48 MP. Suntem atât de încrezători în capacităţile acestui produs şi a camerei sale încât am lansat chiar şi o provocare fanilor noştri care pot câştiga o şedinţă foto neconvenţională ce se va materializa în primul poster stradal realizat cu un smartphone.

În ceea ce priveşte alte segmente de activitate, precum laptopuri, gadgeturi wearable, dispozitivele Huawei au fost bine primite de către consumatori, în special datorită produselor sale inovatoare şi experienţei superioare de utilizare. În sectorul de wearebles ne bucurăm că am reuşit să depăşim pragul de două milioane de smartwatch-uri HUAWEI WATCH GT vândute la nivel global, de la lansarea dispozitivului în octombrie anul trecut, devenind astfel cel mai popular smartwatch Huawei. Acest lucru ne dă încredere că produsele noastre satisfac cerinţele consumatorilor pe o piaţă din ce în ce mai competitivă şi ofertantă.

Potrivit raportului întocmit de compania de analiză şi cercetare International Data Corporation (IDC) privind vânzările la nivel mondial în primul trimestru al anului pe piaţa gadgeturilor wearable, compania noastră a înregistrat o creştere anuală de 282,2%, faţă de acelaşi trimestru al anului trecut. Cu peste cinci milioane de dispozitive wearable livrate în primele trei luni ale anului, Huawei deţine poziţia a treia în topul producătorilor la nivel global, pe acest segment de piaţă.

Reporter: Care este cota de piaţă din ţara noastră pentru gadgeturi inteligente Huawei?

Vlad Doicaru: În acest moment, Huawei este unul dintre liderii atât globali, cât şi în Romania din segmentul producătorilor de telefoane inteligente. La nivel global, Huawei ocupă locul 2 în topul producătorilor de smartphone-uri, iar pe piaţa locală Huawei fiind în top 3.

Reporter: Care a fost cifra de afaceri a companiei anul trecut în ţara noastră şi ce estimări aveţi pentru anul în curs?

Vlad Doicaru: Huawei a înregistrat, la nivel global, în primul trimestru din 2019 venituri de aproximativ 26,81 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creştere cu 39% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Marja de profit net a companiei în primele trei luni din 2019 a fost de aproximativ 8%, în uşoară creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

În anul 2018, cifra de afaceri Huawei România s-a ridicat la peste 400 milioane dolari şi estimăm că în 2019 va continua să crească. Huawei România va continua să inoveze, crescând investiţiile în piaţa locală, îmbunătăţind mediul IT&C şi crescând implicarea în zona de responsabilitate socială.

Huawei şi-a concentrat atenţia pe infrastructura tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor şi pe dispozitivele inteligente, continuând să amplifice eficienţa şi calitatea operaţiunilor sale, ceea ce a contribuit la performanţa sa solidă din primul trimestru al acestui an.

Reporter: Ce viitoare proiecte are Huawei România în vedere?

Vlad Doicaru: Printre proiectele viitoare ale Huawei România putem menţiona:

- 5G va fi cu siguranţă unul dintre principalele puncte de interes în următorii 5 ani. Tehnologia 5G se maturizează cu o viteză mai mare decât cea 4G. Din punctul de vedere al vânzărilor de chip-uri şi staţii de bază evoluţia tehnologiei 5G a fost de 3 ori mai rapidă decât a celei 4G. Conform estimărilor Huawei, până în anul 2025 în reţelele 5G estimăm că vor funcţiona un număr de 6.5 milioane staţii de bază, deservind 2.8 miliarde de utilizatori 5G, iar această tehnologie va avea potenţialul de a acoperi 58% din populaţia lumii. Huawei este lider în domeniul tehnologiei 5G şi este pregătit să ofere cele mai bune produse şi servicii 5G şi în România.

- Smart city, construirea oraşelor inteligente interconectate; construirea unui model de ţară cu oraşe inteligente; îmbunătăţirea experienţei de acces wireless broadband; sprijinirea unor modele de viaţă, de muncă şi de business inteligente.

- Din perspectiva telefoanelor inteligente suntem în plină campanie de promovare a produselor din gama P30, am început şi o campanie locală "UnseenRomania", care nu se adresează doar iubitorilor de fotografie, ci este o campanie de "conştientizare", am putea spune, asupra locurilor nevăzute, nepromovate, dar senzaţionale din România. Prin seria de workshopuri dedicate, dar şi prin conţinutul pe care dorim să îl generăm cu această campanie ne dorim să arătăm lumii întregi că România are locuri, oameni, evenimente care ne fac mândri de ţara noastră. În acelaşi timp este şi felul companiei noastre de a spune "Mulţumesc, România", o ţară în care Huawei activează de 17 ani, care are peste 1200 de specialişti care lucrează pentru a promova serviciile şi produsele Huawei, iar peste 60% din români se bucură de tehnologie Huawei.

De asemenea, avem şi produse noi pe care le vom lansa vara aceasta, ce integrează tehnlogie de ultimă generaţie şi continuăm investiţiile în cercetare şi dezvoltare pentru a aduce cea mai bună tehnologie, dar şi invoaţie pentru produsele şi serviciile oferite utilizatorilor noştri.

Reporter: Care este viziunea despre viitor a Huawei România?

Vlad Doicaru: Viziunea despre viitor se referă în principiu la oferirea de plusvaloare clienţilor. Scopul Huawei este să îşi deservească clienţii şi să creeze valoare pe termen lung pentru aceştia, răspunzând cerinţelor şi nevoilor acestora. Ne evaluăm eforturile în funcţie de plusvaloarea pe care o aducem clienţilor, deoarece putem avea succes doar dacă clienţii noştri au succes.

Inovaţia continuă este necesară pentru ca noi să putem deveni parteneri mai buni pentru clienţii noştri, pentru a deveni o firmă mai bună, dar şi pentru a creşte la nivel individual. Suntem întotdeauna deschişi să ascultăm părerile clienţilor noştri referitor la viziunea noastră de a aduce lumea digitală fiecărei persoane, locuinţe şi firme, contribuind astfel la o lume complet conectată, dar şi mai sigură.

Ne dorim să fim un partener de încredere în transformarea digitală a Româ­niei, să contribuim mai mult la dezvoltarea educaţiei prin programele în derulare şi a societăţii în ansamblu.

Reporter: Vă mulţumesc!