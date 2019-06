REVISTA PRESEI 03.06.2019

Adevărul

• Marian Godină cere demisia ministrului Carmen Dan după moartea poliţistului din Timiş: "Cum îşi permite un ministru să stabilească valoarea unui om?

Publicaţia "Adevărul" scrie că: "Poliţistul Marian Godină a publicat un text dur la adresa ministrului de Interne Carmen Dan, după ce un un poliţist din Timiş a fost împuşcat în misiune în timp ce urmărea un infractor recidivist. ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ Filmul evenimentelor în cazul poliţistului din Timiş împuşcat mortal. ... Reacţia lui Traian Berbeceanu după uciderea unui poliţist aflat în mis... VIDEO Prima reacţie a Poliţiei Române în cazul poliţistului ucis în mi... Articolul publicat de poliţistul Marian Godina pe site-ul personal este intitulat "Demisia!" şi îi este adresat ministrului de Interne Carmen Dan. Cunosctul poliţist braşovean îi reproşează ministrului de Interne că n-a făcut demersuri pentru dotarea la standarde moderne a poliţiştilor din stradă, care sunt nevoiţi în continuare să lupte cu armament de nivelul anilor '70. Redăm, mai jos, textul publicat de Godină: "Doamna Carmen Dan a postat azi pe Facebook un video în care un paramedic atinge cu un parizer faţa unui pacient întins pe o targă, cu un tub de oxigen pe figură. Indignată nevoie mare, îl face doamna ministru praf pe paramedic, îi transmite cum face el de râs echipa SMURD, ba chiar îi stabileşte şi valoarea ca om, "care nu depăşeşte preţul unui baton de parizer". Doamna Carmen Dan, amărâtul ăla de loveşte cu parizerul un pacient, din poziţia lui de paramedic se face de râs pe el. E un paramedic, el nu are funcţie de conducere, nu ia decizii şi nu reprezintă pe nimeni. Departe de mine să-i iau apărarea pentru gestul lui. Dar ce ne facem când un ministru, care conduce unul dintre cele mai importante ministere, scrie "suprefect", foloseşte "decât" în loc de doar şi în loc de prenume zice pronume? Oare nu afectează el imaginea unui minister în care lucrează atâtea mii de oameni cu adevărat profesionişti? Ce ne facem când acelaşi ministru găseşte un microfon în priză şi anunţă asta în presă? Cum îşi permite un ministru să stabilească valoarea unui om, spunând că valorează mai puţin decât o rudă de parizer? Dar oare o priză cât costă şi care e valoarea unui ministru care fuge la presă să se vaite că a găsit acolo un microfon? Ce ne facem când ministrul de interne spune că a învăţat lucruri de la un om care e acum în închisoare? Mie de lucrurile astea îmi e ruşine, îmi e ruşine că avem aşa un ministru care ne face de râs când leagă cu greutate trei fraze".

Bancherul

• Garanti Bank isi majoreaza soldul de credite si depozite

Publicaţia "Bancherul" scrie că: " Garanti Bank si-a majorat volumul de credite cu 1,6%, echivalentul a 120 milioane lei, in primul trimestru din acest an, de la 7,13 miliarde lei la finalul anului trecut la 7,25 miliarde lei in martie 2019.

In acelasi timp, depozitele atrase de banca de la clienti au crescut semnificativ in ultimul an, cu peste 60% in cazul populatiei si peste 40% la IMM-uri, conform datelor dintr-un comunicat al bancii.

Comunicatul Garanti Bank:

Grupul Garanti România, unul dintre cele mai dinamice grupuri financiare de pe piaţa locală, care reuneşte Garanti Bank, Garanti Leasing şi Garanti Credite de Consum, a înregistrat, în primul trimestru al anului, un profit net consolidat de 38 milioane lei şi a ajuns la un volum total al activelor de 12 miliarde lei.

La nivel individual, în primele trei luni ale acestui an, Garanti Bank a înregistrat un profit net de 31 milioane lei şi venituri nete de 99,4 milioane lei.

Instituţiile financiare nebancare ale Grupului au înregistrat, la rândul lor, profit net în primul trimestru: Garanti Credite de Consum de 2,2 milioane lei şi Garanti Leasing de 4,8 milioane lei.

În primele trei luni, volumul total al creditelor acordate de Garanti Bank a ajuns la 7,25 miliarde lei, în timp ce depozitele au înregistrat un volum total de 7,85 miliarde lei.

Garanti Bank continuă să se poziţioneze semnificativ sub media pieţei în ceea ce priveşte nivelul creditelor neperformante şi să înregistreze rezultate deosebite în atragerea depozitelor, în special pe segmentele de retail şi IMM, cu o creştere anuală considerabilă a depozitelor persoanelor fizice, de 61,7%, şi de 40,5%, a celor constituite de IMM-uri.

"Am avut un început de an bun in 2019, in linie cu obiectivele pe care ni le-am propus. Am asistat la o evoluţie semnificativă a depozitelor, fapt ce reflectă interesul tot mai mare al clienţilor pentru produse de economisire competitive. Ne aşteptăm ca această tendinţă să continue şi în următoarele luni. Având în vedere contextul pieţei, ne-am propus ca anul acesta să ne concentrăm cu preponderenţă pe menţinerea unui portofoliu sănătos şi echilibrat şi pe maximizarea satisfacţiei clienţilor", a declarat Ufuk Tandoğan, CEO al Grupului Garanti România".

Cotidianul

• Se strânge laţul: Băsescu, prins cu nota în vine

Publicaţia Cotidianul scrie că: "Antena 3 a prezentat, duminică, la "Sinteza Zilei", două dintre notele informative care ar fi fost date de Traian Băsescu, alias Petrov, Securităţii.

În cele două note se vorbeşte despre doi colegi de la Institutul de Marină, menţionează sursa citată.

Documentele ar fi făcut parte din dosarele celor denunţaţi şi de aceea nu ar fi fost găsite în dosarul lui Traian Băsescu. Sunt documente din dosarul întocmit de CNSAS şi trimis la instanţă.

Curtea de Apel Bucureşti a înregistrat, miercuri, dosarul deschis la sesizarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, care cere stabilirea calităţii de colaborator al Securităţii pentru fostul preşedinte Traian Băsescu, care ar fi avut numele conspirativ "Petrov". Traian Băsescu şi-a văzut dosarul de la CNSAS cu doar câteva zile înainte alegerilor europarlamentare şi ar fi recunoscut că notele informative olografe îi aparţin, au declarat pentru Europa Liberă surse din instituţie".

Naţional

• Tariceanu, executat de Ponta!

Publicaţia "Naţional" scrie: "Iata ca, in loc sa zica "bogdaproste" ca si-a scos "purcoiul" de bani bagati in campanie dupa ce a trecut pragul electoral- numai Tudose stie cum!- Victor Ponta se vede iar la butoanele politicii romanesti. Asa ca a revenit la jocurile subterane de culise pe care le-a invatat de atata amar de vreme, ca doar nu degeaba ii are drept nasi carora le-a fost si le-a ramas pe deplin loial pe George Maior si pe Gabriel Oprea! Numai ca "hamesit" dupa Opozitia in care singur s-a bagat, desi avea in spate o majoritate parlamentara zdrobitoare, doar pentru ca asa a venit "consemnul pe unitate", Ponta nu mai are rabdare. Spiritul de "vendetta" impingandu-l de la spate sa forteze sa ii ia locul lui Liviu Dragnea".