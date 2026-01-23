Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Blue Origin intră frontal în competiţia sateliţilor de comunicaţii

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 23 ianuarie

Blue Origin intră frontal în competiţia sateliţilor de comunicaţii

English Version

Compania spaţială Blue Origin, fondată de miliardarul american Jeff Bezos, a anunţat un proiect ambiţios de intrare pe piaţa constelaţiilor satelitare de comunicaţii, dominată în prezent de SpaceX, compania rivalului său Elon Musk. Potrivit Reuters, Blue Origin intenţionează să lanseze 5.408 sateliţi pe orbită joasă a Pământului, care vor forma o reţea dedicată serviciilor de comunicaţii de mare viteză pentru centre de date, guverne şi sectorul privat. Implementarea reţelei, denumită TeraWave, este programată să înceapă în ultimul trimestru al anului 2027, iar compania susţine că aceasta va putea oferi „viteze de date de până la 6 terabiţi pe secundă, oriunde pe Pământ”.

O reţea gândită pentru era inteligenţei artificiale

Viteza anunţată de Blue Origin este extrem de ridicată în raport cu standardele actuale pentru consumatori şi este posibilă datorită utilizării comunicaţiilor optice între sateliţi. Reţeaua TeraWave este concepută pentru a deservi aproximativ 100.000 de clienţi, în principal organizaţii care gestionează volume masive de date. Anunţul vine într-un moment în care industria spaţială se află într-o cursă accelerată pentru dezvoltarea centrelor de date în spaţiu, menite să susţină cererea tot mai mare de procesare generată de aplicaţiile de inteligenţă artificială la scară largă. Pe Pământ, aceste nevoi presupun consumuri uriaşe de energie şi resurse, ceea ce face atractivă mutarea unei părţi a infrastructurii digitale în orbită.

Bezos versus Musk: două viziuni asupra internetului din spaţiu

TeraWave devine astfel a doua mare constelaţie de sateliţi asociată cu Jeff Bezos, care este şi preşedintele executiv al Amazon. În paralel, compania Amazon dezvoltă reţeaua Project Kuiper (Amazon LEO), aflată încă într-o fază incipientă, ce ar urma să includă 3.200 de sateliţi destinaţi furnizării de internet pentru consumatori şi companii. Până în prezent, aproximativ 180 de sateliţi Kuiper se află deja pe orbită. Reţeaua Starlink a SpaceX este cea mai avansată la nivel global, cu aproximativ 10.000 de sateliţi lansaţi şi peste şase milioane de clienţi în cel puţin 140 de ţări. Starlink deserveşte atât utilizatori individuali, cât şi companii, guverne şi agenţii de securitate naţională, prin versiunea sa militarizată, Starshield. Elon Musk a declarat în mod repetat că SpaceX intenţionează să construiască centre de date în spaţiu, care să completeze infrastructura Starlink. La rândul său, Jeff Bezos a estimat că astfel de centre vor deveni comune pe orbită în următorii 10-20 de ani.

Competiţie globală şi miza geopolitică

Pe lângă rivalitatea dintre giganţii americani, China accelerează dezvoltarea propriilor constelaţii de sateliţi de comunicaţii, cu scopul de a concura Starlink. Potrivit Reuters, aceste reţele s-au dovedit deja esenţiale pentru comunicaţii la distanţă şi în contexte geopolitice sensibile. În paralel, China investeşte în rachete reutilizabile, capabile să lanseze mii de sateliţi la costuri reduse - un model deschis de SpaceX prin racheta Falcon 9. Pentru Blue Origin, un rol central în implementarea constelaţiei TeraWave îl va avea racheta New Glenn, reutilizabilă, care a fost lansată de două ori până în prezent şi este considerată esenţială pentru desfăşurarea proiectului.

Spre deosebire de Starlink şi de Project Kuiper, TeraWave nu va fi accesibilă consumatorilor individuali. Reţeaua este gândită exclusiv pentru clienţi instituţionali şi comerciali. „Ce face TeraWave diferit? Este conceput special pentru clienţii business”, a declarat Dave Limp, CEO al Blue Origin.

