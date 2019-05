REVISTA PRESEI 28.05.2019

Adevărul

• Dăncilă ia azi primele decizii în CEX-ul PSD: Pe cine pune preşedinte la Camera Deputaţilor. Cine va fi noul ministru al Justiţiei. Care e primul lider decapitat

Publicaţia "Adevărul" scrie că " Liderii PSD se reunesc azi în Biroul Permanent (de la ora 11.00), apoi în Comitetul Executiv (de la ora 18.00). Mizele celor două şedinţe: desemnarea unui nou preşedinte al Camerei Deputaţilor; propunerea a trei noi miniştri pentru portofoliile rămase vacante - Justiţie, Diaspora şi Fonduri Europene; mazilirea unor lideri apropiaţi de Liviu Dragnea; stabilirea datei Congresului PSD; vot pentru interimatul Vioricăi Dăncilă. ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ Cum se împart locurile pentru Bruxelles: PNL - 10 mandate. PSD - 9. Al... 1. Cine va fi noul preşedintele al Camerei Deputaţilor după încarcerarea lui Liviu Dragnea? Sunt şanse foarte mari ca PSD să propună un deputat de la ProRomânia, susţin surse politice pentru Adevarul. Astfel, chiar dacă ar pierde a treia funcţie în stat, PSD ar bloca PNL şi USR, preferând să o cedeze către partidul lui Ponta. Fără votul ProRomânia, PSD nu poate strânge o majoritate la Camera Deputaţilor. Favorit pentru a-i succede lui Dragnea este deputatul Sorin Cîmpeanu, fost premier interimar după căderea Guvernului Ponta. De altfel, chiar Victor Ponta şi-ar dori funcţia foarte mult, însă mai mulţi deputaţi social-democraţi consideră numirea sa în fruntea Camerei Deputaţilor "o umilinţă" pentru partid, din moment ce Ponta a atacat cu îndârjire PSD în campania electorală, suşţin sursele citate. 2. Cine va fi noul ministru al Justiţiei? Premierul Viorica Dăncilă insistă în continuare pentru remaniere, nu restructurare. Astfel, Ana Birchall, actualul ministru interimar al Justiţiei ar putea prelua portofoliul ca titular, cu condiţia să rămână şi vicepremier. Birchall ar fi acceptată şi de preşedintele Klaus Iohannis. Senatorul Titus Corlăţean râvneşte şi el la funcţie. Ministerul pentru românii de pretutindeni ar putea fi condus în continuare de Natalia Intotero, care a ratat mandatul de europarlamentar din cauza scorului slab obţinut de PSD. 3. Cad primele capete. Secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, unul dintre soldaţii credincioşi lui Liviu Dragnea, va fi schimbat din funcţie. Şi trezorierul PSD, Mircea Drăghici, urmărit penal de procurorii DNA pentru că a delapidat subvenţia încasată de PSD din bani publici, şi-ar putea pierde funcţia. De asemenea, deputatul "AKM", Cătălin Rădulescu, unul dintre cei mai aprigi susţinători ai lui Dragnea, va fi tăiat de pe lista comunicatorilor. 4. CEX-ul PSD va stabili şi data Congresului, la mijlocul lunii iunie. Viorica Dăncilă nu este foarte hotărâtă să candideze pentru funcţia de preşedinte, însă e susţinută de lideri cu greutate ca Paul Stănescu, Marian Oprişan, Niculae Bădălău şi Dumitru Buzatu. În tabăra opusă e Olguţa Vasilescu. Menţinerea Vioricăi Dăncilă la Palatul Victoria şi în fruntea partidului este singura şansă ca PSD să rămână la Putere. "Vreau să asigur de faptul că nu-mi voi da demisia. Voi respecta votul unei moţiuni de cenzură dacă va fi depusă. Este importantă stabilitatea ţării", a anunţat Dăncilă. Liderii PSD încearcă să oprească o plecare în bloc a parlamentarilor PSD către Pro România, partidul lui Victor Ponta, şi sunt dispuşi să ofere partidului ProRomânia chiar şi funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, în schimbul susţinerii în Parlament. Miza PSD e să rămână în continuare la guvernare alături de ALDE şi ProRomânia".

Bancherul

• DAE la creditele ipotecare a scazut cu o jumatate de punct, dupa inlocuirea ROBOR cu IRCC

"Bancherul" scrie că " Dupa inlocuirea ROBOR cu noul Indice de Referinta pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) in calculul dobanzilor variabile pentru creditele ipotecare in lei, costul total al acestor imprumuturi, exprimat prin Dobanda Anuala Efectiva (DAE), care include atat dobanda cat si comisioanele, a scazut cu o jumatate de punct, de la 7% in aprilie la 6,5% in luna mai, conform calculelor Bancherul.ro, pe baza informatiilor publicate de banci.

Scaderea dobanzii a fost determinata de doi factori:

1. In timp ce majoritatea bancilor au ales sa majoreze marja fixa din componenta dobanzii, pentru a compensa reducerea cu aproape un punct a indicelui IRCC fata de ROBOR, altele au lasat marja neschimbata.

2. Bancile au luat in calcul si situatia concurentei din piata, nu doar modificarea indicelui, astfel ca unele banci care aveau dobanzi mai mari au lansat oferte promotionale cu dobanzi mai mici, in timp ce altele chiar au scazut marja fixa de dobanda.

