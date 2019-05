REVISTA PRESEI 20.05.2019

Adevărul

• "Omul de afaceri Florian Walter a murit"

Omul de afaceri Florian Walter s-a stins din viaţă, duminică seară, în jurul orei 22.00, la Spitalul Floreasca din Capitală, după ce a suferit un atac cerebral, joi seară, informează gsp.ro. ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ Controversatul om de afaceri Florian Walter a suferit un accident vasc... În vârstă de 56 de ani, omul de afaceri a fost acţionar la mai multe echipe de fotbal, precum Dinamo, Universitatea Cluj şi Petrolul Ploieşti. Florian Walter a fost operat de doctorul Şerban Brădişteanu, iar viaţa sa depindea de aparate. Florian Walter, acţionar principal al companiei de salubritate Romprest, a fost implicat în mai multe dosare de corupţie, fiind înregistrate prejudicii de milioane de euro suferite de bugetul de stat. În 29 mai 2015, DIICOT Ploieşti a trimis spre judecare la Tribunalul Prahova un dosar în care au fost inculpate 18 persoane pentru constituire de grup infracţional, iar SC Compania Romprest Service, controlată de Florian Walter, a fost deferită justiţiei ca parte responsabilă. Omul de afaceri a plecat din ţară la sfârşitul lunii aprilie 2015 cu puţin înainte ca procurorii DIICOT să înceapă urmărirea penală împotriva sa. Walter a fost găsit în Emiratele Arabe Unite în 2 iunie 2015, în condiţiile în care era dat în urmărire internaţională din 22 mai al acelui an. Walter mai era suspectat la acea vreme că a constituit şi coordonat un grup infracţional organizat, ce acţiona în mai multe judeţe şi în Bucureşti, care ar fi desfăşurat operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, prin reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip "fantomă". Prejudiciul constatat în acest dosar este de aproximativ 20 de milioane de euro.

Bancherul

• "BNR pare sa fi scapat de sub control inflatia: noua prognoza este 4,2% pentru 2019, mult peste tinta maxima de 3,5%"

Banca Nationala a Romaniei (BNR) si-a modificat substantial prognoza de inflatie pentru acest an, la 4,2%, peste asteptarile analistilor, cu 1,2 puncte procentuale mai mult decat precedenta estimare, din februarie, ceea ce inseamna ca ar putea rata in acest an tinta de inflatie, de 2,5% plus o marja de un punct procentual, adica maxim 3,5%.

Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a subliniat insa ca noua prognoza este cauzata in principal de facori exogeni, si anume cresterea preturilor volatile la legume si combustibili, astfel ca inflatia ar putea sa mai scada, daca vom avea un an agricol bun, nefiind exclusa nici atingerea tintei, "daca vom avea noroc" si va scadea si pretul titeiului.

In acelasi timp, Isarescu a tinut sa sublinieze ca noua prognoza nu este influentata de anul electoral efervescent si ca BNR va incerca sa tina situatia sub control, nefiind influentata de politicieni.

BNR a dat vina pentru cresterea inflatiei pe scumpirea legumelor si a petrolului, insa si preturile pe care le poate controla banca nationala, nu doar cele volatile, au suferit o ajustare la fel de importanta.

Astfel, majorarile de preturi la legume, fructe si oua (categoria LFO) au o contributie de 0,6 procente in cresterea noii prognozae de inflatie, iar pretul combustibililor de 0,3 precente.

In acelasi timp, inflatia CORE 2 ajustat, care este controlata de BNR, care nu include preturile produselor volatile, precum legumele si petrolul, petrolul, tigarile, alcoolul si preturile administrate de stat, si-a majorat contributia in noua prognoza de inflatie cu 0,4 puncte, de la 2% la 2,4%.

Noua prognoza de inflatie poate fi considerata surprinzator de ridicata, daca ne uitam la anticipatiile analistilor bancilor, care au fost de doar 3,8%.

Bancherul.ro l-a intrebat, de aceea, pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in cadrul briefingului cu presa dupa prezentarea raportului privind inflatia, daca noua prognoza de inflatie poate fi considerata surprinzatoare si daca este influentata de anul electoral.

Cotidianul

• "Atentat la bancomat! S-a întâmplat şi-n Capitală"

Un bancomat a fost cel mai probabil aruncat în aer, luni dimineaţă, la o bancă din Capitală.

Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au anunţat că, luni dimineaţă, în jurul orei 04. 20, prin apel 112, Secţia 13 Poliţie a fost sesizată despre faptul că dintr-o filială bancară de pe bulevardul Theodor Pallady, s-a auzit un zgomot foarte puternic, iar bancomatul este distrus.

Poliţiştii au asigurat zona, fiind declanşată şi cercetarea locului.

Urmează ca împreună cu reprezentanţi ai unităţii bancare să fie stabilit prejudiciul.

Sunt efectuate Investigaţii şi urmează a fi analizate imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere şi furt calificat.

Cazuri similare s-au mai înregistrat şi în alte judeţe precum Arad, recent

Naţional

• "Radu Mazare, "in aer"!"

Publicaţia "Naţional" notează că: " Sorina Pintea, a declarat ca pentru adoptarea in Parlament a unei legi a vaccinarii este nevoie de consens, intrucat documentul va afecta sanatatea populatiei. Ministrul Sanatatii a precizat ca in textul actului normativ ar fi necesar sa existe cuvantul "obligativitate".

Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare, extradat din Madagascar, va fi adus astazi sub escorta Politiei, in Romania. Azi, fostul edil se afla "in aer" pentru ca avionul care vine din Madagascar va face 9-10 ore, cu escala la Paris, pe aeroportul "Charles de Gaulle". De aici, Mazare va pleca spre tara ca un avion Tarom, care va ateriza la 20:10 pe Aeroportul Otopeni. Mai mult, compania Tarom a confirmat ca a fost luat biletul pe numele lui Mazare.

Dupa aceasta procedura, fostul edil, condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare in dosarul terenurilor de la malul marii, va fi dus la Penitenciarul Rahova, unde va sta 20 de zile in carantina. Pe de alta parte, fratele acestuia, Mihai Alexandru, a sustinut ca in Madagascar procedura privind extradarea nu a fost facuta "ca la carte". "Extradarea nu a fost judecata de niciun judecator in Madagascar, conform normelor de procedura de acolo. Acest lucru ar fi trebuit sa se intample. Daca nu se intampla, inseamna ca se realizeaza un abuz. Daca se respecta legea in Madagascar, el trebuia sa ajunga in fata unui judecator. Sambata si duminica nu se poate ajunge in fata unui judecator. Daca nu se respecta legea in Madagascar, probabil o sa vina cu excorta de la minister azi in Romania", a spus Mihai Mazare. Fostul edil din Constanta spunea, saptamana trecuta, intr-o declaratie ca nu se va opune extradarii, intrucat a obosit sa mai lupte, a "luptat destul cu statul roman abuziv" si nu va mai lupta si in Madagascar. Fostul primar al Constantei se afla in Antananarivo, de la finele anului 2017.