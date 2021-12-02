Nicolae Ciucă - întâlnire cu reprezentanţii cultelor religioase în contextul gestionării pandemiei de COVID-19

Premierul Nicolae Ciucă participă, astăzi, la o întâlnire cu reprezentanţii cultelor religioase din România în contextul gestionării pandemiei de COVID-19, se arată într-un comunicat al Guvernului.
Conform unor surse politice citate de G4Media, subiectul principal al discuţiei va fi condiţionarea accesului în biserici şi unităţi de cult în funcţie de certificatul verde.
Întâlnirea are loc la Templul Coral - cel mai mare lăcaş de cult mozaic din Bucureşti, notează sursa citată.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 02.12.2021, 13:15)
TILICARCUCURU ROȘU DEJA AI LUAT POZIȚIA DE SLUGA PROSTITUATA, CAPRA, ÎN GENUNCHI PREGĂTIT SA LE SUGI PULELE GAY LOR DE LA BRUXELLES UNELTELE LUI ANTICRIST. ASA DE REPEDE ȘI GRATIS VATI VÂNDUT SUFLETE ȘI VI LEA ȚI GRATIS GAY LOR DE LA BRUXELLES UNELTE LUI ANTICRIST CA ÎNTR O SAPTAMINA DE LA INVESTIRE CE VI SE PUNE ÎN PLIC EXECUTAȚI ÎN TOCMAI ȘI LA TIMP. PENTRU VOI SATANIȘTILOR, MUIST IILOR, L. G. B.T.ISTILOR,TRADATORILOR DE TARA, CRIMINALILOR ÎN SERIE DE LA GUVERNARE NU ESTE IMPORTANT DUBLAREA ALOCAȚIILOR, LA NEVINOVĂȚII COPII ȘI MĂRIREA PENSIILOR LA PENSIONARII CU 40% CARE AU MUNCIT CINSTIT ȘI CORECT NU AU FURAT ȘI TRĂDĂT TARA CUM FACEȚI VOI SATANIȘTILOR, TRĂDĂTORILOR DE TARA, CI PENTRU VOI ESTE MAI IMPORTANT UN CERTIFICAT (O HÂRTIE CU CARE NOI NE ȘTERGEM LA CUR ȘI SA VA DAM VOUĂ PE LA NAS CA ASTA MERITAȚI) CE VREȚI DE ACUM IUDEILOR, IUBITORILOR DE ARGINT SA MERGEM LA BISERICA PE BAZA UNEI HÂRTII FĂRĂ VALOARE MAI IMPORTANTA ESTE HÂRTIA IGIENICA DE CIT CERTIFICATUL VOSTRU VERDE DE LA TATĂL VOSTRU ANTICRIST CARE L ATI PRIMIT ÎN PLIC. PREA FERICIREA VOASTRĂ DANIEL IERTAȚI NE CA VA SPUNEM ȘI VA SEMNALAM DAR CE FACEȚI DORMIȚI, NU VA INTERESEAZĂ, DE CE NU NE APĂRAȚI. TOATE SE ÎNTÂMPLAT SUB OCHI ȘI NASUL DUMNEAVOASTRĂ. DE CE NU REACȚIONAȚI. DOAR VA ÎNTREBAM ASTA NU ESTE O BLASFEMIE. VA ARE SATANIȘTI ĂȘTIA, TRĂDĂTORII ĂȘTIA DE TARA, CRIMINALII ĂȘTIA ÎN SERIE DE LA GUVERNARE CU CEVA LA MINA. VA TEMEȚI DE JUDECATA ASTA PAMINTEASCAOMENEASCATRECATOARE . CE FACEȚI CU JUDECATA SFÂNTA ȘI DREAPTA A LUI DUMNEZEU. AȚI UITAT DE CUVINTELE MÂNTUITORUL UI CARE NE SPUNE DACĂ VEȚI TĂCEA, PIETRELE VOR VORBI. IAR VOI SATANIȘTILOR, TRĂDĂTORILOR DE TARA, CRIMINALILOR ÎN SERIE, IUDEILOR, IUBITORILOR DE ARGINTI DE LA GUVERNARE LEA ȚI FĂCUT PE TOATE BUNE ȘI ASTA VA PREOCUPA DACĂ MERGEM LA BISERICA SA AVEM CU NOI CERTIFICATUL FALS VERDE ALUI ANTICRIST TATĂL VOSTRU. UNDE SA MAI POMENIT ASA CEVA DE 2000 DE ANI. HA, HA, HA, GHINION. CUM RIDE TATĂL VOSTRU DE VOI ANTICRIST DE PE PĂMÂNT ȘI II FACEȚI TOATE POFTELE ȘI NE PERSECUTAȚI BISERICILE ȘI MĂNĂSTIRILE ȘI PE NOI CREȘTINI ORTODOCȘI. VREȚI SA LOVIȚI CU BRUTALITATE, SĂLBATICĂ NEMAI VĂZUTĂ ÎN ORTODOXIE. CA CE SA VEZI VA PERMITEȚI. VAI FĂCUT CU OCHIUL BANII EUROPENI DE LA ANTICRIST P. N. N. R.. U. BANII VORBESC. II CUMPĂRAȚI PE TOȚI CU BANI. DAR PE DUMNEZEU NU L PUTEȚI CUMPĂRA IUDEILOR, IUBITORILOR DE ARGINTI. DRAGI ROMANI NU SE MAI POATE. HAIDEM ÎN STRADA SA LE LUAM CAPUL ACESTOR SATANIȘTI, TRĂDĂTORI DE TARA, CRIMINALII ÎN SERIE DE LA GUVERNARE. DRAGA REDACȚIE BURSA SA NU ȘTERGI ACEST TEXT ȘI MESAJ CA SA L CITEASCĂ TOȚI ROMANII. VA MULȚUMESC ANTICIPAT.