Astfel, cinci banci au decis sa mentina marja fixa de dobanda, odata cu inlocuirea ROBOR cu IRCC: Raiffeisen Bank, Unicredit, CEC Bank, Garanti Bank si Banca Romaneasca.

De cealalta parte, un numar de sase banci au majorat marja fixa: BCR, BRD, ING, Alpha Bank, Credit Europe Bank si Libra Bank.

Pe de alta parte, unele banci, precum BCR si Unicredit, care au redus usor dobanda fixa valabila in primii ani de creditare.

Iar Banca Transilvania (BT), cea mai mare din Romania, a decis sa lanseze o promotie cu dobanzi mai reduse, prin diminuarea marjei fixe cu o jumatate de punct, la 3,25%, pentru creditul ipotecar standard, in plus fata de scaderea ca aproape un punct a indicelui IRCC, astfel ca dobanda scade in total cu un punct si jumatate.

Cu aceasta oferta, BT urca pe locul trei in topul celor mai ieftine credite ipotecare, cu o DAE de 5,935 pe an, dupa creditul ipotecar al CEC Bank, cu o DAE de 5,52% si cel de la Banca Romaneasca, cu 5,82%.

La polul opus, cele mai scumpe credite ipotecare le gasim la BRD, singura banca din Romania care ofera o dobanda fixa pe toata perioada de creditare, de 8,16% si DAE de 9,17%, Raiffeisen si Alpha Bank, ambele cu DAE de 6,90%".

Cotidianul

• "Unii vor dori să arate degetul spre Dragnea, să-l considere pe el ţap ispăşitor. Greşesc!"

Publicaţia "Cotidianul" scrie că "Social-democratul Victor Boştinaru, aflat la final de mandat în Parlamentul European, a afirmat pe Facebook că votul de duminică a scris cea mai neagră pagină din istoria PSD-ului şi asta la doar doi ani şi jumătate de la cel mai mare succes pe care partidul l-a înregistrat vreodată.

"Nu pot rămâne indiferent văzând cum partidul a picat de la altitudinea celor peste 45 de procente la un jenant loc 2 - aproape de 3 -, cu cel mai mic scor înregistrat vreodată la alegerile europene. (...) Cum să explici că, în doar 2 ani şi jumătate, unul din cele mai mari partide de centru stânga din Europa a ajuns într-o situaţie de izolare internaţională fără precedent? Şi întrebările sunt mult mai multe şi toate cer răspunsuri pentru ca partidul să aibă o şansă la relansare", a scris Victor Boştinaru.

Potrivit social-democratului, în ultimii ani au dominat autoritatea, acţiunea, stilul şi influenţa liderului partidului, acesta considerând că "toată istoria ne arată că un astfel de leadership nu putea sfârşi decât aducând prejudicii grave în modul în care românii ne privesc şi mai acceptă să ne dea încrederea lor". Boştinaru adaugă că "cei propuşi" de liderul partidului "au fost oameni mediocri în cel mai bun caz", oameni loiali unei persoane şi nu unei cauze.

"Caracteristica acestui tip de leadership a fost dată de nominalizări în funcţii politice şi publice a unor oameni consideraţi loiali unei singure persoane şi nu unei cauze. În plus, în majoritatea cazurilor, cei propuşi de lider pentru aceste responsabilităţi au fost oameni mediocrii, în cel mai bun caz. Pariul pe loialitatea mediocrităţii s-a întors împotriva guvernului, a partidului şi în final, a ţării. Niciodată în PSD nu s-a produs un divorţ atât de clar şi de net de elitele profesionale ale naţiunii şi asta în contrast flagrant spre exemplu cu perioada guvernului Adrian Năstase. (...) Această ruptură a negat brutal rezultatul alegerilor din 2016 atunci când PSD-ul câştigase ruralul dar şi urbanul, când partidul meu câştigase la toate categoriile şi grupurile socio-profesionale. Votul de duminică dovedeşte că astăzi partidul se confruntă cu o problemă de supravieţuire dacă nu va regăsi rapid canalele de comunicare cu naţiunea română în toată complexitatea ei", a mai scris Victor Boştinaru".

Naţional

• Martin Schulz, la conducerea Mercedes-Romania

Publicaţia "Naţional" scrie că "Nu este fostul presedinte al Parlamentului European, ci omul care va prelua de la 1 iunie functia de director general al companiei germane la noi in tara. Schulz, in varsta de 45 de ani, seful Diviziei de produse si marketing al Mercedes-Benz Korea, il va inlocui pe Philipp Hagenburger care a fost cooptat, de la 1 mai 2019, in echipa Daimler South East Asia Pte. Ltd, in calitate de CEO, dupa ce a administrat cu succes activitatile diviziei de Passenger Cars si a condus Mercedes-Benz Romania timp de trei ani. Martin Schulz s-a alaturat echipei Mercedes-Benz in urma cu 20 de ani si a fost responsabil de activitatile de Sales & Marketing din Vietnam si Thailanda, iar din 2016 a ocupat functia de Head of Product & Marketing, Mercedes-Benz Korea. "Sunt foarte incantat sa ma alatur echipei Mercedes-Benz Romania si, impreuna, sa continuam consolidarea pozitiei Mercedes-Benz pe piata si sa ducem mai departe munca exceptionala cu care i-am obisnuit pe clientii si partenerii nostri. Portofoliul de produse si servicii inovatoare ne ofera cele mai bune premise in stabilirea unei fundatii puternice pentru mobilitatea viitorului, precum si in mentinerea celor mai inalte standarde de calitate pentru clientii romani", a spus Schulz".