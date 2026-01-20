Australian Open: Sorana Cîrstea a pierdut primul set, dar a reuşit calificarea în turul doi

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, locul 41 mondial, s-a calificat, marţi, în turul doi la Australian Open, primul grand slam al anului, informează news.ro.

Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, care a anunţat că se retrage la finalul sezonului, a trecut în runda inaugurală de sportiva germană Eva Lys, locul 39 mondial, scor 3-6, 6-4, 6-3.

Meciul a durat două ore şi 10 minute.

În turul doi, Cîrstea va evolua cu învingătoarea din meciul dintre japoneza Naomi Osaka, favorită 16 şi locul 17 mondial, şi croata Antonia Ruzic, locul 65 WTA.

Pentru accederea în turul doi, Sorana va primi 151,448 de dolari.